Πάνος Κούβαλης από Ύδρα: Αισιοδοξία για το μέλλον της αγοράς, της Anytime και της Interamerican (video)

Ο Πάνος Κούβαλης, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της Interamerican, μιλώντας στο Nextdeal.gr και τον Κωστή Σπύρου, δήλωσε ότι παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος -ιδιαίτερα στους τομείς των φυσικών καταστροφών, της υγείας και του αυτοκινήτου- οι προοπτικές παραμένουν θετικές, καθώς η αγορά παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη και το ενδιαφέρον των καταναλωτών για ασφαλιστικές λύσεις ενισχύεται διαρκώς.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Interamerican και η Anytime συνεχίζουν να επενδύουν δυναμικά στις γενικές ασφαλίσεις και την υγεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και μέσω της επέκτασής τους σε αγορές όπως η Ρουμανία. Στόχος, όπως είπε, είναι η παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων ασφαλιστικών λύσεων στους καταναλωτές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ρουμανίας, με έμφαση στην ανάπτυξη και τη διαρκή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.