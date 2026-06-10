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Η NN Group ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργός επενδυτής, σύμφωνα με νέα έκθεση

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Η NN Group δημοσίευσε την έκδοση 2026 της Έκθεσης Ενεργού Μετοχικής Συμμετοχής (Active Ownership Report), παρουσιάζοντας την πρόοδο που σημείωσε το 2025 στην ενίσχυση της στρατηγικής υπεύθυνων επενδύσεων και εποπτείας των επενδύσεών της. Η εταιρεία βελτίωσε σημαντικά τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων engagement, ενώ υιοθέτησε νέα πλατφόρμα διαχείρισης για καλύτερη εποπτεία και αναφορά αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά λέει ότι η NN Group επιδιώκει  να επηρεάζει θετικά τις εταιρείες στις οποίες επενδύει, αντί να είναι απλώς παθητικός επενδυτής.

Στο πλαίσιο αυτό το 2025 βελτίωσε την παρακολούθηση των εταιρειών, εισήγαγε νέο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των επαφών με τις εταιρείες  και μετρά πιο αποτελεσματικά αν οι παρεμβάσεις της έχουν αποτέλεσμα.

Επιπλέον στο πλαίσιο της κλιματικής στρατηγικής της, η NN Group καθόρισε στόχους για το 2030 με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων που ευθυγραμμίζονται με την πορεία προς το net zero, εστιάζοντας κυρίως στις συμμετοχές με τις υψηλότερες χρηματοδοτούμενες εκπομπές. Παράλληλα, έθεσε στόχους για τη μείωση των επιπτώσεων από αλλαγές στη χρήση γης και την ενίσχυση δεσμεύσεων κατά της αποψίλωσης δασών.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τη συμμετοχή της εταιρείας σε πρωτοβουλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δίκαιη μετάβαση και τη διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς και την ενίσχυση των απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Η NN Group υπογραμμίζει ότι η ενεργός μετοχική συμμετοχή παραμένει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της, ενώ η συνεργασία με διαχειριστές κεφαλαίων, επενδυτές και θεσμικούς φορείς είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικών και διαρκών αλλαγών στην οικονομία και τη βιωσιμότητα.

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