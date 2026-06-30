Η ευγνωμοσύνη του αετού σε έναν στρατιώτη

Για μήνες, οι εργαζόμενοι σε ένα στρατιωτικό νεκροταφείο παρατήρησαν τον ίδιο φαλακρό αετό να προσγειώνεται κοντά σε έναν λευκό σταυρό. Δεν φαινόταν ποτέ να κυνηγάει. Απλά στεκόταν εκεί ήσυχα, μερικές φορές ακουμπώντας το κεφάλι του στο μαρκαδόρο, στη συνέχεια εξαφανιζόταν πριν πλησιάσει κανείς. Στην αρχή, οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήταν μια περίεργη σύμπτωση, μέχρι που ένας επιστάτης κοίταξε τελικά το όνομα στον τάφο και ανακάλυψε ότι ο στρατιώτης που θάφτηκε εκεί ήταν κάποτε μέρος μιας μονάδας ειδικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Για μήνες, οι εργαζόμενοι σε ένα στρατιωτικό νεκροταφείο παρατήρησαν τον ίδιο φαλακρό αετό να προσγειώνεται κοντά σε έναν λευκό σταυρό. Δεν φαινόταν ποτέ να κυνηγάει. Απλά στεκόταν εκεί ήσυχα, μερικές φορές ακουμπώντας το κεφάλι του στο μαρκαδόρο, στη συνέχεια εξαφανιζόταν πριν πλησιάσει κανείς. Στην αρχή, οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήταν μια περίεργη σύμπτωση, μέχρι που ένας επιστάτης κοίταξε τελικά το όνομα στον τάφο και ανακάλυψε ότι ο στρατιώτης που θάφτηκε εκεί ήταν κάποτε μέρος μιας μονάδας ειδικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.