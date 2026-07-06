Eurobank Factors | Ηγέτης στην ελληνική αγορά factoring για 18η συνεχή χρονιά - Πρώτη παγκοσμίως στο export factoring

Η Eurobank Factors, 100% θυγατρική της Eurobank, διατήρησε για 18η συνεχή χρονιά την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά factoring, σύμφωνα με τα στοιχεία της Hellenic Factors Association για το 2025. Παράλληλα, κατέκτησε την 1η θέση παγκοσμίως στις υπηρεσίες export (εξαγωγικού) factoring, σύμφωνα με τα στοιχεία της FCI (Factors Chain International), του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού στον κλάδο του factoring.

Με μερίδιο αγοράς 29% , η Eurobank Factors πραγματοποίησε το 2025 κύκλο εργασιών ύψους €8,6 δισ.

Οι χρηματοδοτήσεις της εταιρείας ξεπέρασαν για πρώτη φορά το €1 δισ., καταγράφοντας ιστορικό υψηλό και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο του factoring στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Η διάκριση της Eurobank Factors ως πρώτης παγκοσμίως στις υπηρεσίες export factoring απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια του 58ου Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου (Annual Meeting) της FCI, που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα. Πρόκειται για τη 12η διεθνή διάκριση που αποσπά η Eurobank Factors από την FCI, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά ισχυρή παρουσία της μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών factoring διεθνώς.

Η Eurobank Factors συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων χρηματοδότησης, προσφέροντας αποτελεσματικότερες και ευέλικτες λύσεις στις επιχειρήσεις.