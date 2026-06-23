Η Be.Brokers αναζητά έμπειρο διοικητικό προσωπικό για τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων

Η Be.Brokers επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της, διοικητικό προσωπικό για τον Γενικών Ασφαλίσεων με εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο.

Περιγραφή Θέσης :

Διαχείριση καθημερινών θεμάτων του Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων

Συμβουλευτική υποστήριξη συνεργατών σε ερωτήματα κάλυψης, διαδικασιών και αιτήματα

Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών.

Παραλαβή αιτημάτων αποζημιώσεων και μεταβολών , έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και ορθότητας διατύπωσης.

Διερεύνηση και αξιολόγηση κινδύνων συμβολαίων του Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων

Διαχείριση και οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών του Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων

Καταχώρηση αιτήσεων ασφάλισης σε online συστήματα Εταιρειών.

Ψηφιοποίηση αιτημάτων και δικαιολογητικών.

Παρακολούθηση και follow up για την εξέλιξη των αιτημάτων μεταβολών και αποζημιώσεων .

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου:

Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Διευρυμένες γνώσεις Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων

Πνεύμα ομαδικότητας, ικανότητα επικοινωνίας, εργατικότητα και υπευθυνότητα.

Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης

Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office

Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Κάτοχος πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α΄& επαναπιστοποίησης

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους

Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: info@bebrokers.gr