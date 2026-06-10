ERGO: Τα ηλεκτρικά ποδήλατα, οι κινδυνοι της μπαταρίας και της κλοπής

Ο γερμανικός όμιλος ERGO επισημαίνει ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα των ηλεκτρικών ποδηλάτων (e-bikes) συνοδεύεται από σημαντικούς ασφαλιστικούς κινδύνους, καθώς πρόκειται για οχήματα υψηλής αξίας. Η κλοπή παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους, με τις αποζημιώσεις να αυξάνονται συνεχώς, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο της ασφαλιστικής κάλυψης και των προϋποθέσεων ασφάλισης. Σε περίπτωση διάρρηξης γκαράζ ή αποθηκευτικού χώρου, η ασφάλιση κατοικίας συνήθως καλύπτει την αντικατάσταση του ποδηλάτου, ενώ για ακριβότερα μοντέλα ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή του ασφαλισμένου κεφαλαίου.

Παράλληλα, ατυχήματα, πτώσεις και βλάβες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά κόστη επισκευής ή ακόμη και ολική καταστροφή, ενώ η κάλυψη οδικής βοήθειας προσφέρει πρόσθετη προστασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μπαταρίες λιθίου, καθώς οι πυρκαγιές κατά τη φόρτιση αποτελούν σοβαρό κίνδυνο. Ο όμιλος ERGO συνιστά χρήση εγκεκριμένων φορτιστών και άμεση αντικατάσταση φθαρμένων μπαταριών.

Επιπλέον, η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι κρίσιμη σε περιπτώσεις ατυχημάτων με τρίτους, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Τέλος, λόγω της αύξησης ακραίων καιρικών φαινομένων, οι ιδιοκτήτες e-bikes θα πρέπει να εξετάζουν πρόσθετες καλύψεις για φυσικές καταστροφές, καθώς οι συνήθεις ασφαλίσεις συχνά δεν καλύπτουν ζημιές από πλημμύρες ή έντονες βροχοπτώσεις.