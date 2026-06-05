Βραβείο ΕΒΕΑ 2026 «Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας» στην πρόεδρο του ΟΦΕΤ Ιουλία Τσέτη

Σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην επιχειρηματική αριστεία και νεοφυή επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής της χώρας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) τίμησε επιχειρήσεις και προσωπικότητες που με το έργο και την πορεία τους συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή παρουσία της ελληνικής οικονομίας.

Στην επίσημη τελετή απονομής των Βραβείων ΕΒΕΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Ιουλία Τσέτη, τιμήθηκε με το Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς της στην ελληνική βιομηχανία, με στρατηγική σκέψη, καινοτομία και ηγεσία που δημιουργεί αξία και συμβάλλει στην πρόοδο της οικονομίας και της κοινωνίας. Το βραβείο επέδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως δήλωσε στον ευχαριστήριο λόγο της η Ιουλία Τσέτη: «Η ηγεσία καλείται να συνδυάζει όραμα, ανθεκτικότητα, κοινωνική ευθύνη και ουσιαστική επένδυση στον άνθρωπο. Πιστεύω βαθιά πως η σύγχρονη επιχειρηματικότητα οφείλει να υπηρετεί έναν ευρύτερο σκοπό. Να δημιουργεί ανάπτυξη με κοινωνικό αποτύπωμα, να ενισχύει τη γνώση, να επενδύει στην καινοτομία και να δημιουργεί συνθήκες προοπτικής για τη νέα γενιά στη χώρα μας. Σε μια εποχή που αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα, έχουμε ευθύνη να διαμορφώσουμε ένα νέο παραγωγικό και κοινωνικό πρότυπο με περισσότερη συμπερίληψη, περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ανθρώπων μας. Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα της ηγεσίας σήμερα».

Η Ιουλία Τσέτη αφιέρωσε το τιμητικό αυτό βραβείο στη μητέρα της, Σόνια Παπανικολάου Τσέτη, φαρμακοποιό, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. «Με το άοκνο παράδειγμά της μας δίδαξε από νωρίς πως η επιστήμη, η συνέπεια, η εργατικότητα και η σιωπηλή κοινωνική προσφορά μπορούν να αφήσουν ουσιαστικό αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων», ανέφερε με συγκίνηση.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισε μεταξύ άλλων, πώς «Όταν μια κοινωνία τιμά αυτούς που δημιουργούν και προσφέρουν, κάτι αλλάζει βαθύτερα μέσα της. Γίνεται πιο αισιόδοξη, πιο τολμηρή, προετοιμάζεται καλύτερα για το αύριο» ενώ χαρακτήρισε την αναγνώριση «ύψιστη πράξη κοινωνικής προσφοράς».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε τη δυναμική που επιδεικνύει η ελληνική επιχειρηματικότητα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, θέτοντας ως προτεραιότητα τη διαμόρφωση ενός νέου «εθνικού συμβολαίου παραγωγής», βασισμένου στην καινοτομία, την τεχνολογία, τις δεξιότητες και την εξωστρέφεια. Όπως τόνισε, η επόμενη πρόκληση είναι η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

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