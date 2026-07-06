Ενημέρωση ΕΑΕΕ για εγκύκλιο και αποφάσεις της ΑΑΔΕ

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας ενημερώνει σχετικά με εγκύκλιο και αποφάσεις της ΑΑΔΕ για τα εξής θέματα:

1.την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Ε2031/26.6.2026 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Ε. 2066/2023 εγκυκλίου του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των συμβολαίων επί διαφοράς (Contract For Differences-CFDs)»,

2.την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Α1124/16.6.2026 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πληρωμή βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών στους φορείς είσπραξης με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής» και

3.την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Α1125/16.6.2026 με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1086/2026 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός του τύπου, του περιεχόμενου και της χρήσης των αποδεικτικών είσπραξης που χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ./ΚΕΒΕΙΣ/ ΚΕΜΕΦ» (Β’ 2150)».