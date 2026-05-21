Σαρρηγεωργίου από την Ύδρα: Χωρίς κίνητρα και εφαρμογή των νόμων δεν μπορεί να αναπτυχθεί η ασφάλιση

Με μια ματιά Χωρίς φορολογικά και θεσμικά κίνητρα η ανάπτυξη της ασφάλισης θα παραμείνει «βραδυφλεγής»,

Η Ευρώπη χρειάζεται νέα εργαλεία που θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να επενδύουν μακροπρόθεσμα.

Μήνυμα ενότητας της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και σαφείς προειδοποιήσεις για τις προκλήσεις που έρχονται, έστειλε ο πρόεδρος της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, μιλώντας προς τους δημοσιογράφους στο πλαίσιο του 26ου Meeting Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα.

Σε μία συζήτηση που είχε περισσότερο χαρακτήρα ανοιχτού διαλόγου παρά τυπικής συνέντευξης Τύπου, ο κ. Σαρρηγεωργίου στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στην ασφαλιστική αγορά, σημειώνοντας ότι, παρά τον ανταγωνισμό, υπάρχει κοινός στόχος.

«Αυτό που έχουμε πετύχει όλοι μαζί είναι ότι είμαστε μαζί. Είμαστε συναγωνιστές, αλλά είμαστε μαζί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας παράλληλα έναν προσωπικό απολογισμό, καθώς –όπως είπε– ήταν η τελευταία φορά που συμμετείχε στο συγκεκριμένο meeting από τη θέση που κατέχει σήμερα.

Αναφερόμενος στην πορεία της αγοράς, τόνισε ότι η ελληνική ασφαλιστική παραγωγή ξεπέρασε πλέον τα 6 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το μέγεθος της αγοράς παραμένει μικρό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. «Τα 6 δισ. ευρώ είναι το μέγεθος μίας μεσαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην Κεντρική Ευρώπη», σχολίασε, σημειώνοντας πάντως ότι η αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της κυβέρνησης και στα κίνητρα που απαιτούνται για να ενισχυθεί η ασφαλιστική συνείδηση. Όπως είπε, η σημερινή κυβέρνηση είναι «business friendly» και αντιλαμβάνεται τη σημασία της ασφάλισης, ενώ αποκάλυψε ότι η ιδέα για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ μέσω ασφάλισης κατοικιών προέκυψε μέσα από συγκεκριμένες συζητήσεις με κυβερνητικά στελέχη, κατά τις οποίες υπολογίστηκε το κόστος των φυσικών καταστροφών για το Δημόσιο.

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ υπογράμμισε ότι χωρίς φορολογικά και θεσμικά κίνητρα η ανάπτυξη της ασφάλισης θα παραμείνει «βραδυφλεγής», καθώς οι κοινωνικές και αποταμιευτικές συνήθειες δεν αλλάζουν εύκολα. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στα κεφαλαιοποιητικά συστήματα αποταμίευσης και σύνταξης, επισημαίνοντας ότι ακόμη και το ΤΕΚΑ δυσκολεύεται να πετύχει τους στόχους του χωρίς ουσιαστικά κίνητρα προς τους νέους εργαζόμενους.

Παράλληλα, στάθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης και των επενδύσεων, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται νέα εργαλεία που θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να επενδύουν μακροπρόθεσμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα του «value for money» των ασφαλιστικών προϊόντων, το οποίο –όπως είπε– έχει τεθεί έντονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν και αναγνώρισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ζητήματα, τόνισε πως δεν είναι σωστό να αντιμετωπίζεται συλλήβδην η ασφαλιστική αγορά ως προβληματική. Κάλεσε ωστόσο όλους τους κρίκους της αλυσίδας –ασφαλιστικές εταιρείες, διαμεσολάβηση, νοσοκομεία και παρόχους υπηρεσιών– να εξετάσουν πώς μπορεί να μειωθεί το συνολικό κόστος και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα.

Ο κ. Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε εκτενώς και στην τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντάς την πραγματική επανάσταση που θα αλλάξει δραστικά το τοπίο. Προειδοποίησε μάλιστα ότι όποιος δεν προσαρμοστεί γρήγορα στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, είτε πρόκειται για ασφαλιστικές εταιρείες είτε για διαμεσολαβητές, θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη εφαρμογής των νόμων στην πράξη, εστιάζοντας στην υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 500.000 ευρώ. Όπως είπε, η αγορά έχει ήδη ζητήσει από την Πολιτεία τη δημιουργία ουσιαστικών ελέγχων και μηχανισμών πίεσης προς όσους δεν συμμορφώνονται, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς εφαρμογή οι νόμοι μένουν κενό γράμμα.