Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη ρύθμιση των 72 δόσεων - Τα οφέλη και οι δυσκολίες

Εως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), για την ένταξή τους στη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση στην πλατφόρμα που ενεργοποιήθηκε αυτές τις ημέρες , ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Εφόσον υπάρχουν νεότερα χρέη, αυτά θα πρέπει ταυτόχρονα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση, ώστε να πληρούται η βασική προϋπόθεση υπαγωγής

Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα εμφανίζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, ενημερωτικό μήνυμα αναφορικά με ύπαρξη ενεργής ρύθμισης.

Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026, ούτε υπήχθησαν σε άλλο καθεστώς ρύθμισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ. Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα, χωρίς να απαιτείται νέα ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ.

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται και από την ημερομηνία ένταξης επιβαρύνεται με το επιτόκιο που προβλέπεται για την πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών, αντί πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων. Δηλαδή, επιβαρύνεται με επιτόκιο της τάξης του 5,5% όταν για οφειλές εκτός ρύθμισης, το αντίστοιχο επιτόκιο είναι 8,5%.

Παράλληλα, ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, καταβάλλοντας τον τόκο που αντιστοιχεί στις δόσεις που τελικά μεσολάβησαν μέχρι την εξόφληση.

Ποια είναι τα οφέλη της ρύθμισης

Χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, διακόπτεται η εκτέλεση τυχόν επιβληθείσας ποινής και παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, για όσο διάστημα τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.

Ποιες είναι οι δυσκολίες της ρύθμισης

Το πρώτο “κλειδί» για τη ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία σε 72 δόσεις αποτελεί η ημερομηνία 31/12/2023 πέραν της οποίας δεν πρέπει να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αν υπάρχουν , συνθήκη που αφορά τους περισσότερους οφειλέτες θα πρέπει αυτές να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων που είναι μέχρι σήμερα και η μόνη ενεργή.

Το δεύτερο «κλειδί» είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 31/12/2023 να παρέμειναν αρρύθμιστες ως τις 21/4/2026 που ανακοινώθηκε η ρύθμιση των 72 δόσεων.

Αυτό σημαίνει ότι οι οφειλέτες που έχουν ήδη εντάξει τα χρέη τους στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων δε μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Ο αποκλεισμός αφορά τόσο χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2023 όσο και τα χρέη μετά το 2024 με το σκεπτικό ότι η νέα ρύθμιση καλύπτει μόνο αρρύθμιστες οφειλές.

Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή εάν δεν τακτοποιούνται εμπρόθεσμα οι νέες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκειά της. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό και επανενεργοποιούνται όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Το συνολικό χρέος προς τον ΕΦΚΑ ,σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ ανέρχεται στο υπέρογκο ποσό των 51.3 δις ευρώ. Από αυτά έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2023 και επομένως μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις είναι τα 47.5 δις.