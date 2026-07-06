Εθελοντική αιμοδοσία στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας την Τρίτη 7 Ιουλίου – Οδηγίες προς αιμοδότες

Το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα δεν κάνουν διακοπές.

Γι’ αυτό, στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, εργαζόμενοι, ιατροί, συνεργάτες και επισκέπτες ενώνουμε κάθε καλοκαίρι τις δυνάμεις μας, προσφέροντας αίμα για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου | 09:30 – 13:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Η δράση πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας η προσφορά είναι στο αίμα μας.

Αν είσαι ήδη αιμοδότης, σε περιμένουμε ξανά. Αν σκέφτεσαι να δώσεις αίμα για πρώτη φορά, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή.

Γίνε κι εσύ μέρος μιας αλυσίδας ζωής που ενώνει όλους μας. Σε περιμένουμε!

Για την καλύτερη προετοιμασία σας, ακολουθούν οι οδηγίες της Ν.Υ. Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ο αιμοδότης θα πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών, κλινικά υγιής , χωρίς πρόβλημα αναιμίας, χρόνιας αλλεργίας, πρόσφατο χειρουργείο, τατουάζ ή βελονισμό (το τελευταίο τετράμηνο), οδοντιατρική επέμβαση (το τελευταίο 7ήμερο), και να μην είναι άυπνος, νηστικός, ταλαιπωρημένος.

Αν πρόκειται για αιμοδότη που παίρνει φάρμακα για αρτηρ.υπέρταση(πίεση), χοληστερίνη-τριγλυκερίδια , ουρικό οξύ κ.α. θα πρέπει να μην τα έχει πάρει για τουλάχιστον 24 ώρες.

Αν πρόκειται για γυναίκα, θα πρέπει να μην έχει πρόσφατη εγκυμοσύνη,τον τελευταίο χρόνο. Να μη βρίσκεται σε περίοδο θηλασμού και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 3 ημέρες από το τέλος της εμμήνου ρύσεως.

Σε πρωινή αιμοληψία θα πρέπει να έχει φάει πρωινό και υγρά, να έχει κοιμηθεί 6-8 ώρες, το προηγούμενο βράδυ να μην έχει πιει αλκοόλ (επιτρέπεται έως 1 ποτό,1 μπύρα ή 1 ποτήρι κρασί) και να μην έχει πάρει αντιφλεγμονώδη και παυσίπονα τύπου Depon,Ponstan για 3 24ωρα και ασπιρίνη για 5 ημέρες.

Σε απογευματινή αιμοληψία θα πρέπει να έχει φάει κανονικό, σπιτικό γεύμα (όχι σάντουιτς κλπ) τουλάχιστον 3-4 ώρες πριν την αιμοδοσία, αρκετά υγρά και να είναι ξεκούραστος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

-Πολλά υγρά (νερό, χυμούς) και καλό γεύμα την υπόλοιπη ημέρα

-ΟΧΙ τσιγάρο και οδήγηση μεγάλης απόστασης για τουλάχιστον 1-2 ώρες μετά την αιμοδοσία

-ΟΧΙ αλκοόλ για τουλάχιστον 6 ώρες μετά την αιμοδοσία

-ΟΧΙ γυμναστήριο, βαριές δουλειές, ορθοστασία, ηλιοθεραπεία καθόλη την ημέρα

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σου στα ανωτέρω τηλέφωνα. 2413504386 & 2410234417