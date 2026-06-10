ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ

ERGO: Τα ηλεκτρικά ποδήλατα, οι κινδυνοι της μπαταρίας και της κλοπής

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
ERGO: Τα ηλεκτρικά ποδήλατα, οι κινδυνοι της μπαταρίας και της κλοπής

Ο γερμανικός όμιλος ERGO επισημαίνει ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα των ηλεκτρικών ποδηλάτων (e-bikes) συνοδεύεται από σημαντικούς ασφαλιστικούς κινδύνους, καθώς πρόκειται για οχήματα υψηλής αξίας. Η κλοπή παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους, με τις αποζημιώσεις να αυξάνονται συνεχώς, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο της ασφαλιστικής κάλυψης και των προϋποθέσεων ασφάλισης. Σε περίπτωση διάρρηξης γκαράζ ή αποθηκευτικού χώρου, η ασφάλιση κατοικίας συνήθως καλύπτει την αντικατάσταση του ποδηλάτου, ενώ για ακριβότερα μοντέλα ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή του ασφαλισμένου κεφαλαίου.

Παράλληλα, ατυχήματα, πτώσεις και βλάβες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά κόστη επισκευής ή ακόμη και ολική καταστροφή, ενώ η κάλυψη οδικής βοήθειας προσφέρει πρόσθετη προστασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μπαταρίες λιθίου, καθώς οι πυρκαγιές κατά τη φόρτιση αποτελούν σοβαρό κίνδυνο. Ο όμιλος ERGO συνιστά χρήση εγκεκριμένων φορτιστών και άμεση αντικατάσταση φθαρμένων μπαταριών.

Επιπλέον, η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι κρίσιμη σε περιπτώσεις ατυχημάτων με τρίτους, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Τέλος, λόγω της αύξησης ακραίων καιρικών φαινομένων, οι ιδιοκτήτες e-bikes θα πρέπει να εξετάζουν πρόσθετες καλύψεις για φυσικές καταστροφές, καθώς οι συνήθεις ασφαλίσεις συχνά δεν καλύπτουν ζημιές από πλημμύρες ή έντονες βροχοπτώσεις.

Προσθέστε το nextdeal.gr ως προτιμώμενη πηγή ενημέρωσης στο Google

Σχετικά Tags

Ergo ηλεκτρικά ποδήλατα κίνδυνοι μπαταρία κλοπή

ΣΧΕΤΙΚA AΡΘΡΑ

Ερρίκος Μοάτσος (ERGO Ασφαλιστική): Στρατηγική ανάπτυξης, καινοτομία και ανθεκτικότητα στη νέα εποχή της ασφάλισης ceo_ergo_greece
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Ερρίκος Μοάτσος (ERGO Ασφαλιστική): Στρατηγική ανάπτυξης, καινοτομία και ανθεκτικότητα στη νέα εποχή της ασφάλισης

Ερρίκος Μοάτσος (ERGO Ασφαλιστική): Στρατηγική ανάπτυξης, καινοτομία και ανθεκτικότητα στη νέα εποχή της ασφάλισης

Munich Re - ERGO: «Tech Trend Radar 2026» - Οι σημαντικότερες τεχνολογικές τάσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες inshot_20260415_111607744
ΔΙΕΘΝΗ
Munich Re - ERGO: «Tech Trend Radar 2026» - Οι σημαντικότερες τεχνολογικές τάσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Munich Re - ERGO: «Tech Trend Radar 2026» - Οι σημαντικότερες τεχνολογικές τάσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Περισσότεροι από 30.000 δρομείς στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας με Μέγα Χορηγό την ERGO Ασφαλιστική tim1
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Περισσότεροι από 30.000 δρομείς στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας με Μέγα Χορηγό την ERGO Ασφαλιστική

Περισσότεροι από 30.000 δρομείς στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας με Μέγα Χορηγό την ERGO Ασφαλιστική

Wise Daedalus | Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας: Η ευθύνη της κοινωνίας να προστατεύει τους πιο ευάλωτους Παιδί εργάζεται σε οικοδομή
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Wise Daedalus | Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας: Η ευθύνη της κοινωνίας να προστατεύει τους πιο ευάλωτους

Wise Daedalus | Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας: Η ευθύνη της κοινωνίας να προστατεύει τους πιο ευάλωτους

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ