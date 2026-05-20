Δημήτρης Ζορμπάς: «Η αξιοπιστία και τα οφέλη της κοινωνικής οικονομίας στο DNA της Syndea»

Για τον ρόλο της ασφάλισης στη βιωσιμότητα των συνεταιρισμών, τη δυναμική της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, αλλά και τη στρατηγική ανάπτυξης της Syndea τα επόμενα χρόνια, μιλά στο Nextdeal.gr ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Ζορμπάς. Στη συνέντευξή του αναφέρεται στους ιστορικούς δεσμούς της Syndea με το συνεταιριστικό κίνημα, στη σημασία της ανθεκτικότητας απέναντι στους σύγχρονους κινδύνους, καθώς και στις προοπτικές της κοινωνικής οικονομίας ως μοχλού ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, παρουσιάζει τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της εταιρείας, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενίσχυση των δικτύων διανομής και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Πρόσφατα πραγματοποιήσατε ημερίδα με θέμα «Από την πρόληψη στην ανθεκτικότητα: «Πώς οι συνεταιρισμοί ενισχύονται και εξελίσσονται μέσα από την ασφάλιση», με βασικό στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Syndea και των συνεταιρισμών. Πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματα της ημερίδας?

Η ημερίδα μας σημείωσε μεγάλη επιτυχία και το λέω αυτό καθώς είχαμε πολύ σημαντική συμμετοχή εκπροσώπων συνεταιριστικών οργανώσεων από όλη την Ελλάδα, γεγονός που από μόνο του αποτελεί θετικό δείκτη για την απήχηση της εκδήλωσης.

Επιπλέον είχαμε τη δυνατότητα, σε ανώτατο επίπεδο, να εκπέμψουμε τα κύρια μηνύματά μας, όπως είναι:

ο ρόλος των σύγχρονων συνεταιρισμών, που λειτουργούν οργανωμένα ως επιχειρηματικές οντότητες, ο οποίος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα και

η ασφάλιση που έχει στρατηγικό χαρακτήρα για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.

Παρουσιάσαμε στους εκπροσώπους των συνεταιρισμών τις εξελίξεις της αγοράς, το μοντέλο της συνεργασίας μας καθώς και τα οφέλη που αποκομίζουν από αυτήν, τις ασφαλιστικές λύσεις αλλά και τις προκλήσεις και τις προοπτικές του αγροτικού τομέα με έμφαση στην ανθεκτικότητα.

Μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε επιβεβαιώνοντας την κοινή μας βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ μας συνεργασίας, με στόχο τη δημιουργία σταθερών βάσεων προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Συνοψίζοντας λοιπόν θεωρούμε ότι η ημερίδα μας πέτυχε τον κύριο στόχο της που ήταν να ανοίξουμε έναν ουσιαστικό διάλογο με τον συνεταιριστικό κόσμο και να αναδείξουμε την ασφάλιση όχι ως κόστος αλλά ως εργαλείο ανθεκτικότητας και ανάπτυξης. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η μετατροπή της «κοινής βούλησης» που εκφράστηκε, σε συγκεκριμένες συνεργασίες και συμφωνίες.

Μιλήστε μας λίγο για τους δεσμούς της Syndea με τους συνεταιρισμούς. Πώς εξελίσσονται αυτοί στο πέρασμα των ετών?

Η σχέση μας με τους συνεταιρισμούς είναι μια κοινή πορεία περισσότερων από 50 ετών. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1978 από τους αγρότες, όταν οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρίες δεν μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους. Αυτά τα γνωρίζετε. Αυτή η καταγωγή δεν είναι απλώς ιστορική λεπτομέρεια, αλλά το θεμέλιο της ταυτότητας της εταιρείας. Ο ιδρυτής της, Αλέξανδρος Μπαλτατζής, οραματίστηκε μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα επιχείρηση, που δικαίως χαρακτηρίστηκε ως «διαμάντι του συνεταιριστικού κινήματος».

Η μεγάλη τομή έγινε το 1994 όταν επεκταθήκαμε στην ασφάλιση όλων των μορφών συνεταιρισμού και κοινωνικής οικονομίας ενώ παράλληλα κορυφαίες συνεταιριστικές επιχειρήσεις από την Ευρώπη έγιναν μέρος της μετοχικής μας δομής, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το συνεταιριστικό οικοσύστημα. Αυτή η στιγμή σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια εταιρεία αγροτικής εστίασης σε έναν πλήρη πυλώνα της συνεταιριστικής οικονομίας.

Σήμερα, το 50,55% του μετοχικού κεφαλαίου μας ανήκει σε ελληνικές συνεταιριστικές ενώσεις και τράπεζες, ενώ το υπόλοιπο 49,45% σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συνεταιριστικούς οργανισμούς, όπως οι Unipol Assicurazioni (Ιταλία), Macif (Γαλλία) και P&V (Βέλγιο). Αυτό σημαίνει ότι ο δεσμός μας με τους συνεταιρισμούς δεν είναι μόνο ιδεολογικός, αλλά είναι και δομικός όπως και μετοχικός.

Όσον αφορά το δίκτυο πωλήσεων , διαθέτουμε πάνω από 850 σημεία πώλησης, όπου τα κανάλια διανομής μας είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι συνεταιριστικές τράπεζες, και το ανεξάρτητο ιδιωτικό δίκτυο ασφαλιστών

Τον Ιανουάριο του 2024, όπως γνωρίζετε, προχωρήσαμε στη μετονομασία της εταιρείας σε Syndea (από τις λέξεις SYN + IDEA), επιδιώκοντας να εκφράσουμε με σαφήνεια τη σύνδεση της ταυτότητάς μας με το μέλλον.

Με τη νέα αυτή ονομασία αποτυπώσαμε το «πάντρεμα» των διαχρονικών μας αξιών όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα, η ευελιξία και η διαφάνεια με μια σύγχρονη, δυναμική προσέγγιση που αγκαλιάζει την καινοτομία, τη φρέσκια ματιά, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τη διαρκή ανάγκη για εξέλιξη, με σταθερό γνώμονα τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Συνοψίζοντας, οι δεσμοί της Syndea με τους συνεταιρισμούς δεν εξελίχθηκαν απλώς, εμβαθύνθηκαν! Από μια εταιρεία που δημιουργήθηκε για να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα των αγροτών, έγινε ο θεσμικός ασφαλιστικός βραχίονας ολόκληρου του συνεταιριστικού κινήματος στην Ελλάδα, με ευρωπαϊκές προεκτάσεις. Η ημερίδα του Μαρτίου 2026 λοιπόν εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη συνέχεια: δεν ανακαλύπτει κάτι νέο, αλλά επαναβεβαιώνει και ενισχύει μια σχέση που είναι DNA της εταιρείας.

Πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στη σύγχρονη ελληνική αγορά και ποια είναι η δυναμική της τα επόμενα χρόνια?

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία δεν είναι μια νέα έννοια, αλλά κερδίζει συνεχώς έδαφος ως αποτελεσματικό εργαλείο για την κάλυψη ‘κενών’ που δημιουργούνται στο κράτος, όπως καταπολέμηση της ανεργίας, την κοινωνική ένταξη και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Παράλληλα, η Syndea ανήκει στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια της κοινωνικής οικονομίας που κατέχει το 33% του κύκλου εργασιών της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, ποσοστό που αναδεικνύει πόσο ισχυρό είναι το συνεταιριστικό μοντέλο διεθνώς, ενώ στην Ελλάδα έχει ακόμη πολύ χώρο για ανάπτυξη.

Μια από τις πιο κρίσιμες πτυχές της κοινωνικής οικονομίας είναι η συμβολή της στη δημιουργία θέσεων εργασίας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως νέοι, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία και πρόσφυγες μπορούν να βρουν αξιοπρεπή εργασία μέσα από τέτοια προγράμματα. Σε μια χώρα όπου η νεανική ανεργία, η υποαπασχόληση και το brain drain παραμένουν ανοιχτές προκλήσεις , η κοινωνική οικονομία μπορεί να λειτουργήσει ως ένα από τα πιο χειροπιαστά αντίβαρα. Το γεγονός ότι υπάρχει πλέον εθνικό σχέδιο δράσης αποτελεί σαφές σήμα ότι η πολιτεία έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει την κοινωνική οικονομία ως στρατηγική επιλογή και όχι ως περιθωριακό φαινόμενο και αυτό μας κάνει αισιόδοξους.

Μιλώντας και πιο συγκεκριμένα για την ασφάλιση. Η ασφάλιση συνδέεται άμεσα με κοινωνικές ανάγκες (υγεία, σύνταξη, προστασία από κινδύνους), άρα η κοινωνική οικονομία προσφέρει ένα πιο ανθρωποκεντρικό μοντέλο διαχείρισης κινδύνου.

Η Syndea δεν είναι απλώς παρατηρητής αυτής της εξέλιξης, είναι ενεργός φορέας της. Η εταιρεία έχει από την ίδρυσή της ιδιαίτερες σχέσεις με τον πρωτογενή τομέα της ελληνικής περιφέρειας, στηρίζοντας τους Έλληνες παραγωγούς με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Η ασφάλιση, ως εργαλείο ανθεκτικότητας, αποτελεί φυσική επέκταση της φιλοσοφίας της κοινωνικής οικονομίας: η συλλογική αντιμετώπιση του ατομικού κινδύνου.

Συνολικά, η δυναμική της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια φαίνεται ανοδική, αλλά εξαρτάται από τρεις παράγοντες: τη θεσμική στήριξη, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και την ικανότητα φορέων όπως η Syndea να γεφυρώνουν τον παραδοσιακό συνεταιριστικό κόσμο με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Ποια είναι τα κύρια οφέλη που προκύπτουν για τους συνεταιρισμούς από τη μετοχική και ευρύτερη συνεργασία τους με τη Syndea?

Τα οφέλη είναι πολλά, ουσιαστικά, πολυεπίπεδα και στρατηγικής σημασίας. Τα αναφέρω εν τάχει: στοχευμένη ασφαλιστική κάλυψη με λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες, διπλό οικονομικό όφελος ως πελάτες και ως συνεργάτες, ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της σταθερότητας και της βιωσιμότητας μέσω της καλύτερης διαχείρισης των κινδύνων, πρόσβαση σε τεχνογνωσία, σε καλές πρακτικές και διεθνή εμπειρία, στήριξη του συνεταιριστικού μοντέλου καθώς η σχέση δεν είναι απλά εμπορική, είναι σχέση κοινής προοπτικής που ενισχύει συνολικά το οικοσύστημα των συνεταιρισμών και την μεταξύ τους συνεργασία.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της Syndea για την επόμενη πενταετία, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας?

Για τα επόμενα χρόνια στην Syndea εστιάζουμε στην ανάπτυξη της παραγωγής στους κλάδους ασφάλισης περιουσίας, κατοικίας και επιχείρησης, ζωής και υγείας. Γενικά στόχος μας είναι η ανάπτυξη σε κλάδους που είναι και κερδοφόροι και αναπτυσσόμενοι αλλά και κοινωνικά αναγκαίοι.

Παράλληλα επιδιώκουμε την:

ενίσχυση των δικτύων διανομής και ενδυνάμωση των υφισταμένων

τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ο εκσυγχρονισμό των λειτουργιών μας, τη περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας των ασφαλισμένων μας καθώς και την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της διεθνούς τεχνογνωσίας.

την κοινωνική προστιθέμενη αξία μέσω της στήριξης των συνεταιρισμών και της κοινωνικής οικονομίας, με στόχο όχι μόνο την ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία ευρύτερου κοινωνικού οφέλους.

Γιατί ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να επιλέξει για συνεργασία την Syndea?

Η Sydea είναι μια αξιόπιστη και σταθερή εταιρεία με μακρά παρουσία στην αγορά και διαχρονικές συνεταιριστικές αξίες. Είναι φερέγγυα, συνεπής στις αποζημιώσεις, διαθέτει ένα πλήρες και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο, καλύπτει βασικούς και αναπτυσσόμενους κλάδους, άρα δίνει στον ασφαλιστή τη δυνατότητα για cross selling, δίνει έμφαση στη μακροχρόνια και ποιοτική συνεργασία, χτίζοντας σταθερές και ανθρώπινες σχέσεις. Εκπαιδεύει τους συνεργάτες της και τους παρέχει εργαλεία πωλήσεων. Ο διαμεσολαβητής πουλά πρώτα ‘εμπιστοσύνη’ και μετά προϊόν! Διαθέτει βελτιωμένες ψηφιακές υπηρεσίες και πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία. Προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης εφόσον βρίσκεται και η ίδια σε αναπτυξιακή φάση και, συνοψίζοντας, συνδυάζει ασφάλεια, προοπτική και συνεταιριστική φιλοσοφία.