Η «παγίδα» του Μητσοτάκη, η «ευαισθησία» του Τσίπρα, «παράδειγμα» η Ελλάδα, ο Αλέξης, ο Νίκος, οι ξένοι και η ΔΕΗ, το παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα και οι «ευλογίες» της Μόσχας στην Μαρία

Πολιτική: «Στο είπα αλλά δεν το έγραψες» μου είπε έγκυρος πολιτικός αναλυτής, φίλος της στήλης, οι προβλέψεις του οποίου, σχεδόν πάντα πέφτουν μέσα. Ο Μητσοτάκης σε καμία περίπτωση δεν θα έκανε πρόωρες εκλογές το 2026, είναι θεσμικός και δεν θα… διέψευδε τις συνεχείς δηλώσεις του περί εκλογών το 2027. Στο συνέδριο της Ν.Δ ο Μητσοτάκης διέψευσε κατηγορηματικά τις πρόωρες εκλογές. Όμως ο ίδιος δεν προκάλεσε τις συζητήσεις για πρόωρες εκλογές, αφού ουσιαστικά έθεσε τέτοια υπονοούμενα, κατά την τελευταία Κ.Ο της Ν.Δ;

Απλά ο Πρωθυπουργός έβαλε…παγίδα σε όσους ετοιμάζονται να ιδρύσουν κόμμα, να το ανακοινώσουν μία ώρα αρχύτερα, για να εκτεθούν περισσότερο στην κοινή γνώμη, καθώς δεν έχουν σοβαρές προτάσεις. Άσε που Τσίπρας, και Καρυστιανού ήδη ανέβασαν το θερμόμετρο στην αντιπολίτευση για το ποιος θα είναι δεύτερος, αυτοί ή το ΠΑΣΟΚ. Κάτι σαν «διαίρει και βασίλευε».

Τσίπρας- Funds: Επανέρχεται, με θράσος θα έλεγε κανείς, ο Αλέξης για τα κακά funds και τα «κόκκινα δάνεια». Ασφαλώς δεν ξέχασε ότι ο ίδιος θεσμοθέτησε, το 2017 τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και από το 2018 τους μετέτρεψε σε καθημερινότητα. Ο ίδιος δεν επέτρεψε ποτέ στους δανειολήπτες να εξαγοράσουν τα δάνειά τους στις τιμές στις οποίες τα αποκτούσαν τα funds. Και τώρα, με σκηνοθετημένα βίντεο κοινωνικής ευαισθησίας, επιχειρεί να παρουσιαστεί σαν υπερασπιστής των αδύναμων. Μάλιστα σε ανακοίνωσή το ΥΠΕΘΟ αναφέρει: «Ο κ. Τσίπρας επιχειρεί ξανά το γνωστό πολιτικό παράδοξο: Να εμφανίζεται σαν πυροσβέστης στη φωτιά που ο ίδιος άναψε. Επί των ημερών του, τα «κόκκινα» δάνεια εκτοξεύθηκαν στα 107 δισ. και παρέμεναν πάνω από το 43% του συνόλου των δανείων.Οι ελληνικές τράπεζες, σήμερα, βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλό δείκτη ΜΕΔ 3,3%.

ΔΝΤ- Ελλάδα: Οι διεθνείς οργανισμοί, ο έναν μετά τον άλλο, έχουν βαλθεί να αποδομήσουν τα «αφηγήματα» της αντιπολίτευσης για την καταστροφική κυβέρνησης. Πρόσφατα το ΔΝΤ χαρακτήρισε την Ελλάδα ως «παράδειγμα ανάκαμψης» σημειώνοντας, τί κάποτε υπήρξε το παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης ενώ σήμερα είναι μία από τις μόνο πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Μάλιστα εκθειάζει την φορολογική διοίκηση έχοντας επαναφέρει τη δημοσιονομική αξιοπιστία, ενώ τονίζει ότι η Ελλάδα είναι σε καλή θέση να αντιμετωπίσει εξωτερικά σοκ, όπως αυτό από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάτι που αντανακλά την ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοοικονομική σταθερότητά της.

ΔΕΗ(1): Οι ξένοι επενδυτές δεν άκουσαν ή μάλλον «έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους» τόσο τον Αλέξη όσο και τον Νίκο (οι οποίοι και τι δεν καταμαρτυρούν για τη ΔΕΗ) και σπεύδουν μαζικά να επενδύσουν στη ΔΕΗ. Δεν υπάρχει κανένας διεθνής «παίκτης» που να μην ενδιαφέρεται να μπει στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, των 4 δισ. ευρώ, η οποία πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα. Η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στην αγορά προϊδεάζει για μια πρωτοφανή συγκέντρωση ιδιωτικών κεφαλαίων σε μία και μόνο συναλλαγή, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει νέο ιστορικό ρεκόρ για το ελληνικό χρηματιστήριο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δημιουργείται παράλληλα μια σημαντική ευκαιρία για την ελληνική αγορά να επανασυστηθεί στη διεθνή επενδυτική κοινότητα με όρους αυξημένης αξιοπιστίας, βάθους και επενδυτικής ελκυστικότητας.

ΔΕΗ(2): Η Eurobank Equities δίνει τιμή-στόχος τα 23 ευρώ (κλείσιμο Παρασκευής 19,75%) για τη ΔΕΗ και σύστημα σύσταση «αγορά». Θεωρεί τη ΔEΗ ιστορία μετασχηματισμού χαρτοφυλακίου και έναν από τους πλέον ελκυστικούς «συσσωρευτές» κερδοφορίας στον ευρωπαϊκό κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας, με τις εκτιμήσεις μας να δείχνουν CAGR EBITDA 12% και CAGR καθαρών κερδών 31% κατά την περίοδο 2026-30. Κατά την άποψή της Eurobank Equities, η ΔΕH μεταβαίνει σταδιακά από μια εγχώρια ιστορία turnaround, ως έναν περιφερειακό «παίκτη» ενεργειακών υποδομών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ η αγορά εξακολουθεί να την αποτιμά πιο κοντά σε μια εταιρεία ολοκληρωμένων «υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» με discount.

Ομόλογα: Εντείνεται το sell off στις αγορές ομολόγων καθώς η άνοδος του πετρελαίου ενισχύει τις προσδοκίες αύξησης του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απόδοση των διετών ομολόγων των ΗΠΑ αυξήθηκε στο 4,06%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο 2025. Η απόδοση των 30ετών ιαπωνικών ομολόγων αυξήθηκε στο 4%, για πρώτη φορά από την εμφάνισή τους το 1999. Η βουτιά στις τιμές των κρατικών ομολόγων αντικατοπτρίζει τη θεμελιώδη μεταστροφή των προσδοκιών για τα επιτόκια σε όλο τον κόσμο, καθώς η άνοδος του αργού ενισχύει τους φόβους για πληθωρισμό.

Εθνική: Ανεβάζει σημαντικά τον πήχη για την Εθνική η Jefferies, στα 18,1 ευρώ έναντι κλεισίματος 13,80 ευρώ της Παρασκευής. Σχετικά με τη συμφωνία με την Allianz, η Jefferies αναφέρει πως το deal «θα οδηγήσει σε αύξηση των προμηθειών από ασφαλιστικές δραστηριότητες κατά περίπου 4 φορές (εκτιμούμε περίπου 50 εκατ. ευρώ) από το 2027 και μετά». Επιπλέον, αναμένει «μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) των προμηθειών 12% σε όλο το επιχειρηματικό σχέδιο (έναντι προηγούμενης πρόβλεψης υψηλού μονοψήφιου ποσοστού πριν από τη συμφωνία).

Υ.Γ(1): Που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελλος, να δίνουν όλοι δίκιο στον Πολάκη!

Έχεις τον Χατζησωκράτη να προτείνει την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ με κατάθεση του τίτλου και του σήματός του στον Άρειο Πάγο, και στην συνέχεια τη μεταβίβαση της περιουσίας του και της κρατικής επιχορήγησης που λαμβάνει, στο νέο κόμμα Τσίπρα!

Και ο πρόεδρος Φάμελλος ούτε λέξη και έτσι δικαιολογημένη η έκρηξη Πολάκη. Την ίδια ώρα ο Αλέξης το έχει ρίξει στους γρίφους: ο Μάρτιος ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος είναι αργά.

Υ.Γ(2): Με τις ευλογίες της Μόσχας η ίδρυση του κόμματος από την Καρυστιανού. Όμως πώς θα το πάρει ο Κυριάκος Βελόπουλος , ο οποίος διατυμπανίζει ότι είναι ο εκλεκτός της Ρωσίας;

Ή μήπως, όπως υποστηρίζει ο κ. Γ.Καρατζαφέρης ο οποίος τον ξέρει πολύ καλά, οι σχέσεις τους με τη Ρωσία είναι μόνο στην φαντασία του;

Φωτογραφία: Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης