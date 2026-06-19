Η NSA Insurance Brokers & Consultants P.C. αναζητά έμπειρο/η και υπεύθυνο/η Υπάλληλο Back-Office

Η εταιρία "Ν.Σ. Αποστολοπουλος ΙΚΕ" (Corporate Insurance Broker - www.nsa-insurance.gr) με έδρα τον Πειραιά, αναζητά έμπειρο/η και υπεύθυνο/η Υπάλληλο Back-Office για πλήρη απασχόληση. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών του γραφείου, με έμφαση στη διαχείριση του πελατολογίου και την επικοινωνία με την εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

Κύριες Αρμοδιότητες

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: Υπεύθυνος/η για τη διαχείριση των ανανεώσεων συμβολαίων και των νέων τοποθετήσεων κινδύνων (placements) στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Έκδοση Προσφορών: Λήψη, έλεγχος και επεξεργασία προσφορών (quotations) μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών (portals) των τοπικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Καθημερινή Λειτουργία Back-Office: Καταχώρηση δεδομένων, αρχειοθέτηση και υποστήριξη των καθημερινών διοικητικών αναγκών του γραφείου.

Επικοινωνία: Συντονισμός και επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες για την επίλυση τρεχόντων ζητημάτων και την έκδοση συμβολαίων.

Απαραίτητα Προσόντα

Εμπειρία σε Portals Ασφαλιστικών: Άριστη γνώση και εξοικείωση με τις ιστοσελίδες όλων των τοπικών ασφαλιστικών παρόχων και πλήρης κατανόηση των διαδικασιών τιμολόγησης.

Γνώση Λογισμικού: Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση του ασφαλιστικού προγράμματος Bluebyte Insurance Works (IW) για λειτουργίες back-office.

Γνώση Διαδικασιών: Απαραίτητη η βαθιά γνώση και εφαρμογή της μεθοδολογίας «Τυπώνω – Πληρώνω» .

Γλωσσικές Δεξιότητες: Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).

Προσωπικά Χαρακτηριστικά: Εξαιρετική οργάνωση, προσοχή στη λεπτομέρεια, ικανότητα τήρησης προθεσμιών και ομαδικό πνεύμα εργασίας.

Τι Προσφέρεται

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

Σύγχρονο, σταθερό και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας στον Πειραιά.

Προοπτικές εξέλιξης στον χώρο της εταιρικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

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