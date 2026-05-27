Ερρίκος Μοάτσος (ERGO Ασφαλιστική): Στρατηγική ανάπτυξης, καινοτομία και ανθεκτικότητα στη νέα εποχή της ασφάλισης

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η κλιματική κρίση, οι φυσικές καταστροφές και η ταχύτατη τεχνολογική πρόοδος μετασχηματίζουν το περιβάλλον λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών. Μέσα σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και η αξιοποίηση της καινοτομίας αποκτά στρατηγική σημασία για τον κλάδο. Στο ειδικό δίγλωσσο αφιέρωμα της εφημερίδας «NextDeal» εν όψει του 26ου Insurance & Reinsurance Meeting της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην Ύδρα, η ERGO Ασφαλιστική παρουσιάζει τη στρατηγική της για την περίοδο 2026-2030, με έμφαση στην τεχνική αριστεία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και συνεργατών. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η ασφαλιστική αγορά στη μείωση του προστατευτικού κενού και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

1. Ποια είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της ERGO Ασφαλιστική στην ελληνική αγορά;

Για την περίοδο 2026-2030, η ERGO Ασφαλιστική έχει θέσει ως κύρια επιδίωξη τη βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη, επενδύοντας παράλληλα στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας τόσο της εταιρείας όσο και των πελατών της. Κεντρικός στρατηγικός πυλώνας του αναπτυξιακού μας πλάνου είναι η τεχνική αριστεία, η οποία αποτελεί για εμάς διαχρονική κατεύθυνση και καθοδηγεί τις επιλογές μας σε επίπεδο προϊόντων, διαδικασιών, διαχείρισης κινδύνων και συνολικής λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, βασική μας κατεύθυνση είναι να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, αξιοποιώντας τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της ασφαλιστικής αγοράς.

Ταυτόχρονα, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην περαιτέρω ανάπτυξη των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών, οι οποίες συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος υγειονομικής περίθαλψης. Στρατηγικής σημασίας για εμάς αποτελεί και ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου η ασφάλιση εξακολουθεί να παραμένει περιορισμένη. Επιδίωξή μας είναι να βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας, με ουσιαστικές συνεργασίες, προσφέροντας συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και λύσεις πρόληψης και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων.

Μία ακόμη σημαντική πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά είναι η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των φυσικών καταστροφών στη χώρα μας, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο κενό προστασίας. Για εμάς, αποτελεί στρατηγική επιδίωξη να συμβάλουμε ουσιαστικά στη μείωση αυτού του κενού, ενισχύοντας τη συνειδητοποίηση των κινδύνων από τους πολίτες και προσφέροντας λύσεις που στηρίζουν την ανθεκτικότητα των ίδιων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας συνολικά.

Παράλληλα, εστιάζουμε στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, επενδύοντας στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στην αξιοποίηση των δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να προσφέρουμε ταχύτερες, πιο διαφανείς και πιο προσωποποιημένες λύσεις. Η προσέγγιση αυτή συνδέεται άμεσα και με την ενδυνάμωση του δικτύου συνεργατών μας, μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα εξυπηρέτησης και τη συνολική αξία που προσφέρουμε σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

2. Πώς αξιοποιείτε τη διεθνή τεχνογνωσία του ομίλου για να δημιουργήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Η συμμετοχή μας σε έναν ισχυρό διεθνή όμιλο, μέλος της Munich Re, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα, το οποίο αξιοποιούμε συστηματικά για να ενισχύσουμε τη θέση μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η στρατηγική μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με εκείνη του ομίλου, με έμφαση στην τεχνική αριστεία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων μας.

Η πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές μάς επιτρέπει να αξιοποιούμε προηγμένες λύσεις σε τομείς όπως η αρχιτεκτονική συστημάτων, τα data analytics και οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αξιοποίηση των εργαλείων αυτών μάς επιτρέπει να βελτιστοποιούμε τη διαχείριση κινδύνων, να ενισχύουμε την ακρίβεια στην τιμολόγηση, να επιταχύνουμε τη διαδικασία αποζημιώσεων, καθώς και να προσφέρουμε συνολικά μια πιο αναβαθμισμένη εμπειρία σε συνεργάτες και πελάτες.

Παράλληλα, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και η στενή συνεργασία σε διεθνές επίπεδο εξελίσσουν τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό. Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση κοινών τεχνολογικών υποδομών και εργαλείων, μάς δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε ακόμα πιο καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, διατηρώντας υψηλά επίπεδα ποιότητας, αξιοπιστίας και εξυπηρέτησης.

3. Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες καινοτομίας που επενδύετε σήμερα;

Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται τεχνολογικά με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς, η καινοτομία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που εξασφαλίζουν την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, επενδύουμε συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες τεχνολογίες για να ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και των συνεργατών μας, με έμφαση σε σύγχρονες πλατφόρμες, ενισχυμένη ασφάλεια και πιο ευέλικτες και αποδοτικές λειτουργίες. Παράλληλα, αξιοποιούμε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να απλοποιούμε διαδικασίες, να αυτοματοποιούμε εργασίες και να προσφέρουμε πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Η αξιοποίηση των δεδομένων μάς επιτρέπει να κατανοούμε βαθύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να βελτιώνουμε συνεχώς τόσο την τιμολόγηση όσο και την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων. Την ίδια στιγμή, επενδύουμε στην εμπειρία του πελάτη, μέσα από απλά, ψηφιακά και εύχρηστα κανάλια εξυπηρέτησης, καθώς και στους ανθρώπους μας, ενισχύοντας τις δεξιότητες τους και καλλιεργώντας μια κουλτούρα συνεχούς εξέλιξης και καινοτομίας.

4. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η σχέση ασφαλιστικών εταιρειών και πελατών τα επόμενα χρόνια;

Τα επόμενα χρόνια, η σχέση μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και πελατών αναμένεται να μετασχηματιστεί ουσιαστικά, περνώντας από το παραδοσιακό μοντέλο της αποζημίωσης σε ένα πιο ολιστικό μοντέλο πρόληψης, υποστήριξης και διαρκούς συνεργασίας. Οι πελάτες πλέον δεν αναζητούν μόνο ασφαλιστική κάλυψη, αλλά ουσιαστική αξία στην καθημερινότητά τους και λύσεις που ανταποκρίνονται εξατομικευμένα στις ανάγκες τους.

Σε αυτήν τη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό αυτής της αλλαγής, επιτρέποντας πιο άμεση, διαφανή και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ψηφιακές εφαρμογές και η τηλεϊατρική θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συνεχή και πιο ουσιαστική αλληλεπίδραση με τον πελάτη.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, ο ανθρώπινος παράγοντας θα παραμείνει κρίσιμος. Στην ασφάλιση, η ανθρώπινη επαφή, η προσωπική επικοινωνία και ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου εξακολουθούν να έχουν καθοριστική σημασία, ιδιαίτερα στις στιγμές που ο πελάτης χρειάζεται καθοδήγηση, σιγουριά και εμπιστοσύνη.

Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, η εμπιστοσύνη θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της σχέσης ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρείας. Η απλότητα, η διαφάνεια, η συνέπεια στην εμπειρία εξυπηρέτησης και ο σωστός συνδυασμός ανθρώπινης επαφής με ψηφιακή υποστήριξη θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης.

Στην ERGO Ασφαλιστική, στόχος μας είναι να εξελισσόμαστε διαρκώς και να είμαστε ένας σταθερός και αξιόπιστος συνεργάτης, που βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο της ζωής του.