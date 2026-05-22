Εσύ ξέρεις αν οι οικογένειες στην Ελλάδα είναι πραγματικά προστατευμένες;

Και δεν εννοώ τυπικά, με μια κάλυψη “κάπου καταχωνιασμένη”, αλλά ουσιαστικά προετοιμασμένες για όταν έρθει η πιο δύσκολη στιγμή;

Υπάρχουν σκέψεις που περνούν από το μυαλό, αλλά συνήθως τις διώχνουμε σχεδόν αμέσως. Όχι γιατί δεν τις καταλαβαίνουμε, αλλά γιατί μας βαραίνουν. Τι θα συμβεί αν ένας από τους δύο γονείς φύγει ξαφνικά από τη ζωή; Τι θα γίνει αν μέσα σε μια στιγμή ένα απρόβλεπτο γεγονός αλλάξει ξαφνικά την πραγματικότητα μιας οικογένειας με παιδιά, υποχρεώσεις, όνειρα και ευθύνες που δεν παγώνουν ποτέ;

Μελαγχολώ όταν σκέφτομαι πόσο εύκολα συνεχίζουμε τη ζωή μας σαν να μην υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Σαν να έχουμε όλοι άτυπη συμφωνία ότι αυτά συμβαίνουν πάντα στους άλλους. Κι όμως, όταν συμβεί μέσα σε μια οικογένεια, δεν αλλάζει μόνο η συναισθηματική της ισορροπία. Καταρρέει και η καθημερινότητά της. Γιατί, πέρα από τον πόνο, υπάρχει και η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δεν περιμένει.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο άνθρωπος που μένει πίσω βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με έναν ρόλο που δεν είχε προετοιμαστεί να σηκώσει μόνος του. Δεν είναι απλώς η απώλεια. Είναι οι ευθύνες που μένουν ακέραιες. Είναι τα παιδιά που πρέπει να συνεχίσουν να ζουν όσο πιο ομαλά γίνεται. Είναι οι υποχρεώσεις που δεν σταματούν επειδή άλλαξε η ζωή σου. Και εκεί αρχίζει η πραγματική δυσκολία.

Και τότε γεννιέται ένα πολύ απλό αλλά σκληρό ερώτημα: πόσο προστατευμένη είναι πραγματικά αυτή η οικογένεια; Όχι συναισθηματικά. Οικονομικά.

Σε αυτό το σημείο, η ασφάλεια ζωής δεν είναι μια επιλογή. Είναι η διαφορά ανάμεσα στο να σταθεί μια οικογένεια όρθια ή να βρεθεί σε απόλυτη ανασφάλεια τη στιγμή που ήδη βιώνει το πιο δύσκολο γεγονός της ζωής της. Δεν επαναφέρει ούτε αντικαθιστά τον άνθρωπο. Δεν αλλάζει την απώλεια. Αλλά μπορεί να αλλάξει το πώς θα συνεχιστεί η ζωή μετά από αυτήν.

Έρχεται να δώσει κάτι εξίσου κρίσιμο εκείνη τη στιγμή: χρόνο και σταθερότητα. Τη δυνατότητα η οικογένεια να μη βρεθεί απότομα σε οικονομική κατάρρευση μέσα στο πιο δύσκολο γεγονός της ζωής της. Να συνεχίσουν τα παιδιά τη ζωή τους με όσο το δυνατόν λιγότερες ανατροπές. Να υπάρχει μια “γέφυρα” μέχρι να σταθεί ξανά η καθημερινότητα.

Και εδώ είναι που δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ πόσο ενημερωμένος είναι πραγματικά ο κόσμος για όλα αυτά. Όχι επιφανειακά, αλλά ουσιαστικά. Πόσοι γνωρίζουν τι σημαίνει στην πράξη να υπάρχει ένα τέτοιο δίχτυ προστασίας; Και ακόμα πιο δύσκολη ερώτηση: εμείς, ως ασφαλιστές, πόσο καλά έχουμε εξηγήσει αυτή την ανάγκη χωρίς να την κάνουμε να μοιάζει μακρινή ή θεωρητική;

Ποιά είναι η Νικολέτα Μάρκου

Η Νικολέτα Μάρκου γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Χαλκίδα, όπου ζει μόνιμα με τον σύζυγο και τα παιδιά της. Το 2011 αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικών - Ψυχολογίας, με ειδίκευση στην Ψυχολογία. Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στον τομέα των πωλήσεων, όπου απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση πελατών.



Παρότι η ιδιωτική ασφάλιση την ενδιέφερε ανέκαθεν, δεν είχε σκεφτεί να ασχοληθεί επαγγελματικά, μέχρι που, με την παρότρυνση του συζύγου της, πήρε την απόφαση να κάνει το μεγάλο βήμα. Έκτοτε, δραστηριοποιείται δυναμικά στον ασφαλιστικό κλάδο, ιδρύοντας το ασφαλιστικό της γραφείο “Asfali-zw” ( asfali-zw.gr ) στο κέντρο της Χαλκίδας (Αντωνίου 13, Χαλκίδα 34100, τηλ.:6947541938) και βοηθώντας ιδιώτες και επιχειρήσεις να επιλέξουν τις κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις με γνώμονα τις πραγματικές τους ανάγκες.

Για να ενισχύσει αυτόν τον στόχο, δημιούργησε τη στήλη «Εσύ ξέρεις?», μια πρωτοβουλία ενημέρωσης για τα οφέλη της σωστής ιδιωτικής ασφάλισης. Πιστεύει ότι η γνώση είναι η μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας και μέσα από την αρθρογραφία της φιλοδοξεί να βοηθήσει το κοινό να κατανοήσει τη σημασία της ασφάλισης, να ξεδιαλύνει μύθους από το παρελθόν και να κάνει έξυπνες, ασφαλείς επιλογές για το μέλλον.