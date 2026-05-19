Μια οικογένεια καλαμοκανάδων μεγαλώνει στη Λευκάδα

Δεν προλαβαίνουν πια τα μάτια μας να σταθούν στις εικόνες που περνούν καθημερινά μπροστά μας. Ζούμε μέσα σε μια αδιάκοπη ροή φωτογραφιών, όπου σχεδόν τα πάντα καταγράφονται και μοιράζονται αμέσως. Εκείνο όμως που κάνει τελικά τη διαφορά δεν είναι η ίδια η εικόνα, αλλά το βλέμμα εκείνου που την δημιουργεί· η στιγμή που ο φωτογράφος συλλαμβάνει με την αισθητική, την τεχνική, αλλά κυρίως με την αντίληψή του για τον κόσμο, κάτι που μας μεταφέρει πιο βαθιά από μια απλή καταγραφή.

Μέσα λοιπόν στο πλήθος των φωτογραφιών με πουλιά —καθώς είναι η εποχή της αναπαραγωγής τους και οι εικόνες από φωλιές, νεοσσούς και γονεϊκές φροντίδες πλημμυρίζουν αυτές τις μέρες τον διαδικτυακό κόσμο— ξεχώρισα κάποιες φωτογραφίες που τράβηξε η καλή φίλη και σπουδαία φωτογράφος Φρόσω Χαλκιοπούλου.

Η Φρόσω ζει στη Λευκάδα και εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, όμως, παρά τις υποχρεώσεις της, καταφέρνει διαρκώς να μας γνωρίζει όμορφες πλευρές του τόπου της, ιδιαίτερα τις φυσικές του ομορφιές, όλες τις εποχές του χρόνου.

Αυτή τη φορά μάς χάρισε μια εξαιρετική σειρά από τη ζωή των καλαμοκανάδων, αυτού του κομψού μεταναστευτικού πουλιού με τα λεπτά κόκκινα πόδια, που επιλέγει ρηχούς υγροτόπους, αλυκές και λιμνοθάλασσες για να φωλιάσει και να μεγαλώσει τα μικρά του. Οι καλαμοκανάδες φτάνουν κάθε άνοιξη στην Ελλάδα από θερμότερες περιοχές και οι φωλιές τους είναι συχνά απλές κοιλότητες στο έδαφος, εκτεθειμένες στους κινδύνους του νερού, των αρπακτικών και της ανθρώπινης παρουσίας. Γι’ αυτό και η επιτυχία κάθε γέννας αποτελεί μια μικρή νίκη της φύσης. Και η Λευκάδα, ευτυχώς, εξακολουθεί να διαθέτει τέτοιους τόπους ζωής.

Με τη διακριτικότητα που τη χαρακτηρίζει απέναντι στα πλάσματα του κόσμου, η Φρόσω κατέγραψε την ιστορία ενός ζευγαριού καλαμοκανάδων από τη στιγμή που άφησε τα αβγά στη φωλιά. Οι καλαμοκανάδες φωλιάζουν συνήθως μοναχικά ή σε μικρές, χαλαρές αποικίες, προτιμώντας ανοιχτούς τόπους με καθαρό ορίζοντα ώστε να μπορούν να εντοπίζουν έγκαιρα κάθε κίνδυνο. Η φωλιά τους είναι ένα απλό βαθούλωμα κοντά στο νερό ή μια μικρή «πλωτή» κατασκευή πάνω σε φυτικό υλικό στα ρηχά νερά. Σημάδεψε διακριτικά το σημείο και παρακολουθούσε από απόσταση την επώαση. Κάποια μέρα είδε τα κελύφη σπασμένα και τη φωλιά άδεια· οι γονείς είχαν ήδη απομακρύνει τα τσόφλια, πιθανόν για να μη χαθεί το καμουφλάζ της φωλιάς. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να παρακολουθεί το μεγάλο μάθημα της ζωής: τους γονείς να καθοδηγούν το μικρό τους, να το προστατεύουν από τα αρπακτικά του υγροτόπου και να του μαθαίνουν τα πρώτα βήματα μέσα στο νερό και στη λάσπη. Οι νεοσσοί των καλαμοκανάδων είναι φωλεόφυγοι· σχεδόν αμέσως μετά την εκκόλαψη μπορούν να περπατήσουν και να κολυμπήσουν, ακολουθώντας διαρκώς τους γονείς τους μέσα στους υγροτόπους.

Ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι εικόνες όπου το μικρό περπατά αδέξια στον υγρότοπο κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των γονιών του. Μα περισσότερο συγκινούν εκείνες όπου το χνουδωτό ακόμη πλάσμα στέκεται μόνο του μέσα στο νερό, σαν να απορεί μπροστά στον κόσμο που μόλις γνώρισε — έναν κόσμο όπου η φροντίδα δεν είναι ποτέ δεδομένη και όπου η επιβίωση παραμένει ένα καθημερινό θαύμα.

Ίσως γι’ αυτό αυτές οι φωτογραφίες ξεφεύγουν από τη συνηθισμένη καταγραφή της άγριας ζωής. Δεν μιλούν μόνο για ένα πουλί και το μικρό του. Μιλούν για την εύθραυστη συνέχεια της ζωής μέσα στους τελευταίους υγροτόπους μας, για τη σιωπηλή αφοσίωση των πλασμάτων που μοιράζονται τον κόσμο μαζί μας και για την

Φωτογραφίες: Φρόσω Χαλιλοπούλου

Ένας νεοσσός καλαμοκανά ανάμεσα στο νερό και στη σιωπηλή προστασία του γονιού του στους υγροτόπους της Λευκάδας

Λίγες ώρες μετά την εκκόλαψη, οι γονείς απομακρύνουν τα τσόφλια από τη φωλιά για να προστατεύσουν το καμουφλάζ της

Οι νεοσσοί των καλαμοκανάδων μπορούν να περπατήσουν και να κολυμπήσουν σχεδόν αμέσως μετά τη γέννησή τους

Ο μικρός καλαμοκανάς εξερευνά προσεκτικά τον κόσμο του υγροτόπου ακολουθώντας διαρκώς τους γονείς του

Οι γονείς καλαμοκανάδες επιτηρούν τον υγρότοπο καθώς το μικρό τους ανακαλύπτει τα πρώτα βήματα της ζωής μέσα στο νερό και στη λάσπη