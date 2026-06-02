Άννυ Τρύφων (Designia Insurance Brokers): Πρωτοπόροι στην ασφάλιση κυβερνοκινδύνου

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Καινοτόμες λύσεις κυβερνοασφάλειας παρέχει στην ελληνική αγορά η Designia Insurance Brokers, με μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων ασφαλιστικών και επιχειρηματικών κινδύνων και, όπως τονίζει με συνέντευξή της στην εφημερίδα «NextDeal» η κ. Άννυ Τρύφων, αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, «είμαστε από τις πρωτοπόρες εταιρείες στην ελληνική αγορά. Αν έπρεπε να συνοψίσω σε μια φράση, θα έλεγα ότι λειτουργούμε ως risk management advisors και όχι απλώς ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές», σημειώνει η κ. Τρύφων.

Ποια είναι τα βασικά στρατηγικά σας σχέδια για τα επόμενα 3-5 χρόνια και σε ποιους τομείς σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο;

Τα επόμενα χρόνια εκτιμούμε ότι ο ρόλος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο προς την κατεύθυνση της εξειδικευμένης συμβουλευτικής και της συνολικής διαχείρισης κινδύνων.

Σε αυτό το πλαίσιο, βασικό άξονα θα αποτελέσει για εμάς η περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών Risk Management και Insurance Advisory, με έμφαση σε πιο σύνθετες και εξειδικευμένες λύσεις για επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα δώσουμε βαρύτητα σε τομείς, όπως το cyber risk, καθώς και σε εξειδικευμένα προγράμματα ευθύνης και επιχειρηματικών κινδύνων.

Σημαντικό μας πυλώνα αποτελεί επίσης ο ψηφιακός μετασχηματισμός μαζί με την αξιοποίηση του ΑΙ, για μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα εξυπηρέτησης και βελτιστοποίηση στη λήψη αποφάσεων με τρόπο που εξελίσσουν τις υπηρεσίες μας.

Κλείνοντας, προτεραιότητα μας ήταν, είναι και θα είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργασιών μας, μέσα από συνεχή εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και διεύρυνση του δικτύου μας με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνδυαστικά με την περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατοκεντρικής μας φιλοσοφίας.

Πώς θα περιγράφατε το προφίλ και τη διαφοροποίηση της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά και τι σας κάνει να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό;

Η Designia Insurance Brokers αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, με παρουσία από το 1992 και μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων ασφαλιστικών και επιχειρηματικών κινδύνων. Το προφίλ μας χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό βαθιάς τεχνογνωσίας, ισχυρών συνεργασιών με την ελληνική και διεθνή ασφαλιστική αγορά και ουσιαστικής κατανόησης των αναγκών τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών.

Προσεγγίζουμε την ασφάλιση ως μέρος της συνολικής στρατηγικής προστασίας και ανάπτυξης μιας επιχείρησης, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Εξειδικευόμαστε στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, όπως η ασφάλιση κυβερνοκινδύνου, στην οποία και είμαστε από τις πρωτοπόρες εταιρείες στην ελληνική αγορά. Αντίστοιχη «δουλειά» έχουμε κάνει και σε τομείς όπως το safety technology, οι ειδικές αστικές ευθύνες, οι πιστώσεις και οι εγγυήσεις – με στόχο πάντα να ανταποκρινόμαστε στις αυξανόμενες και πιο σύνθετες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αξιοποιούμε την τεχνολογία και επενδύουμε διαρκώς σε σύγχρονα συστήματα και ΑΙ εργαλεία , με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας και την παροχή πιο αποδοτικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς είναι και το δίκτυο συνεργασιών που αναπτύσσουμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες μας αλλά και τους συνεργάτες μας πρόσβαση σε εξειδικευμένες λύσεις και τους βέλτιστους ασφαλιστικούς όρους, ακόμη και για ιδιαίτερα σύνθετους κινδύνους.

Αν έπρεπε να συνοψίσω σε μια φράση, θα έλεγα ότι λειτουργούμε ως risk management advisors και όχι απλώς ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.