Win Medica | Sidevit® B12: Νέα εποχή στην απορρόφηση της βιταμίνης Β12 για ενέργεια, ευεξία και φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος

Μια καινοτόμος πρόταση στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής έρχεται να καλύψει ένα συχνό, αλλά υποoδιαγνωσμένο πρόβλημα: την έλλειψη βιταμίνης Β12.

Το Sidevit® B12 αποτελεί το μοναδικό συμπλήρωμα βιταμίνης Β12 που συνδυάζει δύο πρωτοποριακές μορφές βιταμινών: Σουκροσωμική Βιταμίνη Β12 (UltraB12®) και την ενεργό μορφή του Φολικού οξέος (Quatrefolic®), σχεδιασμένο για να καλύπτει, τόσο τις διατροφικές ανεπάρκειες, όσο και τις αυξημένες ανάγκες του οργανισμού για βιταμίνη Β12 και φολικό οξύ.

Χάρη στον προηγμένο συνδυασμό των συστατικών του, το Sidevit® B12 συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της κόπωσης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Συμπτώματα, όπως μούδιασμα, μυρμηγκιάσματα, διαταραχές ισορροπίας, αλλά και δυσκολίες στη μνήμη και τη συγκέντρωση μπορούν να σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 μια κατάσταση που, αν παραμείνει χωρίς αντιμετώπιση, ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε μη αναστρέψιμες νευρολογικές βλάβες.

Η έγκαιρη αναγνώριση της έλλειψης βιταμίνης Β12 και η σωστή υποστήριξη του οργανισμού είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί η βιταμίνη Β12 διαδραματίζει πολυδιάστατο ρόλο, συμβάλλοντας:

στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος

στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας και της ομοκυστεΐνης

στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία

στον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων

στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης

Το Sidevit B12 παράγεται στην Ιταλία από την εταιρεία Pharmanutra, η οποία ειδικεύεται στα καινοτόμα συμπληρώματα διατροφής με ευρεία κλινική τεκμηρίωση και με βάση τη διεθνώς πατενταρισμένη σουκροσωμική τεχνολογία, η οποία εξασφαλίζει την πλήρη απορρόφηση των βιταμινών και των μετάλλων από τον οργανισμό.

Στην Ελλάδα διατίθεται από τη WinMedica που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Pharmanutra, προσφέροντας ένα χαρτοφυλάκιο καινοτόμων συμπληρωμάτων διατροφής θεραπευτικών επιλογών που καλύπτουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες ανάγκες υγείας.

Η συσκευασία περιλαμβάνει 30 φακελίσκους, το περιεχόμενο των οποίων διαλύεται απευθείας στο στόμα, χωρίς να χρειάζεται νερό με την προτεινόμενη δοσολογία να είναι 1 φακελίσκος ημερησίως.

Ένα συχνό αλλά «σιωπηλό» πρόβλημα υγείας

Η έλλειψη βιταμίνης Β12 επηρεάζει ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, που κυμαίνεται από 3% έως και 35%, ανάλογα με την ηλικία και τον τρόπο ζωής. Είναι ιδιαίτερα συχνή σε άτομα άνω των 60 ετών, και σε όσους έχουν τροποποιήσει τις διατροφικές τους συνήθειες, καθώς και σε άτομα που λαμβάνουν συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές, όπως μετφορμίνη ή αναστολείς αντλίας πρωτονίων.

Το Sidevit® B12 έρχεται να προσφέρει μια καινοτόμο, αποτελεσματική, με εύκολη χορήγηση κάλυψη των διατροφικών ελλείψεων σε βιταμίνες Β12 και φολικό οξύ, συμβάλλοντας σε φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού.