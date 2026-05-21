Μαζαράκης: Χωρίς ισχυρά κίνητρα δεν κλείνει το ασφαλιστικό protection gap στην Ελλάδα

Την ανάγκη να δοθούν ουσιαστικά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης και της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης στην Ελλάδα υπογράμμισε ο CEO της Εθνική Ασφαλιστική, κ. Μαζαράκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο του 26ου Insurance Meeting στην Ύδρα.

Ο επικεφαλής της εταιρείας στάθηκε ιδιαίτερα στο χαμηλό επίπεδο ασφαλιστικής συνείδησης στη χώρα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα βαθιά συνδεδεμένο με την κουλτούρα και την παιδεία της ελληνικής κοινωνίας. Όπως ανέφερε, η αλλαγή νοοτροπίας απαιτεί χρόνο, συνεχείς προσπάθειες και κυρίως εκπαίδευση από μικρή ηλικία.

«Σε έναν λαό που έχει αυτή την κουλτούρα και αυτή τη νοοτροπία, παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να αλλάξει αυτό το πράγμα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης η έννοια της ασφάλισης αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητας ήδη από τα πρώτα σχολικά χρόνια.

Ο ίδιος εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την ταχύτητα με την οποία μπορεί να αλλάξει η εικόνα στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι η ουσιαστική μεταβολή θα χρειαστεί ακόμη και μία ή δύο δεκαετίες. «Μάλλον δεν θα το προλάβουμε να το δούμε εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο λεγόμενο “protection gap”, το ασφαλιστικό κενό προστασίας, το οποίο – όπως είπε – στην Ελλάδα είναι περίπου τετραπλάσιο σε σχέση με την Ευρώπη. Για να περιοριστεί, όπως τόνισε, απαιτούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

Ο κ. Μαζαράκης υπενθύμισε ότι στο παρελθόν υπήρχαν φορολογικά κίνητρα για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα, τα οποία όχι μόνο καταργήθηκαν, αλλά αντικαταστάθηκαν από επιβαρύνσεις, όπως η αύξηση του φόρου ασφαλίστρων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Αναφερόμενος σε διεθνή παραδείγματα, σημείωσε ότι σε χώρες όπως η Τουρκία η συνταξιοδοτική αποταμίευση αναπτύχθηκε σημαντικά χάρη στη συμμετοχή του κράτους με επιδότηση μέρους των εισφορών. Όπως είπε, το δημόσιο συνέβαλε με ποσοστό 10% στις εισφορές των ασφαλισμένων, ενισχύοντας τη δημιουργία μακροχρόνιου αποταμιευτικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει άμεσα νέα κίνητρα, θα μπορούσε τουλάχιστον να περιορίσει τα αντικίνητρα, όπως ο υψηλός φόρος ασφαλίστρων και η πολλαπλή φορολόγηση.

Ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής υπογράμμισε τέλος ότι η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς αποτελεί ζήτημα πολιτικής βούλησης αλλά και αποφασιστικότητας των ίδιων των εταιρειών, σημειώνοντας ότι χωρίς ξεκάθαρες προτεραιότητες και στρατηγική δέσμευση, οι αλλαγές θα συνεχίσουν να καθυστερούν.