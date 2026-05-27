Βασίλης Χριστίδης (Allianz): Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες, συνεργάτες και κοινωνία

Με μια ματιά Την προσήλωση της Allianz στις αξίες της ασφάλισης, με επίκεντρο την ανθρώπινη επαφή και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης, επαναβεβαιώνει με συνέντευξή του στην εφημερίδα «NextDeal» o CEO της Allianz, κ. Βασίλης Χριστίδης

Ερωτηθείς σχετικά, σημειώνει ότι «στην Allianz δεν αντιμετωπίζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως υποκατάστατο του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά ως εργαλείο που ενισχύει τις δυνατότητες των ανθρώπων μας»

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Την προσήλωση της Allianz στις αξίες της ασφάλισης, με επίκεντρο την ανθρώπινη επαφή και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης, επαναβεβαιώνει με συνέντευξή του στην εφημερίδα «NextDeal» o CEO της Allianz, κ. Βασίλης Χριστίδης. «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και το δίκτυό μας, σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μας επαγγελματική αυτονομία και τα κατάλληλα εφόδια για τη βιωσιμότητά τους και την άμεση εξυπηρέτηση ιδιωτών και επιχειρήσεων», τονίζει ο κ. Χριστίδης. Σημειώνει ακόμη ότι η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια πολυκαναλική στρατηγική εξυπηρέτησης και εφαρμόζει σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και εργαλεία που επιτρέπουν ταχύτερες διαδικασίες, ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες και απλούστερη διαχείριση αιτημάτων.

Ερωτηθείς σχετικά, σημειώνει ότι «στην Allianz δεν αντιμετωπίζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως υποκατάστατο του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά ως εργαλείο που ενισχύει τις δυνατότητες των ανθρώπων μας».

1. Πώς διαμορφώνεται η στρατηγική της Allianz Ελλάδος μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων και αβεβαιότητας;

Σήμερα, η στρατηγική της Allianz Ελλάδος αναπτύσσεται γύρω από την ανθεκτικότητα, την προσαρμοστικότητα και τη δυνατότητα έγκαιρης ανταπόκρισης σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς. Η ασφαλιστική αγορά καλείται να λειτουργήσει μέσα σε συνθήκες αυξημένης πολυπλοκότητας, καθώς παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, οι κυβερνοκίνδυνοι, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οικονομικές πιέσεις και η ταχύτατη τεχνολογική πρόοδος επηρεάζουν ριζικά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ιδιώτες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επενδύουμε συστηματικά σε ευέλικτα επιχειρησιακά μοντέλα, στην αναβάθμιση των ψηφιακών μας υποδομών και στη δημιουργία ασφαλιστικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, στη σωστή αξιολόγηση των κινδύνων και στη διαμόρφωση προϊόντων που προσφέρουν ουσιαστική προστασία και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία.

Η στρατηγική μας βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και την κοινωνία συνολικά. Γι’ αυτό, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και στο δίκτυό μας, διατηρώντας ισχυρή ανθρώπινη παρουσία στην αγορά και καλλιεργώντας μια κουλτούρα συνεργασίας, διαφάνειας και συνεχούς εξέλιξης.

2. Ποιον ρόλο παίζουν οι νέες τεχνολογίες (AI, data analytics) στη λήψη αποφάσεων της εταιρείας;

Οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα data analytics αποτελούν πλέον βασικούς πυλώνες της λειτουργίας και της ανάπτυξης της εταιρείας. Η αξιοποίησή τους μας επιτρέπει να λαμβάνουμε πιο γρήγορες, ακριβείς και αποτελεσματικές αποφάσεις, σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα προσαρμογής και η σωστή αξιολόγηση δεδομένων είναι καθοριστικής σημασίας.

Ήδη αξιοποιούμε εφαρμογές AI και προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων σε κρίσιμες λειτουργίες, όπως η αξιολόγηση κινδύνων, ο έλεγχος δεδομένων, η ανίχνευση ασφαλιστικής απάτης και η βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών. Μέσα από την ανάλυση μπορούμε να εντοπίζουμε έγκαιρα νέες τάσεις, να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να σχεδιάζουμε πιο προσωποποιημένες ασφαλιστικές λύσεις.

Ωστόσο, στην Allianz δεν αντιμετωπίζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως υποκατάστατο του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά ως εργαλείο που ενισχύει τις δυνατότητες των ανθρώπων μας. Η τεχνολογία λειτουργεί συμπληρωματικά στην εμπειρία, στην κρίση και τη συμβουλευτική προσέγγιση των στελεχών και των συνεργατών μας, στοιχεία που παραμένουν θεμελιώδη στον ασφαλιστικό κλάδο, όπου η εμπιστοσύνη και η προσωπική σχέση διατηρούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

3. Πώς προσεγγίζετε την εκπαίδευση και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού σας;

Η εκπαίδευση και η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας αποτελούν προτεραιότητα και βασικό στοιχείο της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Allianz Ελλάδος. Σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, θεωρούμε απαραίτητη τη συνεχή επένδυση στη γνώση, στις δεξιότητες και στην επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας.

Υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξοικείωση με νέες τεχνολογίες, ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε οι ομάδες μας να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ασφαλιστικού κλάδου με ταχύτητα και να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας ακόμα πιο αποτελεσματικά.

Παράλληλα, καλλιεργούμε την κουλτούρα ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη συνεργασία, την καινοτομία και τη συνεχή εξέλιξη. Βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας μας είναι οι άνθρωποί μας να αισθάνονται ότι έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση λύσεων και στην εξέλιξη του οργανισμού, αποκτώντας ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης και επαγγελματικής προόδου.

4. Με ποιους τρόπους ενισχύετε την εμπειρία πελάτη σε όλα τα κανάλια εξυπηρέτησης;

Τα τελευταία χρόνια, οι απαιτήσεις των καταναλωτών έχουν αλλάξει σημαντικά. Η άμεση εξυπηρέτηση, η σαφής και προσωποποιημένη επικοινωνία, η ευκολία στις διαδικασίες και η ολοκληρωμένη εμπειρία σε κάθε σημείο επαφής με την εταιρία είναι πλέον τα ζητούμενα. Στην Allianz αναγνωρίζουμε αυτήν τη μετάβαση και επενδύουμε συστηματικά στη δημιουργία μιας εμπειρίας που συνδυάζει την τεχνολογία με την ανθρώπινη υποστήριξη και τη συμβουλευτική προσέγγιση.

Έχουμε υιοθετήσει μια πολυκαναλική στρατηγική εξυπηρέτησης, μέσα από την οποία οι πελάτες μας μπορούν να επικοινωνούν και να διευκολύνονται με τον τρόπο που ανταποκρίνεται καλύτερα στο προφίλ τους. Εφαρμόζουμε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και εργαλεία που επιτρέπουν ταχύτερες διαδικασίες, ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και απλούστερη διαχείριση αιτημάτων.

Το πλέον, όμως, σημαντικό κανάλι εξυπηρέτησης είναι η προσωπική σχέση που επιδιώκουμε να χτίζουμε σταθερά με τον κάθε πελάτη μας, μέσα από την αξιοπιστία, τη διαφάνεια, τη συνέπεια και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του. Γι’ αυτό, επενδύουμε συστηματικά και στηρίζουμε έμπρακτα το δίκτυό μας σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μας επαγγελματική αυτονομία και τα κατάλληλα εφόδια για τη βιωσιμότητά τους και την άμεση εξυπηρέτηση ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στις αρχές της ασφάλισης, κρατώντας στο επίκεντρο την ανθρώπινη επαφή και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης. Το δίκτυό μας σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε στάδιο της ασφαλιστικής διαδρομής των πελατών μας με κατανόηση, καθοδήγηση και σταθερή παρουσία.