Εγκαινιάστηκε το Συνεδριακό κέντρο του Panormos Business Center με τη Δρ. Σμαρούλα Παντελή

Με ιδιαίτερη επιτυχία εγκαινιάστηκε το συνεδριακό κέντρο Panormos Business Center με τη Δρ. Σμαρούλα Παντελή !

Με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή δράση του Panormos Business Center , του νέου ψηφιακού επιχειρηματικού κέντρου του Συνεταιρισμού Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ΠΑΝΟΡΜΟΣ , με κεντρική ομιλήτρια τη Δρ. Σμαρούλα Παντελή και θέμα:







«Η ανθρώπινη σχέση σε πρώτο πλάνο»







Το webinar αποτέλεσε την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Panormos Business Center, εγκαινιάζοντας έναν νέο σύγχρονο χώρο γνώσης, επικοινωνίας και ανάπτυξης για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Κατά την έναρξη της διαδικτυακής συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΠΑΝΟΡΜΟΥ Κλήμης Δημαρχιάδης αναφέρθηκε στη σημασία της προσωπικής σχέσης, της εμπιστοσύνης και της συνέπειας στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το Panormos Business Center αποτελεί μια σημαντική ψηφιακή επένδυση, η οποία φέρνει πιο κοντά Εταίρους, πελάτες, συνεργάτες και καταναλωτές μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον επικοινωνίας και διασύνδεσης.

Τόνισε, επίσης, πως μέσα από το νέο αυτό ψηφιακό περιβάλλον ενισχύεται η καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα των συνεργατών του ΠΑΝΟΡΜΟΥ , δημιουργώντας νέες προοπτικές δικτύωσης, διαδραστικής επικοινωνίας, παρουσίασης υπηρεσιών και άμεσης επαφής με πελάτες και συνεργάτες, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που συνδυάζει την τεχνολογία με την ανθρώπινη προσέγγιση.



