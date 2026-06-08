Εσύ ξέρεις μία από τις πιο χρήσιμες καλύψεις στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου σου που χρησιμοποιούν 15.000 οχήματα κάθε μέρα και οι περισσότεροι δεν έχουν;

Όταν οι περισσότεροι οδηγοί σκέφτονται την ασφάλιση αυτοκινήτου, συνήθως επικεντρώνονται στις υποχρεωτικές καλύψεις ή σε εκείνες που σχετίζονται με ένα ατύχημα. Υπάρχει όμως μία κάλυψη που συχνά αντιμετωπίζεται ως «προαιρετική», ενώ στην πραγματικότητα είναι από τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστεί ένας οδηγός στην καθημερινότητά του: η οδική βοήθεια.

Στατιστικά μιλώντας, κάθε μέρα περίπου 15000 οχήματα χρειάζεται να κάνουν χρήση της οδικής βοήθειας είτε λόγω ατυχήματος είτε λόγω βλάβης. Από την άλλη είναι εντυπωσιακό ότι πολλοί άνθρωποι διστάζουν να διαθέσουν περίπου 10 ή 15 ευρώ το τρίμηνο για μια κάλυψη που μπορεί να τους γλιτώσει από ώρες ταλαιπωρίας, άγχους και απρόβλεπτων εξόδων. Την ίδια στιγμή, ξοδεύουμε πολύ μεγαλύτερα ποσά σχεδόν καθημερινά σε μικρές αγορές ή συνήθειες που δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία όταν βρεθούμε μπροστά σε μια πραγματική ανάγκη.

Ας φανταστούμε ένα αυτοκίνητο ακινητοποιημένο στην άκρη του δρόμου. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για επαρχιακό δρόμο ή για μια απλή καθημερινή διαδρομή· η στιγμή είναι το ίδιο δύσκολη. Μέσα βρίσκονται επιβάτες, πιθανόν μια οικογένεια, με τον οδηγό να προσπαθεί να βρει λύση και να παραμείνει ψύχραιμος, ενώ η αναμονή για βοήθεια μοιάζει ατελείωτη.

Η γνώση ότι ένα τηλεφώνημα αρκεί για να έρθει επαγγελματική βοήθεια μπορεί να είναι πραγματικά λυτρωτική. Πέρα από την άμεση εξυπηρέτηση, η οδική βοήθεια προστατεύει και οικονομικά τον ασφαλισμένο. Το κόστος μιας ιδιωτικής μεταφοράς οχήματος ή μιας έκτακτης επέμβασης μπορεί να είναι πολλαπλάσιο από το ετήσιο κόστος της κάλυψης. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μία ασφαλιστική κάλυψη που μπορεί να αποσβέσει το κόστος της ακόμη και με μία μόνο χρήση.

Την επόμενη φορά που θα ανανεώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου σας, αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα για να ελέγξετε αν περιλαμβάνει οδική βοήθεια. Αν δεν την έχετε, σκεφτείτε σοβαρά να την προσθέσετε. Και αν ο ασφαλιστής σας προτείνει να συμπεριληφθεί στο συμβόλαιό σας, μην βιαστείτε να απαντήσετε «δεν τη χρειάζομαι». Οι περισσότεροι άνθρωποι που χρειάστηκαν οδική βοήθεια κάποια στιγμή πίστευαν ακριβώς το ίδιο μέχρι τη στιγμή που τη χρειάστηκαν.

Κλείνοντας, αξίζει να θυμόμαστε ότι η πραγματική αξία της ασφάλισης δεν φαίνεται μόνο σε ένα μεγάλο και σοβαρό περιστατικό. Κάθε κάλυψη έχει τη δική της σημασία και αποδεικνύεται στην πράξη μέσα στην καθημερινότητα, σε μικρές αλλά δύσκολες στιγμές που μπορεί να προκύψουν απρόοπτα. Εκεί φαίνεται τι πραγματικά σημαίνει «προστασία» στην πράξη.

Ποιά είναι η Νικολέτα Μάρκου

Η Νικολέτα Μάρκου γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Χαλκίδα, όπου ζει μόνιμα με τον σύζυγο και τα παιδιά της. Το 2011 αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικών - Ψυχολογίας, με ειδίκευση στην Ψυχολογία. Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στον τομέα των πωλήσεων, όπου απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση πελατών.



Παρότι η ιδιωτική ασφάλιση την ενδιέφερε ανέκαθεν, δεν είχε σκεφτεί να ασχοληθεί επαγγελματικά, μέχρι που, με την παρότρυνση του συζύγου της, πήρε την απόφαση να κάνει το μεγάλο βήμα. Έκτοτε, δραστηριοποιείται δυναμικά στον ασφαλιστικό κλάδο, ιδρύοντας το ασφαλιστικό της γραφείο “Asfali-zw” ( asfali-zw.gr ) στο κέντρο της Χαλκίδας (Αντωνίου 13, Χαλκίδα 34100, τηλ.:6947541938) και βοηθώντας ιδιώτες και επιχειρήσεις να επιλέξουν τις κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις με γνώμονα τις πραγματικές τους ανάγκες.

Για να ενισχύσει αυτόν τον στόχο, δημιούργησε τη στήλη «Εσύ ξέρεις?», μια πρωτοβουλία ενημέρωσης για τα οφέλη της σωστής ιδιωτικής ασφάλισης. Πιστεύει ότι η γνώση είναι η μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας και μέσα από την αρθρογραφία της φιλοδοξεί να βοηθήσει το κοινό να κατανοήσει τη σημασία της ασφάλισης, να ξεδιαλύνει μύθους από το παρελθόν και να κάνει έξυπνες, ασφαλείς επιλογές για το μέλλον.