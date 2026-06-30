ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚA ΝΕΑ
Η ευγνωμοσύνη του αετού σε έναν στρατιώτη
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Ο αετός συνέχιζε να εμφανίζεται στον τάφο ενός στρατιώτη.
Για μήνες, οι εργαζόμενοι σε ένα στρατιωτικό νεκροταφείο παρατήρησαν τον ίδιο φαλακρό αετό να προσγειώνεται κοντά σε έναν λευκό σταυρό. Δεν φαινόταν ποτέ να κυνηγάει. Απλά στεκόταν εκεί ήσυχα, μερικές φορές ακουμπώντας το κεφάλι του στο μαρκαδόρο, στη συνέχεια εξαφανιζόταν πριν πλησιάσει κανείς. Στην αρχή, οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήταν μια περίεργη σύμπτωση, μέχρι που ένας επιστάτης κοίταξε τελικά το όνομα στον τάφο και ανακάλυψε ότι ο στρατιώτης που θάφτηκε εκεί ήταν κάποτε μέρος μιας μονάδας ειδικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.
Αυτό είναι όταν η ιστορία βγήκε. Χρόνια νωρίτερα, ο στρατιώτης είχε βρει ένα εγκαταλελειμμένο αυγό αετού κοντά σε ένα στρατόπεδο και αρνήθηκε να το αφήσει πίσω. Σήκωσε το πουλί, το εκπαίδευσε να ανταποκρίνεται στη φωνή του, και τελικά ο αετός έγινε μέρος της μονάδας, βοηθώντας την κίνηση από ψηλά κατά τη διάρκεια περιπολιών. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα διασωθέν αυγό έγινε ένας δεσμός που τους ακολούθησε στον πόλεμο. Αφού ο στρατιώτης πέθανε, ο αετός εξαφανίστηκε για μήνες, μέχρι που με κάποιο τρόπο τον βρήκε ξανά, στέκεται ρολόι στο μόνο μέρος που έμεινε για να επιστρέψει.
Από Άγγιγμα Ψυχής.