ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στο Nextdeal που κυκλοφορεί σε ελληνικά και αγγλικά!
SHARE:
Με μια ματιά
- Με 120 σελίδες στα ελληνικά και αγγλικά, αφιερωμένη στο 26ο Insurance & Reinsurance Meeting της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (20-22 Μαΐου 2026) κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας η εφημερίδα Nextdeal.
- Διαβάστε πως οι επτά πρώτες σε παραγωγή ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας αναμένεται, να ανακατέψουν εκ νέου την τράπουλα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Με 120 σελίδες στα ελληνικά και αγγλικά, αφιερωμένη στο 26ο Insurance & Reinsurance Meeting της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (20-22 Μαΐου 2026) κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας η εφημερίδα Nextdeal.
Γράφουν στο Nextdeal:
Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος ΕΑΕΕ
Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ
Επίσης όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ασφαλιστικών εταιρειών, καταθέτουν τις απόψεις τους
Για τη συμβολή της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την κοινωνία
Για το ρόλο που καλείται να αναλάβει ο ασφαλιστικός κλάδος στο μέλλον
Για την στρατηγική των ασφαλιστικών εταιρειών στο σημερινό περιβάλλον
Για τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του κλάδου τα επόμενα χρόνια
Για τα σχέδια ανάπτυξης των εταιρειών
Για τις επενδύσεις, την εκπαίδευση, την υγεία και τις νέες τεχνολογίες
Σε αυτά και άλλα πολλά απαντούν στο μεγάλο αφιέρωμα του Nextdeal για την ελληνική ασφαλιστική αγορά:
Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, NN HELLAS
Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Ασφαλιστική
Πάνος Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Generali Hellas
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Eurolife FFH
Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Interamerican
Βασίλης Χριστίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Allianz
Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ERGO
Hassène Feki διευθύνων σύμβουλος Groupama Ασφαλιστική
Ιωάννης Λαπατάς, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, Ατλαντική Ένωση
Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Υδρόγειος Ασφαλιστική
Σταύρος Καραγρηγορίου, Γενικός Διευθυντής,Μινέττα Ασφαλιστική
Δημήτρης Ζορμπάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Syndea
Κάρολος Σαΐας, Διευθύνων Σύμβουλος, Ιnterasco
Νικόλαος Μακρόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική
Νίκος Ζάχος, Γενικός Διευθυντής, NP Ασφαλιστική
Στάθης Φρούσος Διευθύνων Σύμβουλος GP Ασφαλιστική
Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, Γενικός Διευθυντής HDI Global SE Hellas
Τερέζα Σκαρλάτου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Allianz Trade
Δημήτρης Τσεσμετζόγλου Διευθύνων Σύμβουλος Howden Hellas & Cyprus
Γιάννης Μπράβος Διευθύνων Σύμβουλος Be.Brokers
Άννυ Τρύφων - Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Designia Insurance Brokers
Μαρίνα Νικολάου Chief Insurance Business Officer Credia Bank
Σάββας Σιδηρόπουλος, Managing Director DAT HELLAS
Δημήτρης Βαλαβάνης, Managing Director DAT HELLAS
Βάντα Γιανναρά, Co-founder & Group CEO DGTAL
Στην υπόλοιπη θεματολογία μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:
«Πόλεμος» για την κυριαρχία
Διαβάστε πως οι επτά πρώτες σε παραγωγή ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας αναμένεται, να ανακατέψουν εκ νέου την τράπουλα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Οι ασφαλιστικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διατηρούν ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική
Από την Κροατία έως τη Σερβία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, οι περισσότερες αγορές καταγράφουν διψήφιους ή υψηλούς μονοψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης
ΤτE: Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Οι προοπτικές του ασφαλιστικού τομέα
Tα mega deals μεταξύ τραπεζών-ασφαλιστικών εκτοξεύουν τις προοπτικές στο bancassurance
Ασφαλιστικές Εταιρείες
Πού επενδύει ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής
Εκθέσεις Φερεγγυότητας
Οι παραγωγή ασφαλίστρων των εταιρειών για το 2025 που δημοσίευσαν εκθέσεις φερεγγυότητας, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων από το «NextDeal. Αναλυτικός Πίνακας
Κυπριακή Αγορά
Η ισχυρή εικόνα φερεγγυότητας και κερδοφορίας που κατέγραψαν οι κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες το 2025.Αναλυτικός Πίνακας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Euronext Athens, Από recovery story γίνεται επενδυτικός προορισμός
Σε μεταβατική περίοδο η ελληνική οικονομία
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Η σύγχρονη προσέγγιση στην εκπαίδευση των στελεχών των
Ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Ο ρόλος του InsurTech στο «client journey»
EIOPA
Η Generative AI μετασχηματίζει την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Γεννήσεις σε ελεύθερη πτώση. Το δημογραφικό πρόβλημα και ο ρόλος της μετανάστευσης
ΥΓΕΙΑ
Καρδιαγγειακά νοσήματα,Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση για την υγεία των πολιτών
Αύξηση των κλινικών μελετών καταγράφει η Ελλάδα
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο πρώτος όμιλος στην Ελλάδα με δύο νοσοκομεία διαπιστευμένα κατά JCI
ΙΑΣΩ
Εξωτερικά Ιατρεία και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για κάθε ανάγκη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο ρίσκο της κυβερνοασφάλειας στην ασφάλιση οχημάτων
Η ιστορική διαδρομή της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Σπάνια ασφαλιστήρια συμβόλαια από το Λεύκωμα «Συλλεκτικά Ασφαλιστικά Συμβόλαια», του εκδότη και συγγραφέα κ. Ευάγγελου Σπύρου