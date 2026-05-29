Ταξίδι Επιβράβευσης στη Μαδρίτη για τους Κορυφαίους Συνεργάτες της Allianz

Μια μοναδική εμπειρία γεμάτη πολιτισμό, πολυτέλεια και αναγνώριση της αριστείας

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ταξίδι επιβράβευσης που διοργάνωσε η Allianz για τους κορυφαίους συνεργάτες της, από τις 8 έως τις 12 Μαΐου 2026, στη Μαδρίτη. Το ταξίδι αυτό αποτέλεσε την αναγνώριση της εξαιρετικής απόδοσής τους στον Διαγωνισμό Πωλήσεων του 2025 και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Allianz να στηρίζει και να επιβραβεύει τους ανθρώπους της.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μαδρίτη, οι 150 συνεργάτες φιλοξενήθηκαν σε ένα πολυτελές 5* ξενοδοχείο, απολαμβάνοντας την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και τον πολιτιστικό πλούτο της ισπανικής πρωτεύουσας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις σε ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα, όπως το Museo del Prado, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία τέχνης παγκοσμίως, με αριστουργήματα των Velázquez, Goya και El Greco. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το μαγευτικό Toledo, τη μεσαιωνική πόλη που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, όπου περιηγήθηκαν στα γραφικά σοκάκια και γνώρισαν την πλούσια ιστορία της.

Η Allianz, πιστή στη φιλοσοφία της να προσφέρει εμπειρίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες, σχεδίασε ένα ταξίδι με προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντας στους συνεργάτες εκπλήξεις και δραστηριότητες.

Η κορύφωση του ταξιδιού πραγματοποιήθηκε στο εντυπωσιακό ballroom του Teatro Real, ενός από τους σημαντικότερους χώρους όπερας και πολιτισμού στην Ευρώπη. Το Teatro Real, που λειτουργεί από τον 19ο αιώνα και βρίσκεται απέναντι από το Βασιλικό Παλάτι, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την καθιερωμένη βραδιά βραβεύσεων των συνεργατών και το λαμπερό gala dinner.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο CEO της Allianz κ. Βασίλης Χριστίδης, αναφέρθηκε στη στρατηγική συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα και την έναρξη μακροχρόνιας αποκλειστικής συνεργασίας στο bancassurance. Όπως τόνισε: «Στόχος μας δεν είναι μόνο η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας, αλλά και συνολικά η μεγέθυνση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ώστε να προσεγγίσει τα ευρωπαϊκά επίπεδα ασφαλιστικής διείσδυσης, αξιοποιώντας όλα τα κανάλια που διαθέτει η Allianz, πλέον και το bancassurance».

Ο κ. Στέφανος Μαλαχιάς, Εμπορικός Διευθυντής, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας αυτής, σημειώνοντας ότι: «Το φυσικό δίκτυο παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης και παραγωγής, ενισχύοντας τη στρατηγική θέση της Allianz».

Τους συνεργάτες συνόδευσαν τα στελέχη της Allianz κ. Χρήστος Γεωργίου, Chief Insurance Officer, κ. Γιώργος Γκοτζαγεώργης, Αναπληρωτής Εμπορικός Διευθυντής, κ. Λεωνίδας Γαϊτάνος, Διευθυντής Δικτύου Πωλήσεων Αποκλειστικής Συνεργασίας, Μεσιτών και Εναλλακτικών Δικτύων, κα. Μάρα Θεοχάρη, Commercial Planning & Operations Manager, κα Ζωή Σταματούκου, Product Management Supervisor, καθώς και οι Επιθεωρητές Πωλήσεων κα. Τζωρτζίνα Κανέλλου, κ. Χρίστος Σφίγγας, κα. Στέλλα Χατζηκυριάκου και κ. Κώστας Χρονόπουλος.

Την οργάνωση και τον συντονισμό του ταξιδιού, ανέλαβε ο κ. Κώστας Χαλκιώτης, Προϊστάμενος Marketing & Επικοινωνίας της εταιρίας.

Με το ταξίδι αυτό, η Allianz επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της να επιβραβεύει την αριστεία και να ενισχύει τις δυνατότητες των συνεργατών της για περαιτέρω ανάπτυξη και επιτυχία. Το ταξίδι στη Μαδρίτη δεν ήταν απλώς μια επιβράβευση, αλλά και μια υπενθύμιση της δύναμης της συνεργασίας και της σημασίας της συνεχούς εξέλιξης. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και τη δέσμευση για συνεχή εξέλιξη, η Allianz ανανεώνει το ραντεβού της με τους συνεργάτες της για τον επόμενο προορισμό: τη μαγευτική Γαλλική Ριβιέρα.

Η Διεύθυνση του κ. Τσιώμου Γιώργου

Η Διεύθυνση του κ. Κωτσαρινη Ιωάννη

Η Διεύθυνση του κ. Στασινόπουλου Γιώργου

Η Διεύθυνση του κ. Κούρτη Δημήτρη

Η Διεύθυνση του κ. Διαμαντόπουλου Σταύρου

Η Διεύθυνση Πωλήσεων του κ. Τουπή Βασίλη

Η Διεύθυνση Πωλήσεων Σ.ΜΑ. Ο.Ε.

Η Διεύθυνση Πωλήσεων Κολοβός Α. Ε.Ε.

Η Διεύθυνση Πωλήσεων του κ. Ράπτη Θανάση

Η Διεύθυνση Πωλήσεων Θερμός Ο.Ε.

Η Διεύθυνση Πωλήσεων Βουδούρης Ν. - Παρλαμάς Δ. Ο.Ε.

Η Διεύθυνση Πωλήσεων του κ. Ρούσση Κώστα

Η Διεύθυνση Πωλήσεων του κ. Καρυώτη Γιώργου

Ο κ. Βασίλης Χριστίδης

Ο κ. Γιώργος Γκοτζαγεώργης

Ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνος

Ο κ. Στέφανος Μαλαχιάς

Ομαδική Φωτογραφία στη Μαδρίτη

Ομαδική Φωτογραφία στο Toledo