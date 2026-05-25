Οι ασφαλιστικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διατηρούν ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική

Αφιέρωμα από την εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Του Λάμπρου Καραγεώργου

Η ασφαλιστική αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και το αυξημένο κόστος αποζημιώσεων. Από την Κροατία έως τη Σερβία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, οι περισσότερες αγορές καταγράφουν διψήφιους ή υψηλούς μονοψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, με κοινό χαρακτηριστικό την κυριαρχία των Γενικών Ασφαλίσεων και ιδιαίτερα των ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.

Στην Κροατία, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων έφτασε τα 1,92 δισ. ευρώ το 2024, αυξημένη κατά 9,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι Γενικές Ασφαλίσεις ενισχύθηκαν κατά 11,2%, ενώ οι ασφαλίσεις Ζωής αυξήθηκαν κατά 4,2%. Κυρίαρχος παραμένει ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου, με παραγωγή 572,9 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική ανάπτυξη σημείωσαν και οι ασφαλίσεις Υγείας και Περιουσίας. Η Croatia Osiguranje διατηρεί ηγετική θέση με μερίδιο περίπου 28%, ενώ ακολουθούν οι Euroherc, Adriatic, Allianz Hrvatska και Generali Osiguranje.

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η ασφαλιστική αγορά κατέγραψε το 2024 συνολική παραγωγή 1,085 δισ. βοσνιακών μάρκων (BAM), αυξημένη κατά 10,3%. Οι Γενικές Ασφαλίσεις αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της αγοράς, με την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου να παραμένει ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Η ASA Central Osiguranje αναδείχθηκε η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας, ενώ σημαντική παρουσία διατηρούν οι Adriatic, Euroherc, Uniqa και Triglav. Παρά τη θετική πορεία, η ασφαλιστική διείσδυση παραμένει χαμηλή, ιδιαίτερα στους κλάδους Ζωής και Υγείας.

Η Ρουμανία εξελίσσεται επίσης σε μία από τις σημαντικότερες ασφαλιστικές αγορές της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 25,8 δισ. λέι το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 10%. Η αγορά εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στις Γενικές Ασφαλίσεις και ειδικότερα στον κλάδο RCA, δηλαδή την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων. Η Groupama Asigurări ηγείται της αγοράς με μερίδιο άνω του 22%, ενώ ακολουθούν οι Allianz-Țiriac, Omniasig Vienna Insurance Group, Asirom VIG και Generali Romania Asigurare Reasigurare.

Στη Βουλγαρία, τόσο οι Γενικές Ασφαλίσεις όσο και οι ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν σημαντική ανάπτυξη το 2025. Η αγορά non-life ξεπέρασε τα 4,38 δισ. λέβα, με κυρίαρχο τον κλάδο Αυτοκινήτου, ενώ οι ασφαλίσεις Ζωής έφτασαν περίπου τα 870 εκατ. λέβα. Στις Γενικές Ασφαλίσεις, η Euroins κατέχει την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Bulstrad VIG και την DZI. Στον κλάδο ζωής κυριαρχούν οι DZI Life, BulstradLife VIG και Allianz Bulgaria Life. Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν τα unitlinked προϊόντα και οι ασφαλίσεις Υγείας, αντανακλώντας τη σταδιακή ωρίμανση της αγοράς.

Εντυπωσιακή είναι η ανάπτυξη της τουρκικής ασφαλιστικής αγοράς, η οποία συγκαταλέγεται πλέον στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της περιοχής. Το 2024 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 74%, φτάνοντας τα 838,7 δισ. τουρκικές λίρες, ενώ η ασφαλιστική διείσδυση ανήλθε στο 2,48% του ΑΕΠ. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι ασφαλίσεις φυσικών καταστροφών και το ιδιωτικό συνταξιοδοτικό σύστημα BES, το οποίο αριθμεί πλέον πάνω από 17 εκατ. συμμετέχοντες. Η Türkiye Sigorta παραμένει ο μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς, ενώ ισχυρή παρουσία διατηρούν οι Allianz, Anadolu Sigorta και Aksigorta.

Η Βόρεια Μακεδονία παρουσίασε επίσης ισχυρή άνοδο το 2024, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να αυξάνεται κατά 11,3%, φτάνοντας τα 15,97 δισ. δηνάρια. Οι ασφαλίσεις Ζωής αναπτύχθηκαν ταχύτερα από τις Γενικές Ασφαλίσεις, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη της ιδιωτικής υγείας και των επενδυτικών προϊόντων unitlinked. Η αγορά εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ασφαλίσεις Αυτοκινήτου, οι οποίες αντιστοιχούν σχεδόν στο 46% της συνολικής παραγωγής.

Στην Αλβανία, η ασφαλιστική αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2025, με συνολική παραγωγή 27,09 δισ. λεκ και αύξηση 10,5%. Οι Γενικές Ασφαλίσεις παραμένουν κυρίαρχες, ωστόσο οι ασφαλίσεις Ζωής εμφανίζουν ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η Sigal Insurance Group παραμένει ο μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς, ενώ σημαντική παρουσία διατηρούν οι Albsig, Eurosig και Sigma Vienna Insurance Group.

Στη Σερβία, η ασφαλιστική αγορά κατέγραψε αύξηση 8,5% το 2025, με συνολική παραγωγή 143,8 δισ. δηναρίων. Οι Γενικές Ασφαλίσεις αντιπροσωπεύουν το 83,3% της αγοράς, ενώ η ιδιωτική υγεία και οι ασφαλίσεις casco σημειώνουν ιδιαίτερα υψηλή ανάπτυξη. Η Dunav Osiguranje διατηρεί την πρώτη θέση με μερίδιο άνω του 26%, ενώ ακολουθούν οι Generali και DDOR. Η αγορά εμφανίζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες ελέγχουν σχεδόν τα τρία τέταρτα της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων.

Το Μαυροβούνιο, αν και μικρότερη αγορά, παρουσιάζει επίσης σταθερή ανάπτυξη. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων έφτασε τα 125,4 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένη κατά 9,65%. Οι Γενικές Ασφαλίσεις αντιπροσωπεύουν πάνω από το 81% της αγοράς, με κυρίαρχο τον κλάδο MTPL. Η Lovćen Osiguranje παραμένει η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας, ενώ ακολουθούν οι Sava Osiguranje και Uniqa. Στις ασφαλίσεις Ζωής, η Wiener Städtische Životno Osiguranje διατηρεί την ηγετική θέση.

Παρά τις διαφορές μεγέθους και ωριμότητας, οι αγορές της περιοχής εμφανίζουν κοινές τάσεις: κυριαρχία των Γενικών Ασφαλίσεων, αυξανόμενη σημασία της ιδιωτικής υγείας, ανάπτυξη επενδυτικών και συνταξιοδοτικών προϊόντων και ενίσχυση της ψηφιοποίησης. Παράλληλα, η ασφαλιστική διείσδυση στις περισσότερες χώρες παραμένει χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.