Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης - Η σχολική εκπαίδευση συναντά την πανεπιστημιακή έρευνα και τις τεχνολογίες του αύριο

Με την παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφίας Ζαχαράκη, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, το οποίο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, αναδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της πολιτείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και της πανεπιστημιακής έρευνας για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου οικοσυστήματος εκπαιδευτικής καινοτομίας.

Το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης αποτελεί έναν ακόμη κόμβο του πανελλαδικού δικτύου των 13 Κέντρων Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τα οποία υποστηρίζονται επιστημονικά και τεχνολογικά από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ μέσω της Κεντρικής Δομής Συντονισμού. Αποστολή τους είναι να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο οικοσύστημα μάθησης, όπου η σχολική εκπαίδευση συνδέεται ουσιαστικά με την έρευνα, την καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, προσφέροντας νέες ευκαιρίες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εγκατάσταση του Κέντρου στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης αξιοποιεί τη δυναμική ενός από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά οικοσυστήματα της χώρας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η πανεπιστημιακή γνώση, η εκπαιδευτική καινοτομία και η σχολική πράξη αλληλεπιδρούν δημιουργικά προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, η Ομάδα Έργου του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης, παρουσίασε βιωματικά εκπαιδευτικά σενάρια από το σύνολο των εργαστηρίων του Κέντρου. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν εφαρμογές εκπαιδευτικής ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίες αλληλεπίδρασης ανθρώπου–ρομπότ, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, δραστηριότητες ψηφιακής σχεδίασης, τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, καθώς και εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), μέσα από ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά σενάρια που ανέδειξαν τον παιδαγωγικό ρόλο των τεχνολογιών αιχμής στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση των δραστηριοτήτων του Κέντρου με τον εξοπλισμό που διαθέτουν ήδη οι σχολικές μονάδες. Παρουσιάστηκε πώς τα κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής, οι μικροελεγκτές και τα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποιούνται καθημερινά στα σχολεία μπορούν να αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης για τη μετάβαση σε πιο σύνθετες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής, εκτεταμένης πραγματικότητας και ψηφιακής κατασκευής. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο τρόπος με τον οποίο το εκπαιδευτικό υλικό και οι καλές πρακτικές που αναπτύσσονται στα Κέντρα Καινοτομίας επιστρέφουν στη σχολική τάξη, ενισχύοντας τη διάχυση της καινοτομίας σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ξεχωριστή θέση στις παρουσιάσεις κατείχε η υπεύθυνη και ηθική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Μέσα από τα εκπαιδευτικά σενάρια αναδείχθηκαν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ασφαλούς χρήσης ψηφιακών εργαλείων, διαφάνειας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ανάπτυξης ψηφιακού γραμματισμού, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος οφείλει να συνοδεύεται από υπεύθυνη χρήση και κριτική σκέψη.

Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ εκ μέρους των συνδιοργανωτών, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γεώργιος Μ. Κοντάκης και η Αντιπρόεδρος του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου, Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, κ. Ζαχαρούλα Σμυρναίου.

Στις δηλώσεις της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι «στην εκπαίδευση, οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν από τις ευκαιρίες που δημιουργούμε για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Εγκαινιάσαμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, το πέμπτο από τα δεκατρία Κέντρα Καινοτομίας που ιδρύονται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, επενδύοντας σε ένα δημόσιο σχολείο που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει. Η Κρήτη, τόπος γνώσης, έρευνας και δημιουργίας, γίνεται σημείο αναφοράς ενός εκπαιδευτικού οικοσυστήματος που καλλιεργεί τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τον προγραμματισμό, τις ψηφιακές εφαρμογές και τη βιωματική μάθηση, ως καθημερινά εργαλεία γνώσης και δεξιοτήτων. Το νέο Κέντρο Καινοτομίας θα αποτελέσει χώρο συνάντησης μαθητών, εκπαιδευτικών, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, μετατρέποντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε εκπαιδευτική πράξη. Παράλληλα, η ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού, οι μόνιμοι διορισμοί χιλιάδων εκπαιδευτικών, η ανανέωση των σχολικών βιβλίων και η αναβάθμιση των υποδομών, συνθέτουν μια ενιαία μεταρρυθμιστική πολιτική που εξασφαλίζει στα παιδιά μας, όπου κι αν φοιτούν, τα εφόδια για να πρωταγωνιστήσουν σ’ έναν κόσμο που αλλάζει. Η εκπαίδευση του αύριο δεν μπορεί να περιμένει. Και μια χώρα που θέλει να προχωρήσει μπροστά, οφείλει να επενδύει στη γνώση και στις δυνατότητες της νέας γενιάς».

Στην ομιλία της, η κ. Σμυρναίου, υπογράμμισε ότι η επιτυχία των Κέντρων Καινοτομίας βασίζεται στη δημιουργία ισχυρών συνεργειών μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών φορέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας, επισημαίνοντας ότι το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συνεργασίας στην πράξη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στρατηγική προοπτική του έργου, τονίζοντας ότι τα Κέντρα Καινοτομίας συνιστούν μια δυναμική υποδομή που εξελίσσεται διαρκώς μέσα από την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, τη δημιουργία νέων Κέντρων, την επέκταση σε σύγχρονες θεματικές περιοχές και τη συνεχή παραγωγή και διάχυση καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού προς όφελος της σχολικής κοινότητας.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ κ. Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κ. Νικόλαος Κατσαράκης, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) κ. Βασίλης Χαρμανδάρης, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιάννης Τζιτζίκας, οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Μάξιμος Σενετάκης, κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, καθώς και εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής, ακαδημαϊκής και τοπικής κοινότητας.

Η λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης ενισχύει το πανελλαδικό δίκτυο των Κέντρων Καινοτομίας και επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στον σχεδιασμό, τον επιστημονικό συντονισμό και την υποστήριξη ενός σύγχρονου οικοσυστήματος εκπαιδευτικής καινοτομίας, όπου η γνώση ακολουθεί μια διαρκή διαδρομή από τη σχολική τάξη στην έρευνα και από την έρευνα ξανά στη σχολική τάξη.