Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα συμβόλαια ασφάλισης υγείας και η αποκλειστική συνέντευξη του David Howden στο Nextdeal που κυκλοφορεί

Με πρώτο θέμα τα στοιχεία του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής από την ΕΛΣΤΑΤ για τα συμβόλαια ασφάλισης υγείας που ουσιαστικά «δικαιώνουν» το ΙΟΒΕ και τρία ένθετα το NextDeal health, το Bancassurance & Banking και το NextDeal Cyprus κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας η εφημερίδα NextDeal.

Διαβάστε γιατί είναι λιγότερες από τις αναμενόμενες οι διαφοροποιήσεις του νέου κρατικού δείκτη αναπροσαρμογής ασφαλίστρων υγείας από τον δείκτη του ΙΟΒΕ, πού διαμορφώθηκε ο δείκτης για το 2024 και γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μακροχρόνιες συμβάσεις εξακολουθούν να εμφανίζουν υψηλότερη δυναμική αύξησης.

Επίσης διαβάστε την εικόνα που παρουσιάζουν οι ετησίως ανανεούμενες ασφαλίσεις και τα εν ισχύι συμβόλαια υγείας. Και τι λένε οι παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς στο Nextdeal για τη χρήση του Δείκτη στην αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

David Howden ιδρυτής και CEO της Howden, αποκλειστική συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Σπύρου

«Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της ανάπτυξης μας στην Ευρώπη»

Διαβάστε τι είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Nextdeal ο ιδρυτής και CEO του ομίλου Howden, David Howden, στο περιθώριο του Howden EMEA Meeting 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο,για την εντυπωσιακή ανάπτυξη της Howden τα τελευταία χρόνια, τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας, αλλά και για το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης για το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Αναφερόμενος στην επιλογή της Ελλάδας και της Μυκόνου για τη διοργάνωση του συνεδρίου της περιοχής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) ο David Howden εξηγεί ότι η χώρα αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ανάπτυξης του ομίλου.

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Και όπως πάντα ρεπορτάζ, μελέτες, άρθρα, ειδήσεις, η δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιριών και τα νέα των τραπεζών με το κύρος των δημοσιογράφων του Nextdeal.