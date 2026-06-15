Μεγάλου και Μαζαράκης: Το agency στο επίκεντρο της νέας εποχής της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σαφές μήνυμα για τον κομβικό ρόλο του agency στη μελλοντική ανάπτυξη της Εθνικής Ασφαλιστικής έστειλαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης βραδιάς βραβεύσεων του εταιρικού δικτύου πωλήσεων, που πραγματοποιήθηκε στο Κτήμα Νάσιουτζικ, παρουσία περισσότερων από 700 διακεκριμένων ασφαλιστικών συμβούλων και στελεχών του δικτύου.

Η φετινή εκδήλωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση 135 χρόνων ιστορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενός οργανισμού που, όπως τόνισαν οι δύο ηγέτες, συνεχίζει να εξελίσσεται διατηρώντας παράλληλα την ταυτότητα και τις αξίες του.

Ο κ. Μεγάλου χαρακτήρισε την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από τον Όμιλο Πειραιώς ως «στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα», υπογραμμίζοντας ότι οι δύο οργανισμοί μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η εμπιστοσύνη, η υπευθυνότητα και η μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο του δικτύου πωλήσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Το δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής δεν είναι απλώς ένα κανάλι διανομής. Είναι ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε το μέλλον της ασφαλιστικής δραστηριότητας του Ομίλου».

Παράλληλα, αναγνώρισε τη διαχρονική συμβολή των ασφαλιστικών συμβούλων στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τονίζοντας ότι:

«Η επιτυχία της Εθνικής Ασφαλιστικής χτίστηκε μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης που δημιουργήσατε με τους πελάτες σας όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που καμία τεχνολογία και κανένα επιχειρηματικό μοντέλο δεν μπορεί να υποκαταστήσει».

Από την πλευρά του, ο κ. Μαζαράκης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στους ανθρώπους του agency, τους οποίους χαρακτήρισε βασικό παράγοντα της επιτυχίας της εταιρείας.

Όπως ανέφερε, η Εθνική Ασφαλιστική ολοκλήρωσε μέσα στο 2025 τον πρώτο κύκλο του μετασχηματισμού της, πέτυχε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και προσέλκυσε περισσότερους από 100.000 νέους ασφαλισμένους, φτάνοντας συνολικά τα 1,9 εκατομμύρια πελάτες.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη επαγγελματισμού και αποκλειστικής αφοσίωσης στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, επισημαίνοντας:

«Η Εθνική Ασφαλιστική του μέλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με επαγγελματίες ασφαλιστές πλήρως και αποκλειστικά αφοσιωμένους στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Όχι part-timers, πόσο μάλλον no-timers».

Απαντώντας στις ανησυχίες που διατυπώνονται για τον ρόλο του agency στη νέα εποχή της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής ήταν κατηγορηματικός:

«Το agency αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της Εθνικής Ασφαλιστικής».

Όσον αφορά το bancassurance, ο κ. Μαζαράκης ξεκαθάρισε ότι η ανάπτυξή του δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς το εταιρικό δίκτυο, αλλά συμπληρωματικά.

«Ναι, το bancassurance θα αναπτυχθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Και σωστά θα αναπτυχθεί. Όμως η ανάπτυξη του bancassurance δεν έρχεται να περιορίσει το agency. Έρχεται να ενισχύσει τη συνολική δυναμική της Εθνικής Ασφαλιστικής».

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «τα καλύτερα χρόνια του agency της Εθνικής Ασφαλιστικής δεν είναι πίσω μας, είναι μπροστά μας», στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για την επόμενη ημέρα της εταιρείας, η οποία εισέρχεται στη νέα της εποχή υπό την ομπρέλα του Ομίλου Πειραιώς, έχοντας ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης τόσο το agency όσο και το bancassurance.

Νωρίτερα ο Πρόεδρος της εταιρείας Γιώργος Κώτσαλος αναφέρθηκε στην ιστορία της Εθνικής Ασφαλιστικής.