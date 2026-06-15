Νέα απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το σύστημα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 15441/28.05.2026 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄ 3051/02.06.2026) η οποία αφορά το σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Στο Α΄ μέρος της νέας Υπουργικής Απόφασης, επικαιροποιούνται οι κλάδοι που έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, μέσω της αντιστοίχισής τους με τη νέα ταξινόμηση ΚΑΔ 2025.

Στο Β΄ μέρος, τροποποιείται το Μέρος Α’ «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αφενός προβλέπονται κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για φορείς του Δημοσίου και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ) και αφετέρου επεκτείνεται η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας.

Για τη διευκόλυνσή σας, η Υπουργική Απόφαση επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας (συν. 1). Τα βασικά σημεία της απόφασης είναι τα εξής:

1. Επικαιροποίηση των ενταγμένων κλάδων λόγω των νέων ΚΑΔ 2025

Η απόφαση επικαιροποιεί τον κατάλογο των κλάδων που έχουν ήδη ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, προσαρμόζοντάς τον στην υπό στοιχεία Α.1003/12.1.2026 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2025)». Η επικαιροποίηση αυτή κατέστη αναγκαία μετά την αντικατάσταση του προηγούμενου συστήματος ταξινόμησης (ΚΑΔ 2008) από τους νέους ΚΑΔ 2025 και πραγματοποιείται μέσω της αντιστοίχισης των παλαιών κωδικών με τους νέους. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους ήδη ενταγμένους κλάδους.

Στον επικαιροποιημένο κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι δραστηριότητες ασφάλισης (ΚΑΔ 2025 - 65.1), αντασφάλισης (ΚΑΔ 2025 - 65.20), συνταξιοδοτικών ταμείων (ΚΑΔ 2025 - 65.30) και οι συναφείς δραστηριότητες προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 2025 - 66), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο ασφαλιστικός τομέας εξακολουθεί να υπάγεται στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

2. Ρυθμίσεις για φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ

Με την υπ’ αριθμ. 49758/26.05.2022 Υπουργική Απόφαση, είχαν ενταχθεί υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ορισμένοι φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ, και συγκεκριμένα οι ΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ, Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε, ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, Αττικό μετρό, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε., ΕΥΔΑΠ και ΕΛΤΑ, καθώς και η Hellenic Train και η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού.

Η νέα Υπουργική Απόφαση διατηρεί την ανωτέρω υποχρέωση των εν λόγω φορέων.

Παράλληλα, προβλέπεται τώρα για πρώτη φορά ότι για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ που δεν έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας αλλά απασχολούν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ.), υφίσταται υποχρέωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία.

3. Ένταξη νέων κλάδων στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Από τις 2 Ιουνίου 2026, επεκτείνεται η υποχρεωτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων οι τηλεπικοινωνίες και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας, οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, οι σχετικές με την υγεία και την κοινωνική μέριμνα δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, όπως αυτές εξειδικεύονται στην εν λόγω απόφαση. Οι διοικητικές κυρώσεις για τους κλάδους αυτούς επιβάλλονται από την 12.10.2026.

4. Υποχρέωση για το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης

Οι επιχειρήσεις των οποίων ο κύριος ΚΑΔ εντάσσεται στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα σε όλους τους εργαζόμενους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας των εν λόγω επιχειρήσεων - εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένων όσων απασχολούνται μέσω δανεισμού. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, ανεξαρτήτως αν τα υποκαταστήματά της ή οι λοιπές δραστηριότητες που ασκεί είναι σε ενταγμένους στην ψηφιακή κάρτα ή μη ΚΑΔ.