Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή

Editorial από την εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Του Κωστή Σπύρου

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια νέα εποχή μεγάλων αλλαγών και προκλήσεων. Αυτή τη φορά, όμως, οι εξελίξεις αυτές δεν οφείλονται αποκλειστικά σε κάποια οικονομική κρίση ή σε μια πρόσκαιρη συγκυρία. Οφείλονται κυρίως στην ίδια την εξέλιξη: στην εξέλιξη της τεχνολογίας, της οικονομίας, των κοινωνικών συνθηκών, αλλά και των κινδύνων που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η κλιματική κρίση, οι φυσικές καταστροφές, η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η δημογραφική γήρανση, η αύξηση του κόστους αποζημιώσεων, αλλά και η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο περιβάλλον για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες.

Μέσα σε αυτό το σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο πραγματοποιείται η 26η Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα, που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Ένας θεσμός που εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την ελληνική ασφαλιστική αγορά και χώρο συνάντησης της εγχώριας ασφαλιστικής κοινότητας με τη διεθνή αντασφαλιστική αγορά.

Η επετειακή δίγλωσση έκδοση του «NextDeal», που συνοδεύει κάθε χρόνο το συνέδριο, δεν αποτελεί απλώς μια καταγραφή των εξελίξεων του κλάδου. Αποτελεί μια ουσιαστική προσπάθεια εξωστρέφειας, με στόχο να αναδείξει στο διεθνές κοινό του συνεδρίου τη δυναμική, τις προοπτικές, αλλά και τις προκλήσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Μέσα από την παράλληλη παρουσίαση των κειμένων στα ελληνικά και στα αγγλικά, επιχειρούμε να δημιουργήσουμε μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην ελληνική ασφαλιστική κοινότητα και τους διεθνείς παράγοντες της αντασφαλιστικής και χρηματοοικονομικής αγοράς.

Στις σελίδες της φετινής έκδοσης φιλοξενούνται οι απόψεις κορυφαίων στελεχών της αγοράς, αναλύσεις για την κλιματική αλλαγή και το protection gap, προβληματισμοί για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, τις συντάξεις και τις νέες επενδυτικές προκλήσεις, καθώς και οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές που επηρεάζουν τον κλάδο, όπως η αναθεώρηση του Solvency II και η ενίσχυση της βιωσιμότητας. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες διεκδικούν ολοένα και πιο ενεργό περιφερειακό ρόλο.

Το βασικό μήνυμα που προκύπτει από το σύνολο των παρεμβάσεων είναι σαφές: Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διαθέτει πλέον τη γνώση, την εμπειρία και τη δυναμική να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή. Να λειτουργήσει όχι μόνο ως μηχανισμός αποζημίωσης και διαχείρισης κινδύνων, αλλά και ως πυλώνας σταθερότητας, επενδύσεων και κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Για όλους εμάς στο «NextDeal», η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί κάθε χρόνο μια ξεχωριστή δημοσιογραφική πρόκληση, αλλά και μια ουσιαστική παρέμβαση υπέρ της εξωστρέφειας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Με συνέπεια εδώ και χρόνια, καταγράφουμε τις μεγάλες αλλαγές του κλάδου και επιχειρούμε να δώσουμε βήμα σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της αγοράς, συμβάλλοντας στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της ασφάλισης.

Ευχόμαστε, τέλος, οι συμμετέχοντες στη φετινή διοργάνωση να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις ημέρες του συνεδρίου. Να ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν τις μεγάλες προκλήσεις του κλάδου και να αναζητήσουν κοινές λύσεις για το καλό της αγοράς και της οικονομίας συνολικά. Και, παράλληλα, να βρουν λίγο χρόνο για να απολαύσουν τη μοναδική ατμόσφαιρα και την ιδιαίτερη ομορφιά ενός από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας: της Ύδρας.

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Φωτογραφία: Λιμάνι Ύδρας (πηγή: Shutterstock)