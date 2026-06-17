Η Aon λανσάρει το Contract AI για ενίσχυση μέσω ταχείας ανάλυσης της αντασφαλιστικής κάλυψης

Η λύση τεχνητής νοημοσύνης αναλύει εξαιρέσεις συμβολαίων μετά από καταστροφικά, κυβερνολογικά και γεωπολιτικά γεγονότα, συμβάλλοντας στην καλύτερη διαπραγμάτευση των όρων ανανέωσης για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Η Aon ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Contract AI, μιας νέας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να αξιολογούν γρήγορα τις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στις αντασφαλιστικές συμβάσεις και να διαμορφώνουν αποτελεσματικότερη κάλυψη, αξιοποιώντας πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου των αντασφαλιστών.

Το Contract AI αναλύει σε πραγματικό χρόνο ολόκληρη τη βάση δεδομένων συμβολαίων της Aon στις ΗΠΑ και τον Καναδά των τελευταίων τριών ετών, προκειμένου να αξιολογεί τις τάσεις κάλυψης της παγκόσμιας αγοράς, τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς. Τα δεδομένα εξετάζονται σε συγκεντρωτική μορφή ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, οι μεσίτες της Aon μπορούν να παρέχουν στρατηγικές συμβουλές στους πελάτες τους σχετικά με τις μελλοντικές ανάγκες κάλυψης, αποτελώντας ένα ακόμη παράδειγμα ανάπτυξης λύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και ενισχύουν την αξία που προσφέρουν στους πελάτες.

Παραδοσιακά, η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην κάλυψη σε ολόκληρη την αγορά μετά από σύνθετα γεγονότα απαιτούσε εκτεταμένη χειροκίνητη εξέταση επικοινωνιών ασφαλιστικών εταιρειών, ρητρών, εξαιρέσεων, πρόσθετων όρων και πληροφοριών από μεσίτες – μια διαδικασία που μπορούσε να διαρκέσει ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες.

Το Contract AI καλύπτει 15 κλάδους αντασφαλιστικών εργασιών, από τις ασφαλίσεις περιουσίας και αστικής ευθύνης έως τις ασφαλίσεις πλεοναζόντων και ειδικών κινδύνων (E&S) και τις ασφαλίσεις ζωής. Το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους αντασφαλιστικούς μεσίτες της Aon να αξιολογούν τις εξελισσόμενες ρήτρες, τις εξαιρέσεις και τις ευρύτερες τάσεις της αγοράς, ώστε να διαπραγματεύονται και να βελτιστοποιούν την κάλυψη για τους ασφαλιστικούς πελάτες τους.

Το Contract AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εκ των υστέρων, μετά από σημαντικά γεγονότα – από φυσικές καταστροφές έως γεωπολιτική αστάθεια, περιστατικά κυβερνοασφάλειας και διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες – όσο και προληπτικά κατά τις περιόδους ανανέωσης συμβολαίων, για τον εντοπισμό μεταβολών στην κάλυψη, την κατανόηση της διάθεσης των αντασφαλιστών για ανάληψη κινδύνων και την παροχή σημείων αναφοράς της αγοράς που υποστηρίζουν τις στρατηγικές αξιολόγησης και τοποθέτησης κινδύνων.

Ο Randy Stanco, Πρόεδρος του U.S. Reinsurance Business Performance της Aon, δήλωσε:

«Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας διαθέτουν ισχυρή κάλυψη χωρίς κενά ή δυσάρεστες εκπλήξεις, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις αποζημίωσης προς τους δικούς τους πελάτες και να δημιουργούν βιώσιμα χαρτοφυλάκια. Το Contract AI επιτρέπει στους αντασφαλιστικούς μεσίτες μας να αναλύουν γρήγορα τις εξελίξεις της αγοράς σε μεγάλη κλίμακα, να εντοπίζουν αναδυόμενα ζητήματα κάλυψης και να παρέχουν έγκαιρες και ουσιαστικές συμβουλές που υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους των πελατών μας.»

Το εργαλείο αναπτύχθηκε από την ομάδα προϊόντων Risk Capital της εταιρείας και αξιοποιεί τεχνολογίες μεγάλης κλίμακας συγκέντρωσης δεδομένων, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing) και έξυπνης αναζήτησης σε πηγές δεδομένων της αγοράς, επιτρέποντας στους μεσίτες της Aon να συνθέτουν γρήγορα τα αποτελέσματα και να παρέχουν σαφή και περιεκτικά συμπεράσματα στους πελάτες.

Ο Marc Boone, Global Head of Product Strategy for Reinsurance της Aon, πρόσθεσε:

«Το Contract AI ενισχύει τη θέση της Aon στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που βελτιώνουν την ανάλυση κρίσιμων αντασφαλιστικών καλύψεων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την ανθεκτικότητα σε ολόκληρο τον ασφαλιστικό κλάδο. Καθώς το τοπίο των κινδύνων γίνεται ολοένα και πιο δυναμικό, οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη της Aon θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους οργανισμούς να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις.»

Η ανάπτυξη του Contract AI αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα εφαρμογής του Σχεδίου 3x3 της Aon. Το 2024, η εταιρεία δεσμεύτηκε να επενδύσει 1 δισ. δολάρια για να βοηθήσει τους πελάτες της να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με αλληλένδετα ζητήματα μέσω των δυνατοτήτων της στους τομείς του Risk Capital και του Human Capital, αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένες αναλυτικές τεχνολογίες για τη μετατροπή των δεδομένων σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.