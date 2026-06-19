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Η NSA Insurance Brokers & Consultants P.C. αναζητά έμπειρο/η και υπεύθυνο/η Υπάλληλο Back-Office

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
NSA Insurance

Η εταιρία "Ν.Σ. Αποστολοπουλος ΙΚΕ" (Corporate Insurance Broker - www.nsa-insurance.gr) με έδρα τον Πειραιά, αναζητά έμπειρο/η και υπεύθυνο/η Υπάλληλο Back-Office για πλήρη απασχόληση. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών του γραφείου, με έμφαση στη διαχείριση του πελατολογίου και την επικοινωνία με την εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

 

Κύριες Αρμοδιότητες

  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: Υπεύθυνος/η για τη διαχείριση των ανανεώσεων συμβολαίων και των νέων τοποθετήσεων κινδύνων (placements) στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

  • Έκδοση Προσφορών: Λήψη, έλεγχος και επεξεργασία προσφορών (quotations) μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών (portals) των τοπικών ασφαλιστικών εταιρειών.

  • Καθημερινή Λειτουργία Back-Office: Καταχώρηση δεδομένων, αρχειοθέτηση και υποστήριξη των καθημερινών διοικητικών αναγκών του γραφείου.

  • Επικοινωνία: Συντονισμός και επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες για την επίλυση τρεχόντων ζητημάτων και την έκδοση συμβολαίων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

  • Εμπειρία σε Portals Ασφαλιστικών: Άριστη γνώση και εξοικείωση με τις ιστοσελίδες όλων των τοπικών ασφαλιστικών παρόχων και πλήρης κατανόηση των διαδικασιών τιμολόγησης.

  • Γνώση Λογισμικού: Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση του ασφαλιστικού προγράμματος Bluebyte Insurance Works (IW) για λειτουργίες back-office.

  • Γνώση Διαδικασιών: Απαραίτητη η βαθιά γνώση και εφαρμογή της μεθοδολογίας «Τυπώνω – Πληρώνω».

  • Γλωσσικές Δεξιότητες: Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).

  • Προσωπικά Χαρακτηριστικά: Εξαιρετική οργάνωση, προσοχή στη λεπτομέρεια, ικανότητα τήρησης προθεσμιών και ομαδικό πνεύμα εργασίας.

 

Τι Προσφέρεται

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

  • Σύγχρονο, σταθερό και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας στον Πειραιά.

  • Προοπτικές εξέλιξης στον χώρο της εταιρικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

N.S.Apostolopoulos Insurance Brokers & Consultants PC
Τηλέφωνο: 2109236400 / 6944998626
E-mail: [email protected]

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