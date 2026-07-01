Σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την ασφαλή χρήση πατινιών - Προβλέπει ο οδηγός να φέρει αποδεικτικό ασφάλισης

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μπαίνει έως τις 10 Ιουλίου το σχέδιο νόμου που είχε προαναγγελθεί για τον καθορισμό των αυστηρότερων κανόνων ασφαλούς χρήσης των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) στους δρόμους. Τέθηκε σε διαβούλευση από την Παρασκευή 26 Ιουνίου από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και, ιδίως, στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση των οχημάτων αυτών.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις και παρατηρήσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Διαβάστε παρακάτω τι προβλέπουν τα άρθρα του νομοσχεδίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρα 67-75)

Άρθρο 67

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Ενότητας είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, η πρόληψη ατυχημάτων και, ιδίως, η αυξημένη προστασία των νέων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση των οχημάτων αυτών.

Άρθρο 68

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Ενότητας είναι:

α) η αυστηροποίηση των κυρώσεων για την κυκλοφορία Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) σε οδούς αυξημένης επικινδυνότητας,

β) η απαγόρευση οδήγησης Ε.Π.Η.Ο. από ανηλίκους κάτω των δεκαεπτά (17) ετών,

γ) η θέσπιση υποχρέωσης των οδηγών Ε.Π.Η.Ο. να φέρουν έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης,

δ) ο περιορισμός της κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο. στις προβλεπόμενες λωρίδες κυκλοφορίας,

ε) η καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των Ε.Π.Η.Ο.,

στ) η απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης Ε.Π.Η.Ο. σε ανηλίκους κάτω των δεκαεπτά (17) ετών, η επαλήθευση της ηλικίας των αποκτώντων ή χρησιμοποιούντων τα οχήματα αυτά και

ζ) η πρόβλεψη κυρώσεων για τους πωλητές, παρόχους και εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Άρθρο 69

Αυστηροποίηση κυρώσεων για την κυκλοφορία Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων σε οδό με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των πενήντα (50) χιλιομέτρων την ώρα – Τροποποίηση περ. β) παρ. 12 άρθρου 24 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Στην περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 24 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025, Α’ 100), περί ορίων ταχύτητας, οι λέξεις «στην κατηγορία Ε1-Α» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην κατηγορία Ε3-Α» και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Ειδικά για τα Ε.Π.Η.Ο.:

α) η οδήγηση κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6:

αα) με ταχύτητα έως και τριάντα πέντε (35) χιλιόμετρα την ώρα, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α και η θέση του σε κυκλοφορία κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α,

αβ) με ταχύτητα άνω των τριάντα πέντε (35) χιλιομέτρων την ώρα κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α και η θέση του σε κυκλοφορία κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Α,

β) η οδήγηση κατά παράβαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Α.».

Άρθρο 70

Ειδικοί κανόνες για οδηγούς Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων – Αντικατάσταση παρ. 10 και τροποποίηση παρ. 15 άρθρου 44 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Η παρ. 10 του άρθρου 44 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ., ν. 5209/2025, Α΄ 100), περί ειδικών κανόνων για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων, αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. της περ. 17 του άρθρου 4, πλην των Ε.Π.Η.Ο. του στοιχείου αδ) της υποπερ. α) της ίδιας περίπτωσης, πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών.».

Στην παρ. 15 του άρθρου 44 του Κ.Ο.Κ., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθενται περ. γ) και δ), β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«15. Οι παραβάσεις των παρ. 1 έως 14 κατατάσσονται στην κατηγορία Ε1-Α πλην:

α) των παραβάσεων των περ. στ) και ζ) της παρ. 1 που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε3-Β, με εξαίρεση τις παραβάσεις της περ. ε) της παρ. 1 που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε3-Β, εκτός εάν τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη διάταξη,

β) της παράβασης της παρ. 7 που κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α και στην κατηγορία Σ,

γ) της παράβασης της παρ. 4 που κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α και

δ) της παράβασης της παρ. 10 που κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α.

Αν το Ε.Π.Η.Ο. της περ. δ) του πρώτου εδαφίου είναι ιδιωτικής χρήσης, επιπλέον του επιβαλλομένου διοικητικού προστίμου, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά, αφαιρείται από τον κάτοχο του και φυλάσσεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα για είκοσι (20) ημέρες.».

Άρθρο 71

Έγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 103 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Στην παρ. 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025, Α’ 100), περί εγγράφων τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο, μετά από τις λέξεις «των ποδηλάτων» διαγράφονται οι λέξεις «και των Ε.Π.Η.Ο.», β) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο οδηγός οδικού οχήματος, όταν οδηγεί, φέρει:

α) τη νόμιμη άδεια οδήγησης σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή,

β) την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,

γ) το αποδεικτικό ασφάλισης,

δ) την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας,

ε) κατά περίπτωση:

εα) την ειδική άδεια οδήγησης οδηγού επιβατικού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου,

εβ) το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας,

εγ) το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) και τα λοιπά έγγραφα που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1741/1987 (Α’ 225),

εδ) το δελτίο τεχνικού ελέγχου,

εε) την κάρτα ελέγχου καυσαερίων,

εστ) τη βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου,

εζ) τη βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας και

εη) το σχετικό αυτοκόλλητο σήμα, καθώς και

στ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βεβαίωση, ή πιστοποιητικό απαιτείται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος από τις ειδικές διατάξεις.

Οι οδηγοί των ποδηλάτων από δώδεκα (12) ετών και άνω φέρουν, όταν οδηγούν, οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. φέρουν, όταν οδηγούν, οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης.

Ειδικά τα οχήματα που είναι μισθωμένα από εταιρείες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), φέρουν μόνο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, ενώ δεν υποχρεούνται να φέρουν το αποδεικτικό ασφάλισης και την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.».

Άρθρο 72

Περιορισμός κυκλοφορίας Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα άνω των έξι (6) και έως είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων ανά ώρα – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 44 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Στην παρ. 5 του άρθρου 44 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025, Α’ 100), περί ειδικών κανόνων για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων, οι λέξεις «της υποπερ. β)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του στοιχείου ββ) της υποπερ. β)» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους οδηγούς αυτών και των Ε.Π.Η.Ο. του στοιχείου ββ) της υποπερ. β) της περ. 17 του άρθρου 4, περί ορισμών, να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 73

Υποχρέωση ασφάλισης Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων – Προσθήκη άρθρου 27Α στον ν. 4784/2021

Στον ν. 4784/2021 (Α’ 40) προστίθεται άρθρο 27Α ως εξής:

«Άρθρο 27Α

Υποχρέωση ασφάλισης οδηγού Ε.Π.Η.Ο.

Οι κύριοι ή κάτοχοι των Ε.Π.Η.Ο. της περ. 17 του άρθρου 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (K.O.K., ν. 5209/2025, Α΄ 100), πλην των Ε.Π.Η.Ο. του στοιχείου αδ) της υποπερ. α) της ίδιας περίπτωσης υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Η ασφαλιστική κάλυψη καλύπτει υποχρεωτικά τις σωματικές βλάβες, τον θάνατο και τις υλικές ζημίες που προκαλούνται από την κυκλοφορία του Ε.Π.Η.Ο. του πρώτου εδαφίου και καταλαμβάνει και την αστική ευθύνη του οδηγού για ποσό ύψους τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ κατ’ έτος. Για την ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος νόμιμου οδηγού του Ε.Π.Η.Ο., το ελάχιστο ποσό κάλυψης για μόνιμη ολική ανικανότητα, μόνιμη μερική ανικανότητα και απώλεια ζωής από ατύχημα ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος για όλα τα περιστατικά ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Η ασφάλιση παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι από την ισχύουσα νομοθεσία όροι χρήσης και κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο. της παρ. 10 του άρθρου 44 του Κ.Ο.Κ. και της παρ. 1 του παρόντος, και αποδεικνύεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης που εκδίδεται από την ασφαλιστική εταιρία, από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο σειριακός αριθμός του Ε.Π.Η.Ο., οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια, τα ποσά και οι όροι παροχής της ασφαλιστικής κάλυψης. Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 1, εφαρμόζεται η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 5113/2024 (Α’ 96), περί κυρώσεων και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.».

Άρθρο 74

Απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων σε ανηλίκους κάτω των δεκαεπτά (17) ετών – Προσθήκη άρθρου 27Β στον ν. 4784/2021

Στον ν. 4784/2021 (Α’ 40) προστίθεται άρθρο 27Β ως εξής:

«Άρθρο 27Β

Απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης Ε.Π.Η.Ο σε ανηλίκους

Απαγορεύονται η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση Ε.Π.Η.Ο της περ. 17 του άρθρου 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025, Α’ 100), σε ανηλίκους κάτω των δεκαεπτά (17) ετών. Όποιος πωλεί, εκμισθώνει ή διαθέτει Ε.Π.Η.Ο. της παρ. 1 με οποιονδήποτε τρόπο, υποχρεούται να εξακριβώνει την ηλικία του προσώπου στο οποίο προσφέρονται, ζητώντας την επίδειξη έγχαρτου ή ψηφιακού ταυτοποιητικού δημοσίου εγγράφου που αποδεικνύει την ηλικία ή μέσω της λειτουργικότητας επαλήθευσης της ηλικίας της παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136), περί ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων. Αν υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτοπροσωπία ή δεν αποδεικνύεται η ηλικία του προσώπου, ο υπόχρεος δεν προβαίνει στην πώληση, εκμίσθωση ή διάθεση του Ε.Π.Η.Ο. της παρ. 1.».

Άρθρο 75

Κυρώσεις πωλητών, παρόχων και εκμισθωτών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4784/2021

Στο άρθρο 28 του ν. 4784/2021 (Α’ 40), περί υποχρεώσεων παρόχων και εκμισθωτών Ε.Π.Η.Ο., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, πριν από τη λέξη «παρόχων» προστίθεται η λέξη «πωλητών,», β) προστίθεται παρ. 4 και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, το άρθρο 28 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 28

Υποχρεώσεις πωλητών, παρόχων και εκμισθωτών Ε.Π.Η.Ο.

Οι εταιρείες εκμίσθωσης ή παροχής προς κοινή χρήση Ε.Π.Η.Ο.:

α) παρέχουν ή εκμισθώνουν προς χρήση Ε.Π.Η.Ο. σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄,

β) παρέχουν δεδομένα από την κίνηση των Ε.Π.Η.Ο., όταν ζητηθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή τη δημοτική αρχή, όπου δραστηριοποιείται ο πάροχος ή ο εκμισθωτής,

γ) παρέχουν δεδομένα από την κίνηση των Ε.Π.Η.Ο. όταν ζητηθούν από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. αντίστοιχα, όταν ο πάροχος ή ο εκμισθωτής δραστηριοποιείται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.