Τι να προσέχει στο κιβώτιο ταχυτήτων ο πελάτης σας για να μην κάνει άσκοπη χρήση της οδικής βοήθειας;

Μερικές καθημερινές κακές συνήθειες στη χρήση του κιβωτίου ταχυτήτων μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβες και περιττή ταλαιπωρία. Ο ασφαλιστής μπορεί να ενημερώσει τον πελάτη του πριν χρειαστεί γερανός.

Η οδική βοήθεια είναι μια από τις πιο χρήσιμες παροχές για τον οδηγό, ειδικά όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιείται ξαφνικά. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου μια βλάβη θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με πιο σωστή χρήση του οχήματος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κιβώτιο ταχυτήτων, ένας μηχανισμός που οι περισσότεροι οδηγοί θεωρούν δεδομένο, μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει να παρουσιάζει πρόβλημα.

Για τον ασφαλιστή, το ζήτημα έχει πρακτική αξία. Δεν χρειάζεται να λειτουργήσει ως μηχανικός, αλλά μπορεί να υπενθυμίσει στον πελάτη του ότι ορισμένες συνήθειες στην καθημερινή οδήγηση αυξάνουν τη φθορά και ενδέχεται να οδηγήσουν σε ακινητοποίηση.

Τα συνηθισμένα λάθη στα χειροκίνητα κιβώτια

Στα χειροκίνητα αυτοκίνητα, η βιαστική αλλαγή ταχυτήτων, το γνωστό «γρατσούνισμα», η αλλαγή χωρίς σωστή χρήση του συμπλέκτη και η συνήθεια να ακουμπά διαρκώς ο οδηγός το χέρι του στον λεβιέ μπορούν να επιβαρύνουν σταδιακά το κιβώτιο. Μπορεί μια μεμονωμένη λάθος αλλαγή να μη δημιουργήσει άμεση ζημιά, όμως η επανάληψη αυτών των κινήσεων φθείρει μηχανικά μέρη που κοστίζουν ακριβά στην επισκευή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και η όπισθεν. Σε αρκετά χειροκίνητα κιβώτια, η όπισθεν εμφανίζει μεγαλύτερη ευπάθεια συγκριτικά με τις υπόλοιπες σχέσεις, γι’ αυτό πρέπει να επιλέγεται μόνο όταν το αυτοκίνητο έχει σταματήσει πλήρως. Ο τριγμός που ακούγεται όταν ο οδηγός βάζει όπισθεν ενώ το όχημα κινείται ακόμη ελαφρά, δεν είναι απλώς ενοχλητικός ήχος. Είναι ένδειξη καταπόνησης της μετάδοσης.

Τα αυτόματα δεν είναι άτρωτα

Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι το αυτόματο κιβώτιο δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Στην πράξη, όμως, και αυτό έχει κανόνες. Η επιλογή από Drive σε Reverse πριν ακινητοποιηθεί πλήρως το όχημα, η χρήση του κιβωτίου για να «κρατά» το αυτοκίνητο σε ανηφόρα και η αμέλεια στη συντήρηση μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή φθορά.

Εξίσου σημαντική είναι η τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή για το λιπαντικό του κιβωτίου. Η γενική αντίληψη ότι «το λάδι στο κιβώτιο δεν αλλάζει ποτέ» δεν ισχύει και μπορεί να αποδειχθεί ακριβή παρεξήγηση.

Ενημερώστε τον πελάτη σας!

Η σωστή ενημέρωση του πελάτη δεν αφορά μόνο τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις ενός συμβολαίου. Αφορά και μικρές πρακτικές συμβουλές που μειώνουν την πιθανότητα βλάβης και άσκοπης χρήσης της οδικής βοήθειας.

Ένας οδηγός που μαθαίνει να χειρίζεται σωστά το κιβώτιο του αυτοκινήτου του αποφεύγει ταλαιπωρία, κόστος και ακινητοποίηση. Και ένας ασφαλιστής που του το υπενθυμίζει εγκαίρως, ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης μαζί του.