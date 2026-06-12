Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο 3ο ΣΦΕΕ Summit: «Δεν δεχόμαστε η Υγεία να καθορίζεται από το πορτοφόλι»

Η σημασία της πρόληψης και της καινοτομίας στη νέα ατζέντα για την υγεία βρέθηκε στο επίκεντρο της τελευταίας θεματικής συζήτησης του 3ου ΣΦΕΕ Summit, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», υπογραμμίζοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να ανοίγεις το μονοπάτι της πρόληψης». Όπως σημείωσε, η χώρα διαθέτει πλέον ένα πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα για τις εξετάσεις, τα αποτελέσματα και την αποζημίωσή τους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «καινοτομία είναι να φύγουμε από το “κράτος θεραπευτής της υγείας” και να πάμε στο “κράτος προστάτης της υγείας”», ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχόμαστε η υγεία να καθορίζεται από το πορτοφόλι». Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το οποίο, όπως είπε, «δεν είναι ιατρική μέσω Skype ή Zoom». «Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει τη διενέργεια μιας σειράς εξετάσεων εξ αποστάσεως», εξήγησε. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος αξιοποίησης δεδομένων, το οποίο δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). Όσον αφορά την πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα, υπογράμμισε ότι η χώρα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες. «Αυτό που γνωρίζαμε ως καινοτόμο φάρμακο έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού κοινών προμηθειών στην Ευρώπη, όπως συνέβη κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19, ώστε να αποφύγουμε ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή είναι η συζήτηση του μέλλοντος», ανέφερε. Από την πλευρά του, ο Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών για την Ελλάδα, Νίκος Παπανδρέου, επισήμανε ότι η τάση στην Ευρώπη είναι να δίνεται ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Όπως εξήγησε, «υπάρχουν απλές εξετάσεις κόστους μόλις 0,5 ευρώ, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στον έγκαιρο εντοπισμό σπάνιων παθήσεων». Μάλιστα, πρότεινε την ένταξη αντίστοιχων εξετάσεων στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα του GDPR, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργεί εμπόδια στην αξιοποίηση δεδομένων. «Αν ρωτήσουμε τους ασθενείς αν θέλουν να μοιραστούν τα δεδομένα τους για έναν καλό σκοπό, η απάντηση είναι συνήθως θετική», δήλωσε χαρακτηριστικά. Τέλος, σημείωσε ότι στην Επιτροπή Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου ευρωπαϊκού μηχανισμού υποστήριξης των σπάνιων παθήσεων. Ο Β’ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις, Χρήστος Δαραμήλας, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα. «Όμως δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Πρέπει να συνεχίσουμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ένταξης νέων πυλώνων και δράσεων. Παράλληλα, εξέφρασε τη διάθεση των ασθενών να συμβάλουν ενεργά στον σχεδιασμό πολιτικών υγείας. «Εμείς ζούμε με τις χρόνιες παθήσεις, εμείς βιώνουμε το ψυχολογικό βάρος και τον κοινωνικό αποκλεισμό», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι στις χρόνιες παθήσεις το ζητούμενο είναι η καλύτερη διαχείριση και όχι η θεραπεία. Υπενθύμισε επίσης ότι ο ασθενής ζει με την πάθησή του όλο το εικοσιτετράωρο. «Η εκπαίδευση είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Ο ασθενής πρέπει να κατανοεί τι κάνει», τόνισε. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στυλιανός Λουκίδης, αναφέρθηκε στη σημασία του προγράμματος «Προλαμβάνω», εκτιμώντας ότι «έχει ακόμη πολλά να προσφέρει». Μεταξύ άλλων, στάθηκε ιδιαίτερα στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του πνεύμονα. «Νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να τον ανακοινώσουμε στην Ελλάδα και να τον συνδέσουμε με την πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή με τη διακοπή του καπνίσματος», εξήγησε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, πέρα από τον ασθενή, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και στον φροντιστή. «Πολλές φορές τους αγνοούμε, ενώ είναι εκείνοι που δίνουν έναν παράλληλο αγώνα», ανέφερε. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, Εμμανουήλ Σαλούστρος, υπογράμμισε ότι ο καρκίνος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας. «Κάθε ερώτημα που σχετίζεται με τον καρκίνο δεν πρέπει να απαντάται με αποσπασματικές δράσεις, αλλά να εντάσσεται σε ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει αυτή την ανάγκη», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, ένα τέτοιο σύνθετο εγχείρημα οφείλει να ενσωματώνει την εμπειρία της καθημερινής κλινικής πρακτικής και να καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή του ασθενούς, από την πρόληψη και τη θεραπεία έως την αποθεραπεία. Αναφερόμενος στην καινοτομία, προειδοποίησε ότι «αν δεν κινηθούμε γρήγορα, πολλοί ασθενείς δεν θα έχουν την ευκαιρία να ωφεληθούν», εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο ορισμένες εταιρείες να μην θεωρήσουν την Ελλάδα ελκυστικό προορισμό για τη διάθεση νέων θεραπειών. Τέλος, ο Estève Speranza, Managing Director της Servier Hellas & Cyprus, έδωσε έμφαση στις υποδομές δεδομένων, επισημαίνοντας ότι «τα δεδομένα μπορούν να μας οδηγήσουν σε καλύτερες αποφάσεις». Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της καινοτομίας, υπογραμμίζοντας ότι το σημαντικότερο είναι να φτάνει αποτελεσματικά στον ασθενή. Τάχθηκε υπέρ της διαμόρφωσης μιας ενιαίας πολιτικής, χωρίς κατακερματισμένες προσεγγίσεις, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη αντιστοίχισης του κόστους επένδυσης με τα αποτελέσματα που παράγονται. Για την επόμενη ημέρα, έστειλε το μήνυμα ότι απαιτείται τόλμη, καινοτομία και διάθεση για την αναζήτηση νέων λύσεων. Τη συζήτηση συντόνισε η αρχισυντάκτρια του Fyi.news, Έλενα Παπαδημητρίου. 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