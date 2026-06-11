Δ. Παπαστεργίου: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους

Η αξιοποίηση των δεδομένων υγείας, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες ψηφιακές υποδομές βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης για το μέλλον του ψηφιακού συστήματος υγείας, στο πλαίσιο του 3ου ΣΦΕΕ Summit που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην ψηφιακή υγεία, επισημαίνοντας ότι «η ΗΔΙΚΑ αποκτά πλέον κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων υγείας». Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη η προσαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δεδομένα υγείας στα ελληνικά δεδομένα, ενώ προχωρά παράλληλα η κατασκευή του εθνικού υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», ο οποίος θα αποτελέσει κρίσιμη ψηφιακή υποδομή για τη χώρα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα διαθέτει ήδη μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές βάσεις δεδομένων στην Ευρώπη», σημειώνοντας ότι «καταγράφονται περίπου έξι εκατομμύρια άυλες συνταγογραφήσεις κάθε μήνα». Τόνισε, ωστόσο, ότι το επόμενο βήμα δεν είναι απλώς η συγκέντρωση δεδομένων αλλά η βελτίωση της ποιότητάς τους, η διαλειτουργικότητα και η ασφαλής αξιοποίησή τους. Όπως ανέφερε, τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα με τα οριζοντιοποιημένα δεδομένα να «μιλούν» μεταξύ τους. Πρόσθεσε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ήδη στο πεδίο της υγείας και μπορεί να συμβάλει στην παραγωγή πιο στοχευμένων και αξιοποιήσιμων πληροφοριών». Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΔΙΚΑ, Ιωάννης Καραγιάννης, χαρακτήρισε την άυλη συνταγογράφηση «μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές υποδομές της χώρας» και εξήγησε ότι τα δεδομένα της αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό πολιτικών δημόσιας υγείας. Όπως ανέφερε, όλα τα διαθέσιμα δεδομένα -από τα μητρώα ασθενών έως τα νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα- συγκεντρώνονται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, ώστε να αξιοποιούνται για την παραγωγή γνώσης και εθνικής στρατηγικής. «Η πληροφορία πρέπει να ακολουθεί τον ασθενή και όχι ο ασθενής την πληροφορία», σημείωσε. Ακολούθησε ο Παναγιώτης Αρκουμανέας, Director, Consulting της PwC, ο οποίος υποστήριξε ότι τα επόμενα χρόνια τα συστήματα υγείας θα μετασχηματιστούν ριζικά εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού, της αύξησης των χρόνιων νοσημάτων και της ανάγκης για πιο εξατομικευμένη φροντίδα. Περιέγραψε τη μετάβαση από το σημερινό μοντέλο υγείας σε ένα μοντέλο «life care», στο οποίο «η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη θα βρίσκονται στον πυρήνα των υπηρεσιών, με επίκεντρο όχι το νοσοκομείο αλλά τον ίδιο τον πολίτη». Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία ομάδας εργασίας για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του συστήματος. Η Ζωή Κολίτση, Digital Health Strategist στο The European Institute for Innovation through Health Data, χαρακτήρισε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (European Health Data Space) σημαντική ευκαιρία για τα κράτη-μέλη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι πλέον οι υποδομές αλλά η ποιότητα των δεδομένων». Όπως εξήγησε, «η διαλειτουργικότητα που έχουμε στην ΗΔΙΚΑ και διεθνώς δεν φτάνει στο σημείο να λύσει το επίπεδο της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας ώστε να παράγουν πραγματική αξία για τους ασθενείς και την καινοτομία». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη καταγραφής δεδομένων που έχουν ουσιαστική αξία για την πρωτοβάθμια φροντίδα και τη λήψη κλινικών αποφάσεων. Τέλος, ο Κώστας Παπαγιάννης, Country President & Managing Director Greece, Cyprus & Malta της Novartis, τόνισε ότι το πραγματικό ζητούμενο είναι να αναγνωρίσουμε το κόστος της μη αξιοποίησης των δεδομένων υγείας – κόστος που μεταφράζεται σε χαμένες ευκαιρίες για πρόληψη, καλύτερες εκβάσεις υγείας και αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Όπως ανέφερε, το gov.gr αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ψηφιοποίηση μπορεί να απλοποιήσει την καθημερινότητα των πολιτών και να βελτιώσει ουσιαστικά την εμπειρία τους, εξοικονομώντας παράλληλα πόρους. Με την ίδια λογική, υπογράμμισε, πρέπει να προσεγγίσουμε και τα δεδομένα στην υγεία, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία των ασθενών στο σύστημα υγείας και να δημιουργήσουμε πραγματική αξία.Καλεσε ολους να οραματιστούν ένα σύστημα υγείας που θα είναι προληπτικό, προγνωστικό και θα παρέχει προσωποποιημένη φροντίδα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αν περιμένουμε να είναι όλα τέλεια, δεν θα πάμε ποτέ στο επόμενο βήμα, αρκεί η πρόοδος να διασφαλίζει την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη. Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημοσιογράφος και Παρουσιαστής του Star Channel, Γιώργος Ευγενίδης. Διαβάστε περισσότερα: https://sfeesummit.gr