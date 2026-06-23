ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η Be.Brokers αναζητά έμπειρο διοικητικό προσωπικό για τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
Be.Brokers

Η Be.Brokers επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της, διοικητικό προσωπικό για τον Γενικών Ασφαλίσεων με  εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο.

Περιγραφή Θέσης :

  • Διαχείριση καθημερινών θεμάτων του Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων

  • Συμβουλευτική υποστήριξη συνεργατών σε ερωτήματα κάλυψης, διαδικασιών και αιτήματα 

  • Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για  διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών.

  • Παραλαβή αιτημάτων αποζημιώσεων και μεταβολών , έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και ορθότητας διατύπωσης.

  • Διερεύνηση και αξιολόγηση κινδύνων συμβολαίων του Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων 

  • Διαχείριση και οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών του Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων

  • Καταχώρηση αιτήσεων ασφάλισης  σε online συστήματα Εταιρειών.

  • Ψηφιοποίηση αιτημάτων και δικαιολογητικών.

  • Παρακολούθηση και follow up για την εξέλιξη των αιτημάτων μεταβολών και αποζημιώσεων .

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου:

  • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

  • Διευρυμένες γνώσεις Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων 

  • Πνεύμα ομαδικότητας, ικανότητα επικοινωνίας, εργατικότητα και υπευθυνότητα.

  • Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης

  • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office

  • Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου

  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

  • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

  • Κάτοχος πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α΄& επαναπιστοποίησης

  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους

Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: info@bebrokers.gr

Προσθέστε το nextdeal.gr ως προτιμώμενη πηγή ενημέρωσης στο Google

Σχετικά Tags

Be.Brokers

ΣΧΕΤΙΚA AΡΘΡΑ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ