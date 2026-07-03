Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ αναβαθμίζει τη «Σύνδεση Πελάτη» με νέες δυνατότητες και ακόμη πιο σύγχρονη εμπειρία εξυπηρέτησης

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της, αναβαθμίζοντας τη «Σύνδεση Πελάτη», την προσωπική ψηφιακή πύλη των ασφαλισμένων της, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του app Assist4You και της ιστοσελίδας της εταιρίας.

Με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας του ασφαλισμένου, η νέα έκδοση της πλατφόρμας προσφέρει ένα ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης, νέες λειτουργίες και ακόμη περισσότερες δυνατότητες άμεσης εξυπηρέτησης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της εταιρίας για συνεχή εξέλιξη των ψηφιακών της υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, η «Σύνδεση Πελάτη» αποκτά νέο, σύγχρονο σχεδιασμό με πιο καθαρή δομή και βελτιωμένη πλοήγηση, διευκολύνοντας τους ασφαλισμένους να βρίσκουν γρήγορα τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Παράλληλα, η πλατφόρμα έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση από κινητές συσκευές, προσφέροντας μια ακόμη πιο άνετη και λειτουργική εμπειρία από smartphone και tablet.

Στην αρχική σελίδα έχουν προστεθεί οι νέες «Γρήγορες Ενέργειες», οι οποίες συγκεντρώνουν τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, επιτρέποντας στους χρήστες να ολοκληρώνουν τις βασικές τους ενέργειες με λιγότερα βήματα και σε μικρότερο χρόνο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενίσχυση της επικοινωνίας με τον ασφαλισμένο, μέσα από το νέο σύστημα αιτημάτων και ειδοποιήσεων. Οι χρήστες μπορούν πλέον να υποβάλουν ευκολότερα τα αιτήματά τους, να ενημερώνονται για την πορεία τους και να λαμβάνουν σημαντικές ειδοποιήσεις μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον, ενισχύοντας την αμεσότητα, τη διαφάνεια και την ποιότητα της εξυπηρέτησης.

Η «Σύνδεση Πελάτη» αποτελεί το ψηφιακό κανάλι ενημέρωσης και επικοινωνίας των ασφαλισμένων της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, παρέχοντας πρόσβαση στα ασφαλιστήρια, τις καλύψεις, τις πληρωμές, το ιστορικό ζημιών κ.α. Η νέα αναβάθμιση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της εταιρίας, ενισχύοντας την εμπειρία του ασφαλισμένου μέσα από σύγχρονες, ασφαλείς και εύχρηστες ψηφιακές υπηρεσίες.

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