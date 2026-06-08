AMICE: Οι ευρωπαϊκές αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά

Οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες αλληλασφάλισης και συνεταιρισμού συνεχίζουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ασφαλιστική αγορά της Ευρώπης, καταγράφοντας έσοδα από ασφάλιστρα που προσεγγίζουν τα 570 δισ. ευρώ και συνολικό ενεργητικό που υπερβαίνει τα 4 τρισ. ευρώ.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την τελευταία Έκθεση Μεριδίου Αγοράς της Ευρωπαϊκής Αλληλασφαλιστικής Εταιρείας (AMICE), η οποία δημοσιεύθηκε σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αλληλασφάλισης (ICMIF). Μέλος της μεγάλης οικογένειας της AMICE από την χώρα μας και η Syndea, ο διευθύνων σύμβουλος της οποίας Δημήτρης Ζορμπάς με ανάρτηση του στο facebook μας πληροφορεί για τις εντυπωσιακές επιδόσεις των ευρωπαϊκών αλληλασφαλιστικών και συνεταιριστικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Η ανάρτηση του κ. Ζορμπά

Η έκθεση αναδεικνύει τη σημαντική συμβολή των αλληλασφαλιστικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι επιχειρήσεις του κλάδου αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το 30% της συνολικής ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, ενώ κατέγραψαν αύξηση ασφαλίστρων κατά 6% την περίοδο 2019-2024. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του μοντέλου αλληλασφάλισης και συνεταιριστικής ασφάλισης, ακόμη και σε περιόδους οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία των αλληλασφαλιστικών και συνεταιριστικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. Οι οργανισμοί αυτοί κατέχουν πλειοψηφικά μερίδια αγοράς στις Κάτω Χώρες, τη Φινλανδία, τη Γαλλία και τη Δανία, ενώ διατηρούν ηγετική θέση σε εξειδικευμένους ασφαλιστικούς κλάδους, όπως η ασφάλιση αυτοκινήτων στη Γερμανία.

Η AMICE υπογραμμίζει ότι η επιτυχία αυτή αντανακλά τη διαρκή προσήλωση των μελών της στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προωθεί τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του τομέα, συμβάλλοντας στο ευρύτερο δημόσιο συμφέρον μέσα από ένα βιώσιμο και ανθρωποκεντρικό ασφαλιστικό μοντέλο.

Κεντρική φωτογραφία: Ο διευθύνων σύμβουλος της Syndea, Δημήτρης Ζορμπάς