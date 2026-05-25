Ασφαλιστικές εταιρείες: «Πόλεμος» για την κυριαρχία

Αφιέρωμα από την εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Του Λάμπρου Καραγεώργου

Οι επτά πρώτες σε παραγωγή ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας αναμένεται, στα αμέσως επόμενα χρόνια –αν όχι μήνες– να ανακατέψουν εκ νέου την τράπουλα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Κάθε μία με τον δικό της τρόπο, σε μια περίοδο που όλοι αναγνωρίζουν πως βρισκόμαστε σε φάση σημαντικών αλλαγών. Αλλαγών που θα καθορίσουν το προφίλ της αγοράς για πολλά χρόνια.

Μέλη διεθνών ασφαλιστικών ομίλων, οι πέντε εξ αυτών γνωρίζουν πολύ καλά από τη «μητρική» τους εταιρεία ότι ο στόχος τους είναι, σε κάθε αγορά, να βρίσκονται μέσα στην πρώτη πεντάδα. Άρα, στην παρούσα φάση έχουμε επτά (με τις δύο τραπεζικές εταιρείες) για τις πέντε πρώτες θέσεις στην ελληνική αγορά. Σε αυτό το μοτίβο θα κριθούν πολλά τα αμέσως επόμενα χρόνια.

NN Hellas

Αρχικά, η μεγαλύτερη σε παραγωγή ασφαλιστική εταιρεία, η NN Hellas, με παραγωγή ασφαλίστρων 1,03 δισ. ευρώ και ένα ιδιαίτερα ισχυρό δίκτυο, είναι γνωστό ότι αναζητά νέο partner στον τομέα του bancassurance, καθώς ολοκληρώνεται εντός του έτους η συνεργασία της με τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι «ιπτάμενοι Ολλανδοί» της NN αναμένεται να βρουν τον αντικαταστάτη της Πειραιώς και να καθορίσουν νέους στόχους ανάπτυξης, είτε με την CrediaBank, όπως φημολογείται, είτε με κάποιο άλλο σχήμα. Πρακτικά, η εταιρεία παραμένει ισχυρή και αποτελεί σημαντικό asset της ολλανδικής μητρικής.

Το πρόσφατο συνέδριο πωλήσεων πάντως έδειξε ότι η «φλόγα» και το «πάθος» του δικτύου αποτελούν ισχυρό υπερόπλο της NN Ελλάδος στη νέα της διαδρομή. Η διευθύνουσα σύμβουλος της NN Hellas, Φιλίππα Μιχάλη, υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την εταιρεία δεν είναι μόνο η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας, αλλά και η προστασία της ταυτότητας και της ανθρώπινης σχέσης με τον πελάτη.

Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική θέτει στόχο την επιστροφή της στην πρώτη θέση της αγοράς. Ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου 1891. Αυτό σημαίνει ότι το 2026 συμπληρώνει 135 χρόνια λειτουργίας ως ασφαλιστική εταιρεία.

Για περισσότερα από 130 χρόνια ήταν δίπλα στην Εθνική Τράπεζα, πριν πουληθεί το 2021 στο CVC fund. Με την εξαγορά της από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς εισέρχεται σε μια νέα ιστορική περίοδο, με κύριο χαρακτηριστικό τη βεβαιότητα της μετοχικής σχέσης, καθώς η τράπεζα δεν είναι fund και γνωρίζει πολύ καλά τα οφέλη του bancassurance, το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς «υπηρετεί» υποδειγματικά για τα ελληνικά δεδομένα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Προφανώς τα επόμενα χρόνια θα δούμε μια «νέα» Εθνική Ασφαλιστική που θα στοχεύει στην κορυφή. Ήδη έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου Πειραιώς για την περίοδο 2026-2030, ο στόχος για 1,6 δισ. ευρώ.

Η «νέα» Εθνική Ασφαλιστική σημαίνει νέα πολιτική στις ασφαλίσεις υγείας, με στήριξη και στον συγγενή όμιλο της ΗΜΙΘΕΑ («Ερρίκος Ντυνάν» κ.λπ.), πιο αποτελεσματικό δίκτυο πωλήσεων και ουσιαστική αξιοποίηση του bancassurance. Παράλληλα, η διοίκηση υπό τον κ. Δημήτρη Μαζαράκη δηλώνει έτοιμη να αξιοποιήσει ευκαιρίες μη οργανικής ανάπτυξης (εξαγορές), καθώς αποτελεί έναν δυναμικό «παίκτη» στο νέο σκηνικό της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Generali Hellas

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Generali Hellas, που εισήλθε για πρώτη φορά στην τριάδα, και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Πάνος Δημητρίου, δεν το κρύβει ότι στόχος είναι η κορυφή.

Το «λιοντάρι» της Generali μοιάζει έτοιμο να εδραιώσει τη θέση του ως ένας από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, καθώς όλοι εκτιμούν ότι στοχεύει και σε νέες εξαγορές.

«Στόχος μας είναι η κορυφή και θα φτάσουμε σε αυτήν, μη με ρωτάτε όμως περισσότερα», φέρεται να είπε πρόσφατα ο κ. Δημητρίου σε εκδήλωση του προσωπικού της εταιρείας, αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, μηδέ εξαιρουμένης μιαςνέας εξαγοράς, μετά την ΑΧΑ στο τέλος του 2020.

Παράλληλα, δημιουργεί ένα νέο πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα οικοσύστημα υγείας με την εξαγορά της Ευρωκλινικής και ενδεχομένως άλλων μονάδων στο μέλλον. Η Generali είναι σίγουρα ένας από τους βασικούς διαμορφωτές της μελλοντικής ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Eurolife FFH

Ο Όμιλος Eurolife βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης, καθώς η Eurolife Ζωής πέρασε κατά 100% στη Eurobank, ενώ η Eurolife Γενικών Ασφαλίσεων πέρασε κατά 80% στη Fairfax.

Η Eurobank αναμένεται να αναπτύξει περαιτέρω το bancassurance, αλλά και την επέκταση της εταιρείας ζωής μέσω των δικτύων πωλήσεων, ενώ η παρουσία του κ. Νίκου Δελένδα, ως διευθύνοντος συμβούλου της Eurolife Ζωής, αποτελεί εχέγγυο για την ομαλή μετάβαση.

Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων υπό τον έλεγχο της Fairfax, η οποία, όπως γνωστόν, εξειδικεύεται διεθνώς σε αυτόν τον κλάδο, θα χαράξει μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την ενίσχυση της κερδοφορίας. Εκτός από πιθανή αλλαγή ονόματος, αναμένεται και νέα στρατηγική επέκτασης, με πιθανές εξαγορές. Με εκτελεστικό πρόεδρο τον Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασίλη Νικηφοράκη, η εταιρεία αναμένεται να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και να χαράξει ρότα για τις κορυφαίες θέσεις με έμφαση πάντα βέβαια στην ισχυρή κερδοφορία, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Fairfax στον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο.

Interamerican

Ο Όμιλος Interamerican κινείται πλέον με βάση τη φιλόδοξη στρατηγική να αποτελέσει το hub της μητρικής Achmea για την επέκτασή της στην αγορά της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης κυρίως μέσω της Anytime. Ήδη εισήλθε στη ρουμανική αγορά και ετοιμάζεται να διασχίσει τα σύνορα και άλλων χωρών.

Δραστηριοποιείται κυρίως στις Γενικές Ασφαλίσεις και στην Υγεία, διαθέτει μονάδες στον ιδιωτικό τομέα Υγείας και υπήρξε πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά με τη δημιουργία της Ευρωκλινικής, η οποία στο μεταξύ πουλήθηκε σε fund και πέρασε πρόσφατα στον έλεγχο της Generali.

Διαθέτει επίσης ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Medifirst), ενώ αναζητά συνεργασίες στον τομέα του bancassurance, συνεχίζοντας παράλληλα τη στήριξη των παραδοσιακών δικτύων. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυκαναλικού μοντέλου διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς, εκτός της Anytime, στηρίζεται και στην ανάπτυξη πρακτορειακού και agency δικτύου. Με διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Γιάννη Καντώρο, στοχεύει σε ακόμη υψηλότερη θέση στην αγορά αλλά και εδραίωση της παρουσίας της στην Κεντρική και τη Νότια Ευρώπη.

Allianz

Ο αετός του Ομίλου Allianz, μετά τη συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα, είναι πλέον έτοιμος να ανοίξει πλήρως τα φτερά του στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Με παρουσία από τη δεκαετία του ’80 στην ελληνική αγορά και ουσιαστική δραστηριότητα από το 1999 μετά την απορρόφηση της Helvetia, η Allianz ακολούθησε ανοδική πορεία που κορυφώθηκε το 2021-2022 με την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Πίστης έναντι περίπου 280 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας πρότασης προς τους μικρομετόχους.

Πρόσφατα ανακοίνωσε μια νέα μεγάλη κίνηση: τη συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα, η οποία θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Allianz με ποσοστό 30%.

Θα έλεγε κανείς ότι έτσι ο γερμανικός ασφαλιστικός όμιλος, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, κλείνει ένα κεφάλαιο και ανοίγει ένα νέο, πιο ολοκληρωμένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, στοχεύοντας εμφανώς στην πρωτιά και στην πρώτη πεντάδα σε πρώτη φάση. Με 444,5 εκατ. ευρώ παραγωγή το 2025 υπό τη διοίκηση του κ. Βασίλη Χρηστίδη και με τη μελλοντική ενίσχυση του bancassurance, είναι θεμιτό να έχει φιλοδοξίες για υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη.

ERGO Ασφαλιστική

Η ERGO συμπληρώνει την επτάδα. Είναι θυγατρική του ομώνυμου γερμανικού ομίλου και μέλος του Group της MunichRe, της κορυφαίας αντασφαλιστικής εταιρείας στον κόσμο.

Το 2025, υπό τη διοίκηση του κ. Ερρίκου Μοάτσου, κατέγραψε άνοδο παραγωγής πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς, στο 10,3%, σπάζοντας το όριο των 300 εκατ. ευρώ και φτάνοντας τα 304,1 εκατ. ευρώ έναντι 275,7 εκατ. ευρώ το 2024.

Η εταιρεία βρίσκεται και αυτή σε αναζήτηση τραπεζικού «συνεταίρου» για την ανάπτυξη του bancassurance, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στηρίζει παράλληλα την ανάπτυξή της σε ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Με τη στήριξη ενός πολύ μεγάλου μητρικού ομίλου, διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να πρωταγωνιστήσει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.