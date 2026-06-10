ECDM Expo 2026: Ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών και eCommerce από NBG Pay και EDPS

Με επίκεντρο το portfolio eCommerce λύσεων της NBG Pay και τα τερματικά EDPS, η παρουσία της Global Payments Greece ανέδειξε τις σύγχρονες δυνατότητες για τις ελληνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε φυσικά και ψηφιακά σημεία.

Η Global Payments Greece, μέσα από την NBG Pay και την EDPS , συμμετείχε στην ECDM Expo 2026, την κορυφαία έκθεση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, την Ψηφιακή Διαφήμιση και τις τεχνολογίες για το Λιανικό Εμπόριο που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do. Μέσα από την παρουσία της στον εκθεσιακό χώρο, η εταιρεία ανέδειξε το σύγχρονο και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων που καλύπτει τις ανάγκες των φυσικών και online καταστημάτων.

Λύσεις για κάθε στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης

Στο περίπτερο, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με την ομάδα της Global Payments Greece και να γνωρίσουν το χαρτοφυλάκιο λύσεων που προσφέρει η εταιρεία. Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα σύγχρονο και ευέλικτο eCommerce portfolio, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ψηφιακό περιβάλλον, προσφέροντας ασφαλείς συναλλαγές και ομαλή εμπειρία πληρωμής για τους πελάτες τους.

Οι λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών της Global Payments Greece έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες επιχειρήσεων με διαφορετικό επίπεδο ωριμότητας και λειτουργικό μοντέλο. Υποστηρίζουν τόσο επιχειρήσεις που ξεκινούν την παρουσία τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και οργανισμούς που επιδιώκουν την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των ψηφιακών τους πωλήσεων.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συναλλαγές τους, να αξιοποιούν διαφορετικά κανάλια πληρωμών και να προσφέρουν μια συνεπή και ασφαλή εμπειρία στους πελάτες τους σε κάθε σημείο επαφής.

Πιο εύκολη είσοδος στο eCommerce

Οι λύσεις της Global Payments Greece διευκολύνουν την είσοδο των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και επιτρέποντας την άμεση έναρξη αποδοχής online πληρωμών. Προσφέρουν ευέλικτους τρόπους τιμολόγησης και είσπραξης, δυνατότητα αποστολής συνδέσμων πληρωμής, καθώς και εργαλεία που υποστηρίζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ψηφιακού καταστήματος.

Παράλληλα, υποστηρίζονται σύγχρονες μέθοδοι πληρωμής και διασυνδέσεις με εμπορικές και επιχειρησιακές πλατφόρμες, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία των πελατών και συμβάλλοντας στην αύξηση των συναλλαγών.

Ολοκληρωμένη αποδοχή πληρωμών σε φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον

Παρότι η βασική έμφαση δόθηκε στο σύγχρονο eCommerce οικοσύστημα, στο περίπτερο παρουσιάστηκαν και τα σύγχρονα τερματικά καθώς και οι SoftPOS λύσεις. Η παρουσίαση ανέδειξε τη σημασία μιας ενιαίας προσέγγισης στην αποδοχή πληρωμών, η οποία καλύπτει τόσο το φυσικό κατάστημα όσο και το online περιβάλλον, διαμορφώνοντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία omnichannel για τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη οργάνωση των συναλλαγών και δυνατότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους σε περισσότερα σημεία επαφής.

Συμμετοχή στο πάνελ για AI, πληρωμές και fintech

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, Managing Director NBG Pay & Country Head Global Payments Greece, συμμετείχε στο πάνελ «Panel Discussion: AI-Driven Payments & Fintech». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στις πληρωμές, στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το fintech οικοσύστημα και στη μελλοντική εμπειρία επιχειρήσεων και καταναλωτών. Η παρουσία του ανέδειξε τη σημασία της καινοτομίας, της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης σε μια αγορά που εξελίσσεται με ταχύτητα.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Βαδίζουμε σε μια νέα εποχή για τις πληρωμές, όπου η συναλλαγή ενσωματώνεται με φυσικό τρόπο στην εμπειρία που προσφέρει κάθε επιχείρηση. Οι αόρατες και πλήρως ενσωματωμένες πληρωμές διαμορφώνουν ήδη το επόμενο στάδιο του εμπορίου, φέρνοντας μεγαλύτερη ευκολία για επαγγελματίες και πελάτες. Στην Global Payments Greece επενδύουμε σε λύσεις που στηρίζουν τις επιχειρήσεις σε αυτήν τη μετάβαση, βοηθώντας τις να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και να δημιουργήσουν καλύτερες εμπειρίες για τους πελάτες τους».

Σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές πληρωμές ενσωματώνονται στον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η συμμετοχή της Global Payments Greece, μέσα από την NBG Pay και την EDPS στη φετινή έκθεση ECDM, αναδεικνύει τον ρόλο της ως κάτι παραπάνω από έναν απλό πάροχο. Είναι ο συνεργάτης που συμβάλλει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τις επιχειρήσεις.