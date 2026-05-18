Ηλεκτρικά πατίνια: Τα έσοδα για την ασφαλιστική αγορά αν γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση - Σε ποια κατηγορία θα ενταχθούν

Μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη είναι η ελληνική αγορά ιδιωτικών ηλεκτρικών πατινιών (e-scooters) είναι με τον ενεργό στόλο να υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τις 60.000 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις παρουσιάζουν ισχυρή ετήσια αύξηση που ξεπερνά το 40%.

Η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε compact και οικονομικά μοντέλα πόλης (350W - 500W), με τις τιμές να ξεκινούν από περίπου €300 για βασικές επιλογές και να φτάνουν τα €1.500+ για πιο ισχυρές εκδόσεις.

Αν και η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που θέσπισαν αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια (Νόμος 4784/2021), έχει ξεκινήσει λόγω της μεγάλης αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων, μία μεγάλη συζήτηση για την αυστηροποίηση των μέτρων που περιλαμβάνουν υποχρεωτική ασφάλιση (ακόμα και για τα ενοικιαζόμενα) και περιορισμούς ηλικίας για την προστασία των αναβατών.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που κηρυχθεί υποχρεωτική ασφάλιση των ηλεκτρικών πατινιών τότε αυτά λογικά θα ενταχθούν στην κατηγορία των μοτοποδηλάτων μέχρι 50 κ.εκ. Δηλαδή το ποσό ασφάλισης τους θα κινηθεί λογικά σε ένα εύρος από 60 έως 100 ευρώ το χρόνο.

Αν δεχτούμε ότι αυτή τη στιγμή τα πατίνια που κυκλοφορούν είναι περίπου 60.000 τότε η ασφάλιση τους μπορεί να φέρει ένα έξτρα έσοδο στην ασφαλιστική αγορά της τάξης των 6 εκατ. ευρώ

Οι επιλογές για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών

Η αγορά και ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών στην Ελλάδα χωρίζεται σε βραχυπρόθεσμη μίσθωση (ανά βόλτα), μηνιαίο leasing και αγορά. Οι επιλογές προσαρμόζονται ανάλογα με την περιοχή σας:

1. Ενοικίαση ανά λεπτό (Κοινόχρηστα Πατίνια)

Μπορείτε να νοικιάσετε πατίνι για σύντομες διαδρομές μέσω εφαρμογών γεωεντοπισμού (app) όπως είναι της Lime και της Bolt.

Πού λειτουργούν: Κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και σε επιλεγμένους τουριστικούς προορισμούς.

Πάροχοι: Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα πατίνια μέσω των εφαρμογών της Lime ή της Bolt.

2. Μηνιαίο Leasing (Χωρίς δέσμευση αγοράς)

Ιδανική επιλογή αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το πατίνι καθημερινά για τις μετακινήσεις σας χωρίς να το αγοράσετε.

Πάροχοι: Η Instacar προσφέρει leasing ηλεκτρικών πατινιών με ευέλικτη μηνιαία συνδρομή που μπορείτε να διακόψετε όποτε θέλετε

Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Αγοράς

Κορυφαία Brands: Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατέχει η Xiaomi (με δημοφιλή μοντέλα της σειράς Pro), ακολουθούμενη από εταιρείες όπως οι Ninebot, Segway, Kukirin και Velogreen.

Κύρια Σημεία Πώλησης: Οι καταναλωτές επιλέγουν κατά κύριο λόγο μεγάλες αλυσίδες τεχνολογίας, επίσημους αντιπροσώπους και εξειδικευμένα καταστήματα για την άμεση υποστήριξη και το service.

Κοινόχρηστα Πατίνια (Shared Micromobility): Η αγορά ενοικίασης έχει γιγαντωθεί σε δήμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγάλες πόλεις, με το ποσοστό χρήσης να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο διαδρομές ετησίως στις πολυσύχναστες περιοχές.