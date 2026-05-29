Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου (HDI Global SE, Hellas): Επενδύει στην εξειδικευμένη διαχείριση κινδύνων

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

«Η στρατηγική μας εστιάζει στη συνεχή ενίσχυση του εξειδικευμένου underwriting και του risk consulting, δίνοντας στους πελάτες μας τη δυνατότητα να ενσωματώνουν την ασφάλιση σε κάθε επιχειρηματική απόφαση» ,τονίζει σε συνέντευξή του στο «NextDeal» ο Managing Director της HDI Hellas, κ. Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου. Επισημαίνει παράλληλα ότι η εταιρεία παραμένει προσανατολισμένη σε τομείς αυξημένης πολυπλοκότητας και συχνότητας κινδύνων.

Ποια είναι τα βασικά στρατηγικά σας σχέδια για τα επόμενα 3-5 χρόνια και σε ποιους τομείς σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο;

Η στρατηγική μας για τα επόμενα 305 χρόνια βασίζεται σε μια απλή αλλά κρίσιμη παραδοχή. Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη της ασφαλιστικής μας βιομηχανίας ακολουθώντας την ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας είναι απαραίτητη ισχυρότερη ασφαλιστική συνείδηση, ορθότερη διαχείριση των κινδύνων, και όχι απλά περισσότερη παραγωγή. Για εμάς, αυτό το «κενό προστασίας» είναι το βασικό πεδίο ευθύνης και ανάπτυξης. Στην πράξη, η στρατηγική μας έχει τέσσερις συνιστώσες. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε εξειδικευμένο underwriting και risk consulting, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να ενσωματώνουν την ασφάλιση σε κάθε επιχειρηματική τους απόφαση. Θα διατηρήσουμε τον προσανατολισμό μας σε τομείς όπου οι κίνδυνοι γίνονται πιο σύνθετοι και πιο συχνοί, όπως φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή, περιουσία, αστικές ευθύνες, τεχνικά έργα, μεταφορές και cyber risks, ενώ ταυτόχρονα θα επενδύσουμε σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Θα αξιοποιήσουμε περισσότερο την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, όχι ως υποκατάστατο της ανθρώπινης κρίσης, αλλά ως εργαλείο καλύτερης ανάλυσης, πρόληψης, ταχύτερης εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης ζημιών. Εκεί όμως που πραγματικά κρίνεται η αξία μας είναι στην καθημερινή συνεργασία, στην τεχνική ποιότητα των λύσεων, στην ταχύτητα και διαφάνεια στη διαχείριση ζημιών, στην εγγύτητα με τον πελάτη και στην ικανότητα να μετατρέπουμε τη διεθνή εμπειρία σε πρακτική αξία για την ελληνική επιχείρηση.

Πώς θα περιγράφατε το προφίλ και τη διαφοροποίηση της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά και τι σας κάνει να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό;

Το προφίλ της HDI Global SE, Hellas στην ελληνική αγορά είναι σαφές: Είμαστε ένας εξειδικευμένος ασφαλιστής βιομηχανικών, εμπορικών και εταιρικών κινδύνων, με διεθνή ισχύ και βαθιά τοπική γνώση. Το ελληνικό υποκατάστημα λειτουργεί στην Αθήνα από το 1995 και αποτελεί περιφερειακό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Βαλκανικής και της Μεσογείου. Αυτή η διπλή διάσταση, τοπική παρουσία και διεθνές αποτύπωμα, είναι κρίσιμη για επιχειρήσεις που αναπτύσσονται, επενδύουν, εξάγουν ή λειτουργούν σε περισσότερες από μία αγορές. Η διαφοροποίησή μας αποτυπώνεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι η εξειδίκευση. Εστιάζουμε σε σύνθετους επιχειρηματικούς κινδύνους, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις και όχι τυποποιημένη ασφαλιστική κάλυψη. Ο δεύτερος είναι η διεθνής κλίμακα.

Η HDI Global διαθέτει δίκτυο σε περισσότερες από 175 χώρες, υποστηρίζει πάνω από 5.200 διεθνή προγράμματα και παράγει περισσότερα από 30.000 τοπικά ασφαλιστήρια στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων. Και, τέλος, η χρηματοοικονομική αξιοπιστία. Ως μέρος του Ομίλου Talanx, συνδεόμαστε με έναν διεθνή ασφαλιστικό όμιλο που το 2025 κατέγραψε ασφαλιστικά έσοδα 49 δισ. ευρώ και EBIT 5,3 δισ. ευρώ, ενώ η HDI Global είχε ασφαλιστικά έσοδα 10,3 δισ. ευρώ και ΕΒΙΤ 732 εκατ. ευρώ. Η πιστοληπτική αξιολόγηση AA-/stable από την S&P και A+/stable από την AM Best ενισχύουν αυτήν την εικόνα αξιοπιστίας, ιδιαίτερα σε μεγάλα και μακροχρόνια εταιρικά προγράμματα.