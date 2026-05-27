Εσύ ξέρεις ποια είναι η πιο ακριβή ασφάλεια;

Αν ρωτήσεις κάποιον ποια ασφάλεια θεωρεί ακριβή, πιθανότατα θα σου μιλήσει για ένα πρόγραμμα υγείας, για μια ασφάλεια ζωής ή για μια πλήρη ασφάλεια αυτοκινήτου. Και κάπου εκεί ξεκινά ίσως η μεγαλύτερη παρεξήγηση γύρω από την έννοια της ασφάλισης.

Γιατί η πιο ακριβή ασφάλεια δεν είναι αυτή που πληρώνεις κάθε μήνα. Η πιο ακριβή ασφάλεια είναι αυτή που δεν έχεις όταν τη χρειάζεσαι.

Μέχρι να συμβεί κάτι, όλα μοιάζουν υπερβολικά. Ένας άνθρωπος θεωρεί περιττό ένα πρόγραμμα υγείας μέχρι να χρειαστεί νοσηλεία ή μια σειρά εξετάσεων που κοστίζουν πολύ περισσότερο απ’ όσο φανταζόταν. Μια οικογένεια αναβάλλει μια ασφάλεια ζωής γιατί “υπάρχουν άλλες προτεραιότητες”, μέχρι να χαθεί ξαφνικά το βασικό εισόδημα του σπιτιού. Κάποιος επιλέγει τη φθηνότερη δυνατή ασφάλεια αυτοκινήτου, μέχρι να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα σοβαρό τροχαίο και να ανακαλύψει πόσα πράγματα τελικά δεν καλύπτονται.

Η αλήθεια είναι σκληρή αλλά ξεκάθαρη. Όταν όλα πηγαίνουν καλά, η ασφάλεια μοιάζει με ένα ακόμη έξοδο. Όταν όμως όλα πηγαίνουν στραβά, μοιάζει με το μοναδικό πράγμα που θα μπορούσε να κρατήσει μια οικογένεια όρθια.

Και ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα να μην είναι οικονομικό αλλά ανθρώπινο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αποφεύγουν την ασφάλιση επειδή αδιαφορούν. Την αποφεύγουν γιατί δεν θέλουν να σκέφτονται το δυσάρεστο ενδεχόμενο. Είναι πιο εύκολο να λες «σε μένα δεν θα συμβεί», «θα το δω αργότερα» ή «όταν βελτιωθούν τα οικονομικά». Μόνο που η ζωή δεν περιμένει ποτέ τη σωστή στιγμή για να φέρει μια δύσκολη ανατροπή.

Και τότε, μετά το σοκ, έρχεται ο λογαριασμός. Γιατί μια σοβαρή ασθένεια δεν φέρνει μόνο αγωνία αλλά και οικονομική πίεση. Ένα ατύχημα δεν αφήνει μόνο φόβο αλλά και υποχρεώσεις που συνεχίζουν να τρέχουν. Και μια απώλεια δεν δημιουργεί μόνο συναισθηματικό κενό αλλά πολλές φορές και οικονομικό χάος για εκείνους που μένουν πίσω.

Τότε ξεκινούν οι πραγματικά δύσκολες ερωτήσεις. Πώς θα συνεχίσει να λειτουργεί το σπίτι; Πώς θα πληρωθούν οι δόσεις, οι λογαριασμοί, τα παιδιά, οι ανάγκες της καθημερινότητας; Πόσο αντέχει τελικά μια οικογένεια χωρίς καμία προστασία;

Ίσως τελικά η ασφάλεια να μην αφορά τον φόβο, αλλά την ευθύνη. Την ανάγκη να προστατεύσει κάποιος όσα έχτισε με κόπο. Την ανάγκη να μπορεί μια οικογένεια να σταθεί όρθια ακόμα και όταν η ζωή αποφασίσει να γίνει δύσκολη. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί αύριο. Όλοι όμως μπορούμε να αποφασίσουμε αν θα είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι όταν αυτό συμβεί.

Και ίσως αυτή να είναι η μόνη ερώτηση που πρέπει να κάνουμε. Όχι πόσο κοστίζει μια ασφάλεια, αλλά πόσο κοστίζει η απουσία της.

Ποιά είναι η Νικολέτα Μάρκου

Η Νικολέτα Μάρκου γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Χαλκίδα, όπου ζει μόνιμα με τον σύζυγο και τα παιδιά της. Το 2011 αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικών - Ψυχολογίας, με ειδίκευση στην Ψυχολογία. Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στον τομέα των πωλήσεων, όπου απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση πελατών.



Παρότι η ιδιωτική ασφάλιση την ενδιέφερε ανέκαθεν, δεν είχε σκεφτεί να ασχοληθεί επαγγελματικά, μέχρι που, με την παρότρυνση του συζύγου της, πήρε την απόφαση να κάνει το μεγάλο βήμα. Έκτοτε, δραστηριοποιείται δυναμικά στον ασφαλιστικό κλάδο, ιδρύοντας το ασφαλιστικό της γραφείο “Asfali-zw” ( asfali-zw.gr ) στο κέντρο της Χαλκίδας (Αντωνίου 13, Χαλκίδα 34100, τηλ.:6947541938) και βοηθώντας ιδιώτες και επιχειρήσεις να επιλέξουν τις κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις με γνώμονα τις πραγματικές τους ανάγκες.

Για να ενισχύσει αυτόν τον στόχο, δημιούργησε τη στήλη «Εσύ ξέρεις?», μια πρωτοβουλία ενημέρωσης για τα οφέλη της σωστής ιδιωτικής ασφάλισης. Πιστεύει ότι η γνώση είναι η μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας και μέσα από την αρθρογραφία της φιλοδοξεί να βοηθήσει το κοινό να κατανοήσει τη σημασία της ασφάλισης, να ξεδιαλύνει μύθους από το παρελθόν και να κάνει έξυπνες, ασφαλείς επιλογές για το μέλλον.