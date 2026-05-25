Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στο Nextdeal που κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή σε ελληνικά και αγγλικά!

Με μια ματιά Με 120 σελίδες στα ελληνικά και αγγλικά, αφιερωμένη στο 26ο Insurance & Reinsurance Meeting της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (20-22 Μαΐου 2026) κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας η εφημερίδα Nextdeal.

Διαβάστε πως οι επτά πρώτες σε παραγωγή ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας αναμένεται, να ανακατέψουν εκ νέου την τράπουλα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Με 120 σελίδες στα ελληνικά και αγγλικά, αφιερωμένη στο 26ο Insurance & Reinsurance Meeting της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (20-22 Μαΐου 2026) κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας η εφημερίδα Nextdeal.

Γράφουν στο Nextdeal:

Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος ΕΑΕΕ

Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ

Επίσης όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ασφαλιστικών εταιρειών, καταθέτουν τις απόψεις τους

Για τη συμβολή της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την κοινωνία

Για το ρόλο που καλείται να αναλάβει ο ασφαλιστικός κλάδος στο μέλλον

Για την στρατηγική των ασφαλιστικών εταιρειών στο σημερινό περιβάλλον

Για τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του κλάδου τα επόμενα χρόνια

Για τα σχέδια ανάπτυξης των εταιρειών

Για τις επενδύσεις, την εκπαίδευση, την υγεία και τις νέες τεχνολογίες

Σε αυτά και άλλα πολλά απαντούν στο μεγάλο αφιέρωμα του Nextdeal για την ελληνική ασφαλιστική αγορά:

Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, NN HELLAS

Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Ασφαλιστική

Πάνος Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Generali Hellas

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Eurolife FFH

Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Interamerican

Βασίλης Χριστίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Allianz

Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ERGO

Hassène Feki διευθύνων σύμβουλος Groupama Ασφαλιστική

Ιωάννης Λαπατάς, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, Ατλαντική Ένωση

Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Υδρόγειος Ασφαλιστική

Σταύρος Καραγρηγορίου, Γενικός Διευθυντής,Μινέττα Ασφαλιστική

Δημήτρης Ζορμπάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Syndea

Κάρολος Σαΐας, Διευθύνων Σύμβουλος, Ιnterasco

Νικόλαος Μακρόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Νίκος Ζάχος, Γενικός Διευθυντής, NP Ασφαλιστική

Στάθης Φρούσος Διευθύνων Σύμβουλος GP Ασφαλιστική

Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, Γενικός Διευθυντής HDI Global SE Hellas

Τερέζα Σκαρλάτου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Allianz Trade

Δημήτρης Τσεσμετζόγλου Διευθύνων Σύμβουλος Howden Hellas & Cyprus

Γιάννης Μπράβος Διευθύνων Σύμβουλος Be.Brokers

Άννυ Τρύφων - Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Designia Insurance Brokers

Μαρίνα Νικολάου Chief Insurance Business Officer Credia Bank

Σάββας Σιδηρόπουλος, Managing Director DAT HELLAS

Δημήτρης Βαλαβάνης, Managing Director DAT HELLAS

Βάντα Γιανναρά, Co-founder & Group CEO DGTAL

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