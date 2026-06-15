ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
ΕΑΕΕ: Νέος τόκος υπερημερίας 9,65% από 17.06.2026
SHARE:
Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) κοινοποιεί ενημερωτικά τον Πίνακα Εξωτραπεζικών Επιτοκίων, σύμφωνα με τον οποίο από
17 Ιουνίου 2026 ισχύει:
Ποσοστό τόκου εκ δικαιοπραξίας κατ’ ανώτατο όριο:
7,65%
Ποσοστό τόκου εξ υπερημερίας κατ’ ανώτατο όριο:
9,65%
Αρχική
Ημερομηνία
Τελική
Ημερομηνία
Διοικητική Πράξη
Α' ΦΕΚ
Δικαιοπρακτικός
Υπερημερίας
21/8/1946
31/8/1979
Βασιλ.Δ. 21/21.8.46
-
10,00%
12,00%
1/9/1979
10/10/1979
Π.Υ.Σ. 127/31.8.79
203/1.9.79
19,00%
21,00%
11/10/1979
29/10/1990
Π.Υ.Σ. 145/28.9.79, Π.Υ.Σ. 193/17.12.79, Π.Υ.Σ.
120/23.10.90
233/11.10.79,287/2
8.12.79,
143/30.10.90
23,00%
25,00%
30/10/1990
17/9/1992
ΠΔ/ΤΕ 2121/9.9.92 ΠΔ/ΤΕ
1761/5.7.90
162/30.9.92 ,
89/6.7.90
32,00%
34,00%
18/9/1992
20/10/1992
ΠΔ/ΤΕ 2124/17.9.92
162/30.9.92
42,00%
44,00%
21/10/1992
15/6/1993
ΠΔ/ΤΕ 2137/20.10.92
174/29.10.92
37,00%
39,00%
16/6/1993
30/9/1993
ΠΔ/ΤΕ 2214/15.6.93
111/29.6.93
31,00%
33,00%
1/10/1993
25/10/1993
ΠΔ/ΤΕ 2253/1.10.93
170/1.10.93
34,00%
36,00%
26/10/1993
15/5/1994
ΠΔ/ΤΕ 2255/25.10.93
191/26.10.93
32,00%
34,00%
16/5/1994
27/9/1994
ΠΔ/ΤΕ 2304/16.5.94
80/16.5.94
35,00%
37,00%
28/9/1994
30/3/1995
ΠΔ/ΤΕ 2331/27.9.94
159/29.9.94
32,00%
34,00%
31/3/1995
19/4/1995
ΠΔ/ΤΕ 2356/31.3.95
71/13.4.95
30,00%
32,00%
20/4/1995
30/7/1995
Π.Υ.Σ. 136/4.4.95
76/20.4.95
28,00%
30,00%
31/7/1995
21/4/1996
ΠΔ/ΤΕ 2365/27.7.95
158/31.7.95
27,00%
29,00%
22/4/1996
22/8/1996
ΠΔ/ΤΕ 2386/19.4.96
74/30.4.96
26,00%
28,00%
23/8/1996
16/2/1997
Π.Υ.Σ. 261/20.8.96
193/23.8.96
23,00%
25,00%
17/2/1997
12/5/1997
ΠΔ/ΤΕ 2406/14.2.97
23/26.2.97
22,00%
24,00%
13/5/1997
8/1/1998
ΠΔ/ΤΕ 2411/12.5.97
94/22.5.97
21,00%
23,00%
9/1/1998
30/3/1998
ΠΔ/ΤΕ 2428/8.1.98
15/21.1.98
25,00%
27,00%
31/3/1998
4/8/1998
Π.Σ.N.Π. 1/30.3.98
74/8.4.98
21,00%
23,00%
5/8/1998
13/1/1999
Π.Υ.Σ. 39/31.7.98
184/5.8.98
21,00%
23,00%
14/1/1999
16/1/2000
Π.Σ.Ν.Π. 12/12.1.99
5/27.1.99
19,00%
21,00%
17/1/2000
26/1/2000
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000
7/17.1.00
16,50%
18,50%
27/1/2000
8/3/2000
Π.Σ.Ν.Π. 29/26.1.2000
18/7.2.00
16,00%
18,00%
9/3/2000
19/4/2000
Π.Σ.Ν.Π. 31/7.3.2000
97/16.3.00
15,25%
17,25%
20/4/2000
28/6/2000
Π.Σ.Ν.Π. 35/18.4.2000
126/27.4.2000
14,50%
16,50%
29/6/2000
5/9/2000
Π.Σ.Ν.Π. 36/28.6.2000
157/7.7.2000
14,00%
16,00%
6/9/2000
14/11/2000
Π.Σ.Ν.Π. 39/5.9.2000
200/18.9.2000
13,25%
15,25%
15/11/2000
28/11/2000
Π.Σ.Ν.Π. 40/14.11.2000
259/22.11.2000
12,75%
14,75%
29/11/2000
12/12/2000
Π.Σ.Ν.Π. 42/28.11.2000
265/7.12.2000
12,25%
14,25%
13/12/2000
26/12/2000
Π.Σ.Ν.Π. 44/12.12.2000
284/28.12.2000
11,50%
13,50%
27/12/2000
10/5/2001
Π.Σ.Ν.Π. 47/27. 12.2000
2/10.1.2001
10,75%
12,75%
11/5/2001
30/8/2001
N 2842/2000 αρθ.3, παρ.2
207/27.9.2000
10,50%
12,50%
31/8/2001
17/9/2001
Ν 2842/2000 αρθ.3, παρ.2
207/27.9.2000
10,25%
12,25%
18/9/2001
8/11/2001
Ν 2842/2000 αρθ.3, παρ.2
207/27.09.2000
9,75%
11,75%
9/11/2001
5/12/2002
N.2842/2000 αρθρ. 3, παρ.2
207/27.09.2000
9,25%
11,25%
6/12/2002
6/3/2003
Ν. 2842/2000 άρθρ. 3, παρ.2
207/27.9.2000
8,75%
10,75%
7/3/2003
5/6/2003
N.2842/2000 άρθρ. 3, παρ.2
207/27.9.2000
8,50%
10,50%
6/6/2003
5/12/2005
N.2842/2000 αρθρ.3, παρ. 2
207/27.9.2000
8,00%
10,00%
6/12/2005
7/3/2006
N.2842/2000 αρθρ.3, παρ. 2
207/27.9.2000
8,25%
10,25%
Αρχική
Ημερομηνία
Τελική
Ημερομηνία
Διοικητική Πράξη
Α' ΦΕΚ
Δικαιοπρακτικός
Υπερημερίας
8/3/2006
14/6/2006
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
8,50%
10,50%
15/6/2006
8/8/2006
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
8,75%
10,75%
9/8/2006
10/10/2006
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
9,00%
11,00%
11/10/2006
12/12/2006
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
9,25%
11,25%
13/12/2006
13/3/2007
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
9,50%
11,50%
14/3/2007
12/6/2007
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
9,75%
11,75%
13/6/2007
8/7/2008
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
10,00%
12,00%
9/7/2008
7/10/2008
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
10,25%
12,25%
8/10/2008
8/10/2008
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
9,75%
11,75%
9/10/2008
11/11/2008
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
9,25%
11,25%
12/11/2008
9/12/2008
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
8,75%
10,75%
10/12/2008
10/3/2009
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
8,00%
10,00%
11/3/2009
7/4/2009
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
7,50%
9,50%
8/4/2009
12/5/2009
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
7,25%
9,25%
13/5/2009
12/4/2011
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
6,75%
8,75%
13/4/2011
12/7/2011
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
7,00%
9,00%
13/7/2011
8/11/2011
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
7,25%
9,25%
9/11/2011
13/12/2011
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
7,00%
9,00%
14/12/2011
10/7/2012
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
6,75%
8,75%
11/7/2012
7/5/2013
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
6,50%
8,50%
8/5/2013
12/11/2013
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
6,00%
8,00%
13/11/2013
10/6/2014
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
5,75%
7,75%
11/6/2014
9/9/2014
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
5,40%
7,40%
10/9/2014
15/3/2016
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
5,30%
7,30%
16/3/2016
26/7/2022
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
5,25%
7,25%
27/7/2022
13/9/2022
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
5,75%
7,75%
14/9/2022
1/11/2022
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
6,50%
8,50%
2/11/2022
20/12/2022
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
7,25%
9,25%
21/12/2022
7/2/2023
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
7,75%
9,75%
8/2/2023
21/3/2023
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
8,25%
10,25%
22/3/2023
9/5/2023
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
8,75%
10,75%
10/5/2023
20/6/2023
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
9,00%
11,00%
21/6/2023
1/8/2023
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
9,25%
11,25%
2/8/2023
19/9/2023
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
9,50%
11,50%
20/9/2023
11/6/2024
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
9,75%
11,75%
12/6/2024
17/9/2024
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
9,50%
11,50%
18/9/2024
22/10/2024
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
8,90%
10,90%
23/10/2024
17/12/2024
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
8,65%
10,65%
18/12/2024
4/2/2025
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
8,40%
10,40%
5/2/2025
11/3/2025
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
8,15%
10,15%
12/3/2025
22/4/2025
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
7,90%
9,90%
23/4/2025
10/6/2025
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
7,65%
9,65%
Αρχική
Ημερομηνία
Τελική
Ημερομηνία
Διοικητική Πράξη
Α' ΦΕΚ
Δικαιοπρακτικός
Υπερημερίας
11/6/2025
16/6/2026
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
7,40%
9,40%
17/6/2026
-
Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2
207/27.9.2000
7,65%
9,65%