Η νέα εποχή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς: Προκλήσεις, επενδύσεις και νέοι πρωταγωνιστές

Αφιέρωμα από την εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Του Λάμπρου Καραγεώργου

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη και ταυτόχρονα πιο ενδιαφέρουσα περίοδο της τελευταίας εικοσαετίας. Από τη μία πλευρά, οι παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική κρίση, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η δημογραφική κρίση και η ψηφιακή μετάβαση. Από την άλλη, οι δειλές έστω νομοθετικές παρεμβάσεις της Πολιτείας για τις καλύψεις φυσικών καταστροφών, που διαμορφώνουν ένα πιο θετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε σχετικά αναπτυξιακούς ρυθμούς μετά τη δεκαετή κρίση επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία και τη στρατηγική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το μέλλον της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς προδιαγράφεται πιο ελκυστικό και αυτό εκφράζεται και με την πιο έντονη διείσδυση των τραπεζών στον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά και τις περαιτέρω κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, της Eurolife από τη Eurobank, η συμφωνία συνεργασίας της Εθνικής Τράπεζας με την Allianz και άλλες κινήσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα αποδεικνύουν ότι τα τραπεζικά ιδρύματα προσδοκούν στην αύξηση των εσόδων τους από την περαιτέρω διείσδυση της ασφάλισης στην οικονομία και κοινωνία. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά εισέρχεται σε μία πιο ώριμη περίοδο και, παρά το μικρό της μέγεθος, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία που αξιοποιείται πλέον και σε γειτονικές αγορές, όπως συμβαίνει με την είσοδο της Hellas Direct παλαιότερα και πρόσφατα της Interamerican στη ρουμανική ασφαλιστική αγορά.

Η ενδυνάμωση του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης αποτυπώνεται και στις κινήσεις επέκτασης του κλάδου στον τομέα των παροχών υπηρεσιών Υγείας, όπως η εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali, που λειτουργεί ως μοχλός αναδιαμόρφωσης των σχέσεων ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών νοσοκομείων, ενώ εντείνει και τις διεργασίες για τη δημιουργία νέων οικοσυστημάτων υγείας.

Η ειδική έκδοση του «NextDeal» για το 26ο Διεθνές Ασφαλιστικό και Αντασφαλιστικό Συνέδριο της Ύδρας «φωτίζει» τις παραπάνω εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις θεσμικές και κανονιστικές αλλαγές που επηρεάζουν τον κλάδο, όπως η αναθεώρηση του Solvency II, η ενίσχυση της βιωσιμότητας και η ανάγκη δημιουργίας νέων επενδυτικών εργαλείων. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καλούνται πλέον να λειτουργήσουν όχι μόνο ως φορείς προστασίας, αλλά και ως ισχυροί θεσμικοί επενδυτές που στηρίζουν την πραγματική οικονομία, την πράσινη μετάβαση και την καινοτομία. Το στοίχημα πλέον δεν είναι αν θα αλλάξει η αγορά, αλλά ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή. Καλή ανάγνωση.