Κλιματισμός & καλοκαίρι: Γιατί το σωστό service δεν είναι πολυτέλεια αλλά θέμα ασφάλειας

Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών και η καμπίνα του αυτοκινήτου θα αρχίσει να θερμαίνεται κατά πολύ. Ο σωστός κλιματισμός δεν αφορά μόνο την άνεση, αλλά την εγρήγορση, την κρίση και την ασφάλεια του οδηγού.

Το καλοκαίρι, οι περισσότεροι οδηγοί θυμούνται τον κλιματισμό του αυτοκινήτου μόνο όταν σταματήσει να αποδίδει. Τότε αρχίζει η δυσφορία, το παράπονο για τη ζέστη, η αναζήτηση συνεργείου και η σκέψη ότι «ίσως χρειάζεται ένα service». Στην πραγματικότητα όμως, ο κλιματισμός δεν είναι απλώς ένα σύστημα άνεσης. Είναι ένα στοιχείο που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της οδήγησης. Μια καμπίνα που δεν ψύχεται σωστά κουράζει γρηγορότερα τον οδηγό. Η ζέστη αυξάνει τη δυσφορία, επηρεάζει τη συγκέντρωση, καταπονεί το σώμα και μειώνει την υπομονή πίσω από το τιμόνι.

Η ζέστη θολώνει την κρίση

Το European Road Safety Observatory της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει ότι η κόπωση επιδεινώνει την οδηγική απόδοση, οδηγώντας σε μεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης, μειωμένη ικανότητα διατήρησης απόστασης και μειωμένη προσοχή. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο που κάνει τον κλιματισμό θέμα ασφάλειας: η υψηλή θερμοκρασία δεν προκαλεί απλώς ενόχληση, αλλά ενισχύει την κόπωση και την απώλεια συγκέντρωσης.

Επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental Health Perspectives βασισμένη σε 118.489 τροχαία ατυχήματα στην Καταλονία την περίοδο 2000-2011, έδειξε ότι κατά τη διάρκεια καυσώνων ο κίνδυνος τροχαίων αυξάνεται κατά 2,9% συνολικά και κατά 7,7% όταν η ανάλυση περιορίζεται σε ατυχήματα που συνδέονται με παράγοντες οδηγικής απόδοσης, όπως λάθη, απόσπαση προσοχής ή κόπωση. Μεταγενέστερη μελέτη για την Ισπανία επιβεβαίωσε ότι ο κίνδυνος ατυχημάτων που σχετίζονται με απόδοση οδηγού αυξάνεται κατά 23% στις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Ο σωστός κλιματισμός προστατεύει την εγρήγορση

Ένα σωστά συντηρημένο σύστημα κλιματισμού βοηθά την καμπίνα να παραμένει σε θερμοκρασία που επιτρέπει στον οδηγό να οδηγεί με μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν χρειάζεται υπερβολικό κρύο, αλλά σταθερή, ευχάριστη θερμοκρασία. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Sustainability και χρησιμοποίησε μετρήσεις EEG για να αξιολογήσει τη γνωστική απόδοση οδηγών σε διαφορετικές θερμοκρασίες καμπίνας κατέληξε ότι στους 20°C οι οδηγοί εμφάνιζαν τους γρηγορότερους χρόνους αντίδρασης και τα λιγότερα λάθη, ενώ στους 23°C η θερμική άνεση έφτανε στο υψηλότερο επίπεδο. Πάνω από τους 26°C η γνωστική απόδοση άρχιζε να επιδεινώνεται σημαντικά. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο κλιματισμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «έξτρα» εξοπλισμός, αλλά ως βασικό εργαλείο διατήρησης της οδηγικής ετοιμότητας.

Το service πριν τον καύσωνα είναι πρόληψη

Το σωστό service του κλιματισμού δεν έχει νόημα μόνο όταν το σύστημα σταματήσει να βγάζει κρύο αέρα. Έχει νόημα προληπτικά, πριν αρχίσουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ένας κλιματισμός που υπολειτουργεί μπορεί να μη γίνει αντιληπτός την άνοιξη ή σε μικρές διαδρομές. Στον καύσωνα όμως, η αδυναμία του φαίνεται ακριβώς τη στιγμή που ο οδηγός τον χρειάζεται περισσότερο. Η πρόληψη αφορά την απόδοση, τον αερισμό, τα φίλτρα, την ποιότητα του αέρα και τη συνολική λειτουργία του συστήματος. Ένας κακοσυντηρημένος κλιματισμός μπορεί να καθυστερεί να ψύξει την καμπίνα, να μην κατανέμει σωστά τον αέρα, να δημιουργεί δυσάρεστες οσμές ή να μην απομακρύνει επαρκώς την υγρασία. Όλα αυτά δεν είναι θέματα άνεσης, αλλά παράγοντες που επιβαρύνουν τον οδηγό, ειδικά σε μεγάλες διαδρομές ή σε αστική κίνηση.

Η ασφάλεια ξεκινά πριν μπει το αυτοκίνητο στον δρόμο

Συχνά μιλάμε για ασφάλεια εστιάζοντας στα φρένα, στα ελαστικά, στα φώτα και στα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης. Όλα αυτά είναι πράγματι κρίσιμα. Όμως ο σημαντικότερος «αισθητήρας» παραμένει ο οδηγός. Αν είναι κουρασμένος, εκνευρισμένος, αφυδατωμένος ή λιγότερο συγκεντρωμένος, ακόμη και το πιο σύγχρονο αυτοκίνητο ξεκινά από μειονεκτική θέση. Το σωστό service του κλιματισμού δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μέρος της πρόληψης και της οδικής ασφάλειας.