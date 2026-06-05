Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ επενδύει σταθερά στην ανακύκλωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια σε δράσεις ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ενισχύοντας διαρκώς τις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζει σε όλο το εύρος της λειτουργίας της.

Με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση μιας σύγχρονης περιβαλλοντικής κουλτούρας, η εταιρία υλοποιεί οργανωμένες δράσεις συλλογής και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στις εγκαταστάσεις της σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 2025 η συνολική ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών που διαχειρίστηκε η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ανήλθε σε 77.175 κιλά, ενώ για το 2024 η αντίστοιχη ποσότητα διαμορφώθηκε σε 72.687,3 κιλά.

Συνολικά, κατά την τελευταία διετία, η εταιρία προχώρησε στην ανακύκλωση περισσότερων από 149 τόνων υλικών, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη σταθερή δέσμευσή της στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συνεχίζει να ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της καθημερινής λειτουργίας και της εταιρικής της κουλτούρας, επενδύοντας σε δράσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.