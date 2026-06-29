ΑΑΔΕ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ενημερώνει σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Ε2028/16.6.2026 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με θέμα:

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 5104/2024 (Α’ 58) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 216 του ν. 5222/2025 (Α’ 134), τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1162/19.10.2023 και την Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1275/2013».