Allianz και Enaleia ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της γαλάζιας οικονομίας

Η Allianz και η Enaleia συνεχίζουν τη στρατηγική συνεργασία τους για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας. Μια μεγάλης κλίμακας υποθαλάσσια επιχείρηση καθαρισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο αλιευτικό λιμάνι της Πάτρας, η οποία συντονίστηκε από την Enaleia, με την υποστήριξη της Allianz.

Στο πλαίσιο της πολυήμερης παρέμβασης ανασύρθηκαν σημαντικές ποσότητες θαλάσσιων και αλιευτικών απορριμμάτων που είχαν συσσωρευτεί στον βυθό επί σειρά ετών. Συγκεκριμένα, ανασύρθηκαν περισσότερα από 16.000 κιλά θαλάσσιων απορριμμάτων από τον βυθό, τα οποία, εάν παρέμεναν στη θάλασσα, θα συνέχιζαν να επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον, να απειλούν τη βιοποικιλότητα και να επηρεάζουν αρνητικά τις τοπικές κοινότητες.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της ιχθυόσκαλας και της ζώνης δραστηριοποίησης των αλιευτικών σκαφών του λιμανιού. Με τη συνδρομή επαγγελματιών δυτών, εξειδικευμένων συνεργατών διαχείρισης αποβλήτων και ειδικού εξοπλισμού ανύψωσης, ανασύρθηκαν από τον βυθό εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία, σχοινιά, πλαστικά και μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία οδηγήθηκαν προς ορθή περιβαλλοντική διαχείριση.

Η δράση στην Πάτρα βασίζεται στη μακροχρόνια συνεργασία της Enaleia με την τοπική αλιευτική κοινότητα, στο πλαίσιο του προγράμματος “Mediterranean Cleanup”, το οποίο υλοποιείται στην περιοχή για περισσότερα από 5 χρόνια. Μέσα από τη συνεργασία με αλιείς και τοπικούς φορείς, ενισχύονται οι προσπάθειες πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης και προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Αυτή η παρέμβαση αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου προστασίας των θαλασσών και συγκεκριμένα της παγκόσμιας πρωτοβουλίας “Together for the Ocean”, για την οποία η Allianz και η Enaleia συνεργάζονται από το 2023. Από την έναρξη της συνεργασίας τους, έχουν ανασυρθεί περισσότερα από 270.000 κιλά θαλάσσιων απορριμμάτων σε τρεις χώρες, ενώ περισσότεροι από 1.000 αλιείς έχουν συμμετάσχει ενεργά σε δράσεις που προωθούν υγιέστερες θάλασσες και μια πιο κυκλική και βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Η επιτυχία της επιχείρησης καθαρισμού στην Πάτρα αναδεικνύει τη δύναμη της συλλογικής δράσης και αποδεικνύει ότι οι ουσιαστικές συνέργειες μπορούν να δημιουργήσουν μετρήσιμο και μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών (8 Ιουνίου), η Allianz και η Enaleia γιορτάζουν όχι μόνο τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτύχει, αλλά και τη συνεργασία τους και τους ανθρώπους που καθιστούν δυνατή, κάθε ημέρα, την αποκατάσταση και προστασία των θαλασσών μας.

Οι δύο οργανισμοί συνεχίζουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας, διερευνώντας καινοτόμες λύσεις που δίνουν δεύτερη ζωή στο θαλάσσιο πλαστικό και μετατρέπουν τα απορρίμματα σε πολύτιμους πόρους. Η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στην απομάκρυνση της ρύπανσης από τις θάλασσες, αλλά συμβάλλει και στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος. Η Allianz, μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίζει δράσεις με μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να συμβάλλει ενεργά στην προστασία της Μεσογείου και των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές.

Λίγα λόγια για την Enaleia

Η Enaleia αποτελεί έναν βραβευμένο από τα Ηνωμένα Έθνη κοινωνικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και την Αφρική, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου θαλάσσιου οικοσυστήματος μέσω λύσεων κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας. Ξεκίνησε το 2016 ως η πρώτη σχολή επαγγελματικής αλιείας στην Ελλάδα και εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό που συνεργάζεται με αλιευτικές κοινότητες για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης και της υπεραλίευσης. Μέσα από προγράμματα όπως το Mediterranean CleanUp, κινητοποιεί αλιείς για τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων, ενώ παράλληλα ενσωματώνει τα ανακτημένα υλικά στην κυκλική οικονομία μέσω ανακύκλωσης και επαναξιοποίησης.